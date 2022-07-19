Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили

На прошлой неделе СК РФ объявил, что Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении трех подозреваемых в убийстве бизнесмена, мецената и босса баскетбольного «Видного» Шабтая Калмановича. Одиозного предпринимателя расстреляли 13 лет назад, осенью 2009 года.

Калманович добыл единственный титул «Жальгириса» в Евролиге и первым начал привозить суперзвезд женского баскетбола в Россию

Внескетбольная биография Калмановича – миф, который он сам всю жизнь создавал. Вряд ли кто-то точно знает, сколько в ней процентов правды.

Совершенно точно, что в 1988 году его посадили на 7 лет в Израиле за шпионаж в пользу СССР. Калманович работал в «Натив», бюро, которое занималось репатриацией евреев из Советского Союза и стран Восточной Европы, и передавал данные в КГБ. В тюрьме он провел пять лет, а о его освобождении и помиловании якобы ходатайствовали Михаил Горбачев, Александр Руцкой, Иосиф Кобзон…

Совершенно точно, что состояние Калманович сделал в Африке. Сначала он работал консулом в Бопутатсване, непризнанном государстве и резервации для чернокожих, возникшей в результате политики апартеида в ЮАР. Бопутатсвана славилась полезными ископаемыми и зарабатывала на игорном бизнесе, который был запрещен в ЮАР (в местный аналог Лас-Вегаса – Сан-Сити – приезжали выступать попзвезды со всего мира). После переворота в Сьерра-Леоне в середине 80-х Калманович наладил контакт с местным царьком Джозефом Момо и получил лицензию на добычу алмазов.

Совершенно точно, в 90-х Калманович ворвался в российский шоубизнес и не только помогал отечественным исполнителям (в том числе на самом старте карьеры – Земфире), но и привозил в Россию Майкла Джексона, Тома Джонса, Хосе Каррераса, Лайзу Минелли… На его похоронах присутствовали едва ли не все сколько-нибудь известные деятели российской эстрады, и утверждается, что Калманович занимался раскруткой артистов так давно, что приложил руку еще к первым заграничным турам Владимира Высоцкого.

Совершенно точно, что после возвращения в Россию в начале 90-х Калманович занялся реконструкцией Тишинского рынка, а потом стал директором и Дорогомиловского рынка, владел одной из крупнейших фармацевтических компаний в стране и был одновременно и советником губернатора Московской области Бориса Громова, и человеком, связанным с криминальными авторитетами.

Со спортом все намного прозрачнее.

С середины 90-х Калманович пришел в баскетбол – сперва в «Жальгирис» из родного Каунаса. У него получилось довольно быстро стать едва ли не самым успешным управленцем в европейском спорте. С не самыми большими вложениями (4,3 млн за чемпионский сезон, 6,5 млн долларов за три года) он подарил «Жальгирису» лучшие годы в истории клуба: в 1998-м «зеленые» взяли Кубок Сапорты, а в 1999-м единственный раз завоевали титул чемпионов Евролиги. Затем Калманович неожиданно уехал из Литвы и переключился на женский баскетбол – в начале нулевых взял уже женскую Евролигу с УГМК, а после отстроил самый знаменитый свой клуб – «Спартак» из Видного, в который уже вкладывался по полной (7 млн долларов в год). В «Видном» он не только трижды завоевал женскую Евролигу, но и строил собственные версии «команды мечты» – привозил в Россию лучших баскетболисток мира (Дайану Таурази, Сью Берд, Лорен Джексон, Тину Томпсон) и создавал такую атмосферу заботы, богатства и личного контакта внутри, что они потом много лет рассказывали о любви к Калмановичу (а также о всегда сопутствовавшем ей чувстве ужаса).

Его последний баскетбольный проект только подтвердил эту неоднозначную репутацию. С 2008 года Калманович выполнял обязанности генерального менеджера сборной России и, как казалось со стороны, слишком активно вмешивался в процесс через голову назначенного им же неопытного тренера Валерия Тихоненко. Такой же стиль отличал его на всех этапах клубной карьеры и везде приносил успех: в «Жальгирисе» это были совместные прогулки и приглашение психолога, в «Видном» – легендарный особняк, где суперзвезд окружали абсолютной роскошью, и другие яркие личные жесты. В итоге национальная команда проиграла в финале на Евробаскете-2009 (что тогда еще воспринималось как болезненная неудача), но функционер с оптимизмом твердил о будущем и о создании новой сборной к Олимпиаде в Лондоне.

Как убивали Калмановича

Будущее сборной России – это как раз последний вопрос, который решал Калманович.

В день убийства, 2 ноября 2009 года, он встречался в собственном офисе на Красной Пресне сначала с тогдашним президентом РФБ Сергеем Черновым и обсуждал с ним развитие женского баскетбола, а потом с форвардом «Видного» и сборной России Ириной Осиповой.

В 16:35 секретарша напомнила Калмановичу, что в 18.00 у него запланирована встреча с сотрудником администрации президента РФ Александром Абрамовым на Старой площади. Они должны были то ли играть в шахматы, то ли обсуждать получение российского гражданства одной из легионерок «Видного.

В 16:45, через 10 минут после отъезда, Калманович позвонил секретарше и попросил сообщить результаты баскетбольных матчей, но тут разговор прервался. Через несколько минут ей уже набрал водитель Петр Туманов, который только успел сказать: «Лена, на нас напали. Нас расстреляли».

