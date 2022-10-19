«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер

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Освобождение Бриттни Грайнер вызвало в Штатах неоднозначную реакцию. Во многом из-за того, что за известную спортсменку, пойманную с 0,7 грамма гашишного масла, Америка отдала Виктора Бута, одного из самых известных международных преступников. В то время как осужденный в России за шпионаж Пол Уилан не скрывал разочарования, когда ему сообщили о сделке.

Это отношение так или иначе характерно для всех публикаций американских медиа – и демократических, и республиканских.

Bloomberg, «Обмен опасного преступника на спортсменку – оскорбление системы правосудия США»

«Учитывая общественный резонанс, Байден был невероятно заинтересован в том, чтобы договориться о сделке. Но по итогу Америка проиграла. Бута осудили в 2011-м в результате многолетней работы американской разведки, дипломатических и силовых ведомств, и обмен такого опасного преступника на спортсменку, не представляющую никакого интереса для России, нельзя не воспринимать как оскорбление всей системы правосудия США. Администрация Байдена к тому же публично упомянула, что настаивала на том, чтобы Москва отпустила также Пола Уилана, бывшего морпеха, который отбывает 16-летний срок за шпионаж. И путинская пропаганда несомненно будет использовать это, чтобы укрепить его пошатнувшийся авторитет.

Будет также справедливо подвергнуть сомнению приоритеты администрации. По имеющимся оценкам, в настоящее время около 60 американских граждан находятся в заложниках или противоправно задержаны за границей (официальные цифры правительство не публикует). Учитывая то, как администрация хвалит сама себя за освобождение Грайнер в соцсетях, сложно абстрагироваться от мысли, что именно статус знаменитости был главной причиной, ввиду которой ее дело стояло особняком. Семья Уилана очень доброжелательно отреагировала на освобождение Грайнер, но при этом в своем заявлении отметила, что «для Пола это катастрофа». Другие семьи, возможно, думают так же.

Еще одно сомнение связано с тем, какой прецедент создает это дело. Предпринимая практически отчаянные попытки совершить обмен, администрация Байдена рисковала, ведь теперь другие режимы будут заинтересованы в том, чтобы задерживать американских граждан и использовать их для достижения своих целей. В будущем Байден должен показать врагам Америки – и общественности – что, хоть США и заинтересованы в том, чтобы возвращать всех граждан, несправедливо осужденных за границей, это не должно происходить за счет интересов национальной безопасности.

Демократические режимы по всему миру уяснили, что обмен заключенными – это грязное дело. Америка должна безоговорочно приветствовать возвращение Грайнер домой. Но при этом нужно проанализировать, при каких обстоятельствах ее возвращение стало возможным».

CNN, «Байден предпочел гуманность, а не геополитику»

«Сенатор от Флориды Марко Рубио, республиканец в сенатской комиссии по разведке, отметил, что рад освобождению Грайнер, но подверг сомнению целесообразность таких обменов и предположил, что они могут навредить другим американцам.

«Мне кажется, что подобные режимы уже это поняли. Именно поэтому президент Венесуэлы Николас Мадуро обменял пятерых управляющих Citgo, которых заменили в Венесуэлу и арестовали там, на своих племянников, осужденных за провоз наркотических средств. Именно поэтому, когда вы меняете профессиональную баскетболистку, пойманную с гашишным маслом, на «Торговца смертью», то это плохой обмен».

Другой республиканец, конгрессмен от Флориды Майк Уолтс назвал обмен Грайнер «постыдным» и упрекнул администрацию в том, что «она посчитала знаменитость более ценной, чем ветерана». Он также сказал: «Это тактическая победа, и я рад, что она возвращается домой. Но при этом со стратегической точки зрения это поражение. Та причина, по которой режим в Иране, Талибан и сам Путин продолжают задерживать американцев – как раз то, что мы всякий раз идем на уступки. Когда мы начнем диктовать им свои условия?»

