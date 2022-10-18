Как смотреть НБА в эпоху параллельного импорта

НБА сделала все от нее зависящее, чтобы в России стало невозможно получать удовольствие от американского баскетбола. Однако, если что-то сильно хочется, то любые запреты становятся условными.

Вот как минимум пять способов прикоснуться к прекрасному (а теперь еще и запретному).

NBA League Pass

Способ наиболее удобный и традиционный – приобрести подписку на официальном сайте НБА.

Преимущество: вы получаете доступ ко всем матчам игрового дня (как в прямом эфире, так и в записи), плюс к сокращенным версиям матчей с оригинальным комментарием на английском. В этом году у League Pass приятное новшество: задержка между реальным временем и трансляцией сократится до нескольких секунд.

Недостаток: подписаться в России довольно проблематично. Для этого нужно иметь, во-первых, VPN с хорошей скоростью, а, во-вторых, нероссийскую карту, с которой можно оплатить подписку.

«Взял мяч»

Когда «Мегого», которому принадлежат эксклюзивные права на трансляцию НБА, отказался от России, естественным образом получилось так, что российские комментаторы канала продолжили работать, только в рамках проекта «Взял мяч».

В этом сезоне в телеграм-канале «Взял мяч» показывают 1-2 матча каждый день: в прошлом сезоне, когда проект стартовал с нуля, трансляции собирали 2-5 тысяч зрителей с рекордными цифрами по ходу финальной серии.

Преимущество: Главное преимущество «Взял мяч» перед конкурентами – команда опытных и хорошо знакомых комментаторов. Боссу проекта Дмитрию Матеранскому удалось объединить всех, у кого есть опыт работы на «Матче», «Виасате» или «Мегого»: Владимира Гомельского, Игоря Знаменского, Владимира Спивака и Андрея Панкрашева.

Недостаток: «Взял мяч» явно не гонится за количеством, а предлагает те матчи, которые считаются наиболее интересными, поэтому здесь не всегда можно увидеть вашу любимую команду (особенно если вы болеете за какой-нибудь «Детройт»). Проект не охватывает даже абсолютно все матчи плей-офф, по крайней мере, так было в прошлом сезоне.

Также нужно понимать, что комментаторы «Взял мяч» тоже не всегда безупречны. Молодые представители проекта не всегда быстро разбираются, что происходит на площадке, опытные – продвигают экспертное мнение (зачастую небесспорное и многих раздражающее) прямо по ходу игр, а все вместе грешат однообразным юмором (и бесконечными шутками над Сергеем Абаевым), от которого быстро устаешь.

Несмотря на всю мощь продакшена и лучшие условия, «Взял мяч», поддерживаемый букмекерской конторой, не смог полностью избавиться от главной проблемы импортзамещающих трансляций: по ходу первого сезона периодически случались технические проблемы, и даже неудержимая ирония Спивака в подобные моменты ситуацию не сильно скрашивала.

AANBA

Родоначальником онлайн-трансляций в баскетболе является легендарный Володя Корвалол – именно с него в 2013 году начинался проект All About NBA.

«Сначала мы стримили на платформе VK, потом GoodGame, потом VidiTV, – рассказывает руководитель проекта Антон Кузьмичев. – Пик тех годов – это 15000 зрителей на Vidi во время финалов NBA 2016 года, тех самых, где Кливленд совершили камбэк с 1-3. В тот момент из забавных эпизодов – это то, что сервера компании VidiTV упали, и они нас «попросили» не размещать трансляции на такие объемы. Так, собственно, и стартовала не только новостная, но и трансляционная ветка нашего проекта, которая живет уже 7 лет».

AANBA показал 65% матчей прошлого сезона и планирует замахнуться на 70% матчей на русском и 10-15 на английском в сезоне следующем.

Аудитория AANBA колеблется от 500-1000 зрителей на ночных матчах и 2000 до 5000 – на утренних. Самый популярный матч прошлого сезона – первый в серии между «Бостоном» и «Нетс». Его смотрело в прямом эфире 12000 человек

Преимущество: «Во-первых, объемы. Во-вторых, комментаторы, – объясняет Антон Кузьмичев. – У нас довольно разносторонний штат кастеров. Каждый из них несет свою информационную повестку. По поводу работы комментаторов мы часто проговариваем моменты, где им нужно прибавить, потому что без этого комментарии бы стагнировали, но нас такой расклад не устраивает. Так или иначе, почти все действующие лица видят себя как будущих профессионалов, хотя и сейчас подход у нас близкий к этому. Также важный эпизод нашей работы – это отсутствие донатхантинга. Так как по факту комментаторы получают деньги с донатов, то мы их регламентировали. Из штата комментаторов уехало несколько левых людей, которые не только злоупотребляли поддержкой, но и портили органику эфиров. Такое уже невозможно встретить на просторах аанба в течение последнего сезона. В этом – тем более».

Недостаток: У AANBA две основные проблемы, характерные для самостоятельно выросших в интернете проектов.

Первая – это подвисающие трансляции, которые порой тормозят на самом интересном месте.

