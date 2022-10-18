Баскетбол ин Казан невер стопс! Играем вдолгую

От редакции: вы читаете пользовательский блог Альберта Хусаинова, который рассказывает о любительском баскетболе в Казани. Играете? Тогда не жалейте плюсов.

Всем привет! Меня зовут зовут Альберт Хусаинов из Казани, и я вел здесь блоггерско-журналистскую деятельность до 2016 года. Потом затянули семья, работа, и собственно наш мегабаскетбольный промо-лейбл «КазБас», который организовывает турниры самого разного масштаба в Казани и городах.

Регулярно захожу на Спортс, читаю, понятное дело, в основном про НБА. И иногда становится грустно от того, что такая большая и на самом деле очень многогранная, жизненная, яркая история, как российский баскетбол, проходит мимо баскетбольных людей, и они год за годом живут тем, что изучают жизнь баскетболистов далеко за океаном. Что ж, у меня появился повод рассказать о серьезном начинании в нашем городе!)

Мы как промоутер неплохо развились за 10 лет деятельности – создали баскетбольную лигу на 55 команд, стритбольную лигу команд на 200, получили два гранта от компании «Татнефть». И в этом году уже проводили турниры 3х3 в городах Татарстана – Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, с помощью местных организаторов, за что им большое спасибо.

Организовали несколько действительно крутых эвентов как принимающая сторона от Казани – например, этапы Чемпионата России по 3х3, или национальный финал Red Bull King of the Rock. Наша гордость – турнир «Битва за Волгу», который проходит среди лучших команд Урала и Поволжья, под аккомпанемент нашего большого друга Романа Скворцова.

А, например, в сентябре, в рамках презентации нового сезона УНИКСа от букмекерской компании, приезжали «Взял Мяч», и получился сочнейший турнир под дождем, на который собралась просто толпа народу. И многие из них пришли на Игоря Знаменского и Ко, я и не знал, что у них поклонников так много.

Мы часто получаем запросы на турниры как от государственных, так и от частных компаний, помогаем строить площадки, чиним кольца, вешаем сетки… В общем, казанский баскетбол невер стопс, и с годами его становится все больше. Ну а главным нашим пока достижением стоит считать баскетбольный уличный парк УРАМ, построенный в рамках большого экстрим-парка, проекта Министерства Молодежи РТ. Мы инициировали как общественность баскетбольную часть парка и участвовали в ее проектировании.

Этот парк находится в сердце города, на Кремлевской Набережной, там есть площадок наверное видов спорта для 30. Через него за сезон проходят, наверное, сотни тысяч казанцев и туристов, а чиновников со всей России отправляют на экскурсии посмотреть, как надо делать. Самая обычная картина на УРАМе – какой-нибудь мужчина, снимающий сторис на телефон, и говорящий в камеру – «ну посмотри, как сделано, как красиво, все вокруг бегают, прыгают, играют, а вот у нас в Энске для молодежи нету ни черта такого».

Про УРАМ снова писали во всех городских СМИ летом. Парк же делали так, чтобы не было заборов, было много воздуха, свободы... и этим воспользовался 18-летний житель ближнего зарубежья, который ночью на старой Нексии залетел на площадки, и надрифтил там так, что попортил покрытие двух кортов, оставив сочные такие черные несмываемые круги и нанеся ущерб на 631 тысячу рублей. Его по камерам нашли часов через 10, и до сих пор что-то пытаются высудить у этого юноши, у которого к тому же рабочая виза истекла. В общем, все как в жизни, в стране нашей!) Ну ничего, восстановят покрытие, еще лучше станет.

Параллельно с нашей историей, развивается и другой казанский баскетбол, не менее важный, или даже поважнее нашего.

Появились молодые тренеры, стало больше секций в казанских спортшколах, а 66-летний тренер Анатолий Крамин открыл частную Школу Баскетбола Анатолия Крамина, и туда сходу набралось детей 300. А в 2023-2024 году откроется большой Центр Баскетбола на 3 зала. Конечно же, проблем полно, есть много всего плохого и странного, но в целом процесс идет позитивный.