…

Хотя оппоненты и критикуют Байдена за плохую сделку, представители администрации настаивают, что это лучшее, что было возможно в данных условиях. Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности, рассказал CNN, что Москва относится к Уилану иначе, чем к Грайнер, так как он осужден за шпионаж. Это даже привело к тому, что пошли спекуляции, будто Россия будет добиваться трехсторонней сделки по возвращению из Германии бывшего полковника, осужденного там за убийство. В августе CNN уже сообщала о том, что Россия требовала, чтобы Вадим Красиков был задействован в сделке с участием двух американцев.

Один из чиновников администрации президента заявил, что в Белом доме есть понимание: «нужно что-то больше, что-то другое», чем то, что они предлагали русским до этого.

…

Бывшая заместительница министра обороны Эвелин Фаркас сказала CNN, что, на ее взгляд, Путин и не собирался отдавать Уилана и все время хотел обменять только Грайнер на Бута.

«Все это случилось потому, что Владимир Путин хотел именно этого – ему нужна победа, ему нужна эта победа, потому что сейчас он не может убедить россиян в том, что связываться с Украиной – это хорошая идея». Она добавила, что остается надежда для Уилана, потому что обмен Грайнер показал, что «русские готовы на сделку, если она будет соответствовать их интересам».

CNN, «Будущее Грайнер касается только ее»

«Отношение к несчастью Грайнер очень многое говорит о сексизме и роли женщин в профессиональном спорте. В твиттере многие пишут о том, что она все это заслужила – если ты совершаешь преступление, то получаешь наказание – рядом с постами ее одноклубников и болельщиков, требующих ее освобождения.

…

Возвращение Грайнер при этом не менее политизировано, чем ее заключение под стражей. Пусть оно и вполне справедливо воспринимается как еще одна победа администрации Байдена после столь важного триумфа на выборах в Джорджии, пусть свобода Грайнер и ее счастливое избавление стоит любой цены, возвращение Бута также становится победой Владимира Путина, который в течение нескольких месяцев не давал четкого ответа на предложения обменять Грайнер. Причем победой в тот момент, когда она ему очень сильно нужна.

…

Что касается Грайнер, вопросы касательно ее будущего и того, вернется ли она вообще на площадку, следует пока оставить. Вместо того чтобы задумываться о дальнейшей карьере, нужно взять паузу, сделать глубокий вдох и поразмышлять о том, что дал прочувствовать нам всем этот кошмар, через которой ей пришлось пройти. Шерелл Грайнер сказала это лучше всех во время выступления в Белом доме: ни в коем случае нельзя забывать о семьях, особенно Уилана, которые все никак не могут воссоединиться».

Foxnews, «Грайнер возвращается в США, теперь она будет стоять при звуках американского гимна?»

«В июле 2022 года, когда протесты после убийства Джорджа Флойда прокатились по всей стране, звезда женской НБА Бриттни Грайнер решила, что в течение всего сезона не будет выходить на площадку во время исполнения государственного гимна. И сейчас логично задаться вопросом: собирается ли она и дальше протестовать против гимна той страны, которой обязана своей свободой.

Пусть некоторые левые и настаивают на том, что Америка – это страна расистов и гомофобов, все поддержали возвращение чернокожей лесбиянки, все переживали за нее и за ее семью и почти год боролись за ее освобождение.

…

Хотя республиканцы и настаивают на том, что Байден обязан был выжать больше из этой сделки, например, добиться освобождения Пола Уилана, мы все можем согласиться, что Штаты заплатили огромную цену за Грайнер. Не только потому, что Бут возвращается, но и потому, что теперь все диктаторы поймут, что могут использовать американских заложников для ведения переговоров. И это очень опасно.

Но Грайнер же – американка, она одна из нас. И мы обязаны были пойти на любые риски, даже освободить Бута, потому что ее свобода в данном случае приоритетна.

Говоря о свободе, нельзя не отметить, что одна из таковых свобод – это право на протест. Грайнер и любой другой американский гражданин могут и должны протестовать, если видят несправедливость, будь то превышение полномочий полицейским против чернокожего или что-либо другое. Но, сделав символом протеста государственный гимн, Грайнер изобразила всю Америку источником таких злоупотреблений. Ту самую Америку, которая сейчас пошла на великие жертвы, чтобы она оказалась дома».