Вторая – комментаторы без профессиональной школы. Они порой забывают о происходящем и акцентируют внимание на донатах. Многие из тех, кто задействован в комментировании матчей на AANBA, работают на играх провинциальных клубов российского баскетбола или любительских матчах, но людей уровня и известности Гомельского, Матеранского и Знаменского здесь нет.

Антон Кузьмичев говорит, что над обеими работают: «Думаю, что без трансляций НБА по общедоступному ТВ будущего у баскет-фандома нет. Любые права стоят денег. И не очень понятно, как можно окупить ночной спот на платных подписках. Если вдруг такая тема возродится в России, то мы с радостью бы в нее залетели. Представление о «пиратах» в глазах публики немного разнится с тем, что сейчас происходит. Мы сами раньше грешили любительскими комментариями с долей перчинки, но текущие тренды заставили нас пересмотреть позицию. Чтобы не терять аудиторию, мы оставили что-то от себя прежних, возможность общаться с чатом, например, и значительно прибавили в техническом аспекте, делая акцент именно на погруженность в вид спорта».

Wild Sport

Группа Wild Sport ВКонтакте стартовала восемь лет назад с трансляций НБА, но постепенно освоила все больше и больше и другого баскетбола. Помимо несколько матчей игрового дня НБА, здесь показывают почти всю Евролигу (в прошлом году – 85%), товарищеские и официальные матчи сборных, несколько матчей национальных чемпионатов, за исключением Лиги ВТБ (Испания, Турция, а в этом году еще и Франция).

В режиме лайф в группе Wild Sport финал НБА смотрели 2-3 тысячи зрителей, финал Евробаскета или Евролиги – 3-4 тысячи зрителей. Обычные матчи собирают от 300 до 1000 человек.

Всего же у матчей, по словам руководства группы, набирается около 10-15 тысяч просмотров.

Преимущество: «Думаю, дело в комментаторах, – считает руководитель проекта Андрей Левый. – Наша студия достаточно профессиональна в этом плане: многие комментаторы работают на телевидении (или работали на телевидении), это люди с большим опытом. Плюс ко всему мы регулярно приглашаем в качестве экспертов таких замечательных гостей, как Иван Лазарев, Михаил Терехов, Антон Понкрашов, Максим Григорьев, других ребят. Мы рассказываем о баскетболе не только с точки зрения плэй-бай-плэя, но и с точки зрения тактики, аналитики, каких-то интересных фактов.

Будущее у баскет-фандома НБА без трансляций по общедоступному ТВ, конечно, есть. Люди уже давно уходят от телевидения и не смотрят телевидение в современном понимании. Мы идем по принципу США. Там есть национальное телевидение, есть местное телевидение, но много времени люди тратят на онлайн-платформах, где покупают подписки и радуются жизни: TNT и ESPN. Это удобнее, чем когда ты включаешь канал и тебе навязывают матч, который ты смотришь. В России это все развивается благодаря идейным людям, которые сами себя продвигают. Получит ли это большую финансовую поддержку? Не уверен. Но что касается людей, которые интересуются – то, думаю, да. Например, мы принципиально не работаем с букмекерами, мы считаем, что если человек хочет поддержать, то ему не надо покупать подписку, он может напрямую поддержать комментатора и студию. Мне кажется, сейчас это хорошая платформа, чтобы давать контент. Не только в виде матчей, но и подкастов, документальных фильмов и статей».

На самом деле, главное достоинство Wild Sport – здесь транслируют больше всего баскетбола не НБА.

Недостаток: «Думаю, дело в комментаторах» могло бы прозвучать и в качестве основного недостатка Wild Sport. После телевизионных трансляций стиль комментария в интернете может сильно смущать или, как минимум, показаться необычным – особенно когда прямо во время баскетбола засчитываются мнения и вопросы пользователей, начинается перекличка городов или идет подсчет донатов. Один из иностранных тренеров Лиги ВТБ глянул на Wild Sport матч своей сборной и остался в недоумении: «Прозвучали пять фактов – и все пять неверные».

Стандартные лаги в трансляциях присутствуют и здесь.

Topbasket

С прошлого сезона у самого популярного Youtube-канала о баскетболе на русском языке возник специальный телеграм, куда выкладывают трансляции матчей НБА с оригинальной звуковой дорожкой. Обычно по ходу сезона там появляются три-четыре самых интересных матча игрового дня.

Преимущество: английский язык (если вы его знаете) и акцент на самом интересном. Topbasket ориентируется не столько на привлекательную вывеску, сколько на качество зрелища. Поэтому сюда попадают и достойные внимания игры каких-нибудь «Хьюстона» и «Оклахомы», если у тех получилось выдать искрометную концовку или камбэк, зайти в овертайм или положить победный базер.

Недостаток: английский язык (если вы его не знаете) и отсутствие прямых трансляций. Матчи начинают выкладывать утром по московскому времени (примерно в 9-10 часов), и здесь нет возможности следить за любимой командой в режиме реального времени. Плюс приходится прилагать определенные усилия, чтобы не узнать результат заранее (видимо, с этими целями и был выделен отдельный канал под матчи).

Фото: Gettyimages.ru/Kelly Defina, Gregory Shamus; nba.com; Youtube