И финально, появляется запрос на новые проекты. Городу, в котором появляется немало баскетболистов уровня выше среднего, становится нужна команда между молодежными командами и УНИКСом, в который попасть невероятно трудно из-за космического разрыва в классе игроков. А поскольку фундамент для этого, как я рассказал, имеется, то и команда, представьте себе, появляется.

Итак, клуб «РПФ-Университет Спорта», который будет выступать в Высшей Лиге Чемпионата России (бывшая Суперлига-2)! Это результат объединенной тройной инициативы.

Во-первых, деньги. Финансирование команды осуществляет Рустем Равилевич Имангалиев, успешный казанский бизнесмен, совладелец компании «Центр электронных услуг» и фанат спорта. РПФ – это его боксерский лейбл «Рэйтел Про Файт», а ratel – это воинственный зверек медоед, символ команды. Сын Рустема играет в баскетбол, сам Рустем содержал молодую команду в нашей любительской лиге. Двое из этой команды, Виталик Софронов и Игорь Сяктерев, перешли в РПФ. Доросли пацаны!) Зарплаты в команде небольшие – проект пока, скажем так, стартап.

Во-вторых, инфраструктура. Ее полностью предоставляет наш ПГУФКСиТ – Университет Спорта, один из семи федеральных спортивных ВУЗов России. Инфраструктура, мягко говоря, шикарная – это и зал для домашних игр, и бассейн, и тренажерка, и проживание в в кампусе ВУЗа («общаги» сейчас далеко не такие, как во времена нашей юности), и все высокого уровня. А также помощь и рабочие ресурсы от руководителей ВУЗа. Если перевести в деньги, это тоже несколько миллионов рублей. Стало это возможно благодаря Александру Шукриевичу Шагану, главному тренеру студенческой команды ВУЗа. Он и юный подающий надежды тренер Владимир Князев станут тренерами команды, а костяк команды составят как раз баскетболисты Университета. Параллельно команда будет играть во всех турнирах студенческой лиги АСБ.

И в-третьих, организация процесса. Ей займется как раз наш «КазБас». Мы отвечаем за взаимодействия с РФБ, командирования, организацию домашних матчей и многое другое, благо опыт накоплен немалый. Пока, на бумаге, очень даже хорошее взаимодействие, где каждый занимается своим делом. Дополнительно мы будем запрашивать помощь у нашего регионального Министерства Спорта, например, на командирование.

Что это дает городу, баскетболу, игрокам? Самый старший игрок у нас – 29-летний Саша Кашапов, игрок-любитель из нашей городской лиги, а в основном всем по 20-21 году. Соответственно, те дети-юноши, кто сейчас занимается баскетом в Казани, видят, что можно остаться в городе, получать высшее образование, и получать развитие. А хороших детишек, как говорят тренеры, сейчас немало. Те баскетбольные болельщики, кому интересно болеть «за своих», получают новый продукт.

В идеале – стать командой Суперлиги-1, с развитой академией, и с большим количеством казанцев (казанских игроков-профи хватает – это сходу Незванкин, Горнаев, Салмин, Матеюнас, Тукмаков, из ЕЛ ВТБ Трушкин и Антипов, но все они сейчас на контрактах куда больше), и быть командой, из которой игроки могут попасть в УНИКС.

Ну пока наша команда молодая, бегущая, которой не хватает опыта и «мяса» против взрослых мужиков. Тем интереснее будет путь наверх. Состав, расписание, трансляции матчей команды здесь.

Если же переводить на Россию, то такие инициативы появляются постоянно – не все могут позволить себе клуб ЕЛ ВТБ, но многие хотят развивать, хотят давать практику игрокам, хотят управлять клубами сами. Это здоровые, интересные истории, количество которых где-то перерастет в качество. Посмотрите например на МБА – я не знаю, как там внутри, но со стороны – круто же! Зажигают молодые!)

В общем, 24-25 октября состоится историческое событие – первые матчи нового казанского «РПФ-Университет Спорта»! Играем с командой «Южный Слон» (Ставрополь), которая собрана примерно по тем же принципам, и первый матч с которой в рамках Студенческий Лиги РЖД выдался тяжким. Посмотрим! Если живете в Казани и окрестностях, приходите! Билеты бесплатные, есть на таймпаде и в наших соцсетях. А также будет трансляция на сайте РФБ. Увидимся на баскете!