Foxnews, «Грайнер на свободе, а остальные победители и проигравшие вас удивят»

«Прежде всего, это победа Путина.

Грайнер для Путина не значит ничего. Она просто какая-то американка, спортсменка.

Возвращение Бута за такую низкую цену представит Путина гением в глазах его сподручных и, к сожалению, покажет россиянам, что он по-прежнему в порядке и контролирует ситуацию. Он остается крупной международной фигурой, которой только что удалось обхитрить Байдена.

Еще хуже то, что это создает прецедент для использования заложников в дипломатических целях. Мир опасен, и возможно, какие-нибудь еще плохие парни решат, что арест именитой американской спортсменки принесет им дивиденды.

…

Освобождение Грайнер также победа для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. Оказывается, Байден общался с ним не только на тему нефти. Наследный принц пытается повысить международный престиж своей страны, и в данном случае он заработал несколько очков, когда помог России и Штатам достичь соглашения.

…

Конечно, ужасно и то, что это произошло во время событий в Украине. Больно видеть, как Госдеп привозит на родину Грайнер, а угроза ядерного удара как никогда высока.

По итогу можно сказать, что Байден приложил максимум усилий, чтобы вытащить Грайнер на фоне худших отношений между странами за многие десятилетия – и таким образом получит одобрение у тех, кто готов за него голосовать.

NY Post, «Плохой обмен Бута – ужасный день для Америки»

«То, что Грайнер, политическая пешка в руках Владимира Путина на свободе – это хорошая новость. Плохо только то, что это ужасная сделка со стороны команды Байдена. Это просто преступление, что Вашингтон выпустил на свободу печально известного Виктора Бута, но не смог добиться освобождения Пола Уилана, который сидит в российской тюрьме с 2018 года и должен будет пробыть там еще 12 лет.

Это очередное доказательно того, насколько слабы Штаты на мировой арене, во многом благодаря глупой международной политике, которую ведет Белый дом.

…

После того как Москва зарубила сделку по обмену Бута на Грайнера и Уилана, что было бы более предпочтительно, Белый дом обязан был найти способ додавить. Вместо этого там просто… ждали, покуда не пришлось капитулировать, когда Россия отправила Грайнер в ГУЛАГ.

Чтобы противостоять амбициям России, Америке нужно вести себя смелее и решительнее, иначе крови будет только больше. Помимо того, чтобы бороться за освобождение Уилана, команда Байдена обязана дать всем понять, что американцы ни в коем случае не должны ездить в Россию, даже те безумцы, которые хотят туда поехать.

Бесхребетность не должна быть по умолчанию позицией нашего президента».

New York Times, «В случае с Бриттни Грайнер Путин прибег к боли, знакомому инструменту»

«Если бы Бут был обычным торговцем оружием и человеком, сделавшим состояние на грузоперевозках, было бы непонятно, почему он настолько интересен российским властям», – считает специалист по России и международной преступности из лондонского университета Марк Галеотти.

Решение освободить господина Бута – вероятно, самого известного россиянина, содержащегося в американской тюрьме – это значительный компромисс. И к нему приковано еще больше внимания из-за того, что Штаты пошли на обмен, хотя Россия отказалась выпускать Пола Уилана, которого администрация также считает политическим заложником.

Некоторые убеждены, что решение освободить господина Бута может побудить господина Путина брать новых заложников: стратегия по причинению боли, а затем получению уступок по-прежнему приносит плоды.

Например, российский журналист Андрей Солдатов [признан в России иноагентом и объявлен в международный розыск] говорит, что обеспокоен тем, какой прецедент создает согласие Вашингтона обменять торговца оружием на баскетболистку, совершившую мелкое правонарушение.

«Во времена Холодной войны всегда меняли профессионалов на профессионалов, одного шпиона на другого. Американцы должны удовлетворять запросы общества по возвращению заложников, но россияне их полностью игнорируют. И теперь Москва может хватать любую заметную фигуру – любого спортсмена. А давление общественности в Америке делает российскую позицию гораздо более выгодной при таких переговорах».

Los Angeles Times, «Грайнер освобождена из российской тюрьмы»

«Многие в Америке разочарованы из-за того, что на родину вернули чернокожую татуированную лесбиянку, которая отказалась выходить из раздевалки во время государственного гимна.

…

Почему Америка освободила баскетболистку, а не ветерана-морпеха?

Ответ: По словам представителей властей, у них не было другого выбора. Не было выбора между Грайнер и Уиланом. Либо Грайнер, либо никого.

…

Неужели это честно – отдавать кого-то вроде Бута за профессиональную спортсменку, не представляющую большой ценности для страны? Ведь русские выиграли этот обмен?

Ответ: Так и есть. С точки зрения потенциального воздействия на общество, это несправедливый обмен. Но такие обмены не бывают справедливыми. Цель обмена – вернуть домой гражданку Америки. И точка.

…

Третий вопрос касается патриотизма. Некоторые посчитали, что раз она не вставала за свою страну, то и страна не должна постоять за нее. Но это же полная чепуха. Используя право на свободу слова, Грайнер, дочь ветерана войны во Вьетнаме, чествовала Америку, а не очерняла ее. И вообще с каких это пор американское гражданство подразумевает, что нужно обязательно выражать патриотизм?»

Slate, «Почему обмен Грайнер – это победа»

«По справедливости Бут уже отсидел достаточно времени. Шира Шейндлин, судья, которая председательствовала на его процессе, даже в тот момент говорила, что считает «срок слишком большим». Бут был осужден за попытку продать оружие колумбийским партизанам, которых в Америке считают террористической организацией. Шейндлин все равно воспринимала Бута не как террориста, а как «бизнесмена». Но у нее не было другого выбора, так как 25-летний срок – это минимум для человека, осужденного за продажу оружия террористам. Этим летом Шейндлин сказала: «Мне кажется, что интересы США уже удовлетворены, и сейчас было бы неплохо отправить его обратно и заполучить людей, которые нам нужны»...

Арест Грайнер случился на фоне возобновления политических методов Холодной войны. Вероятно, ее не стали бы задерживать по такому пустяковому поводу и совершенно точно не приговорили бы к 9 годам колонии, если бы не нарастание враждебности с Россией и изоляции России от Запада.

Потому удивительно даже то, что страны вообще смогли договориться об обмене. Все остальные дипломатические площадки умерли. Представители России даже не появились на очередном заседании по новому договору о сокращении стратегических вооружений. Поэтому обмен Грайнер на Бута – это дипломатических прорыв в данных условиях».

The Washington Free Beacon, «Постыдный обмен заключенными»

«Грайнер встретят на родине как героиню, но русский, которого отпустили – это опасный преступник. Его освобождение – это угроза американской безопасности: Пентагон уже предупредил, что его освобождение «подогреет конфликты по всему миру».

Грайнер – никакая не героиня.

Так как это могло случиться? Русские правильно заключили, что международная политика администрации Байдена лучше понятна сквозь призму «антирасизма». Это концепция, популяризированная Ибрамом Кенди, оправдывает дискриминацию нового типа исторической дискриминацией. И решение обменять цветную лесбиянку-миллионершу, а не белого натурала, бывшего морпеха вполне соответствует ценностям администрации. В конце концов, Байден же в первый день подписал указ, направленный на то, чтобы увеличить расовое разнообразие в федеральном правительстве.

Проблема с таким подходом состоит в том, что он нацелен на исправление абстрактной исторической несправедливости через вполне очевидную несправедливость в данном моменте. Байден, ведя подобные переговоры, должен был руководствоваться национальными интересами, а не принадлежностью к той или иной группе и «антирасизмом». А жертвой этого стал Пол Уилан».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Сергей Бобылев, Михаил Воскресенский, Сергей Гунеев; globallookpress.com/Jim LoScalzo – Pool via CNP/Consolidated News Photos, Adam Schultz/White House