Как раз в 16:45 «Мерседес» Калмановича остановился на светофоре на Смоленской набережной около Нового Арбата. Рядом притормозила серебристая «Лада-Приора», из которой с расстояния в метр были выпущены 24 пули из армянского пистолета-пулемета К6-92. Как установили криминологи, восемь пуль попали в Калмановича, который скончался на месте, одна – ранила водителя. Несмотря на ранение, тот попытался догнать нападавших и преследовал их до Новодевичьего проезда, где не справился с управлением и вылетел с дороги.

Следствие быстро застопорилось. Ни «Приору», ни орудие убийства не обнаружили. Камер видеонаблюдения рядом с местом нападения не было. Показания водителя ничего не дали.

Все существующие версия были признаны несостоятельными:

• «Московский комсомолец» писал, что Калмановичу отомстили за причастность к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова, убитого в октябре 2009 года и подгадали покушение на 40 дней со дня смерти;

• «Комсомольская правда» увидела причину в борьбе за передел московских рынков;

• «Росбалт» писал, что следствие дотошно изучало мотивы бывшей жены Анастасии Калманович;

• RTVI рассказывало, что Калманович требовал закрыть скотобойню в Видновском районе Подмосковья, расположенную по соседству с женским баскетбольным клубом «Спартак».

Как нашли предполагаемых исполнителей

На прошлой неделе коллегия присяжных признала виновными в убийстве Калмановича Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева. В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления, предусмотренные пп. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 30 пп. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

У всех троих красочная биография (по версии «Коммерсанта»).

Али Белхороев совершил сразу два преступления, предусмотренных ст. 161 (грабеж) УК РФ. Согласно приговору Московского райсуда Санкт-Петербурга 2005 года, тогдашний студент Института экономики и предпринимательства, угрожая физической расправой, похитил Toyota Land Cruiser, а его хозяйку вывез в багажнике в Ленобласть. Там ей удалось убежать и вызвать полицию, которая Белхороева и задержала. На суде он полностью признал свою вину и отделался пятилетним условным сроком.

Батыр Тумгоев предстал перед Чертановским райсудом Москвы в сентябре 2014 года по обвинению в рэкете (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Исполняя роль коллектора, он избил потерпевшего и под угрозой ножа заставили его написать расписку о выплате долга в размере 14 млн руб. Суд счел, что Тумгоев совершил не вымогательство, а самоуправство (ст. 330 УК РФ). Так как подсудимому были даны положительные характеристики и выяснилось, что он страдает заболеванием сердца, ему назначили четыре года условно с испытательным сроком. Кроме того, в 2002 году Тумгоева подозревали в нападении на Михаила Жванецкого, которого избили и выбросили из собственной машины.

Багаудин Костоев был задержан с газовым пистолетом Иж-79, который благодаря замене ствола и другим переделкам был превращен в боевой. В 2017 году он был осужден Тушинским райсудом Москвы на год и три месяца колонии-поселения, но в нее так и не попал, так как у торгового комплекса «Москва» Костоев заблокировал автомобиль частного инкассатора, избил его и похитил 800 тыс. рублей. За разбой (ст. 162 УК РФ) Люблинский райсуд определил его на 11 лет в колонию строгого режима.

Все трое относят себя к закрытому религиозному объединению последователей шейха Батала-Хаджи Белхороева. Это течение сформировалось в Ингушетии в конце XIX века и до сих пор насчитывает по разным данным от 15 до 30 тысяч человек. Самым громким делом с участием белхороевцев считается убийство в Москве в ноябре 2019 года начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата-врача.

Как писал «Росбалт», версия о причастности троицы к убийству Калмановича у следствия возникла только в 2018 году, во время расследования серии нападений на владельцев иномарок премиум-класса.

Обосновать ее в суде удалось при помощи анализа биллингов.

Оперативники смогли определить, какими телефонными номерами осенью 2009 года пользовались подозреваемые, и отследили их местонахождение перед убийством. Мобильные работали и возле офиса Калмановича на Красной Пресне (в течение нескольких дней преступники следили за ним), и на месте нападения в Новодевичьем проезде. После преступления они избавились от старого телефона, но на том же месте заработал новый. Проследив за ним, правоохранители вышли на Тумгоева, а потом, сопоставив другие соединения этого абонента, вычислили его сообщников. По некоторым свидетельствам, накануне нападения на Калмановича подозреваемых видели в серебристой «Приоре».

По версии следствия Тумгоев следил за Калмановичем, Белхороев — перевозил киллера, а Костоев стрелял из пистолета-пулемета К6-92.

Адвокаты подсудимых настаивал на их полной невиновности. Они объясняли свои визиты на Красную Пресню тем, что там проживают две сестры, являвшиеся их близкими подругами (одну из них удалось найти, и она подтвердила эту версию). Серебристую «Приору» и пистолет К6-92 так и не нашли, а на выброшенном телефоне (Nokia без батарейки и SIM-карты, был обнаружен на перекрестке проспекта Вернадского с улицей Кравченко) с внутренней стороны оказался отпечаток пальца, но, как показала экспертиза, он не принадлежит Тумгоеву и Белхороеву. Адвокаты настаивали на том, что «Лада-Приора», в которой государственное обвинение усмотрела тот самый автомобиль, что использовался при убийстве Калмановича – во-первых, был приобретена только в 2010-м, а, во-вторых, темного цвета. Кроме того, у двоих из троих подсудимых нашлось алиби.

Адвокат Мурад Мусаев выступал 9 часов и напирал на то, что подсудимых проверили на причастность еще в 2009 году и «десять лет они были никому не нужны», а в 2019 году «попали под раздачу за участие в протестных митингах в Ингушетии».

На суде подозреваемые утверждали, что о Калмановиче узнали только при задержании. А Костоев уточнил, что вообще научился стрелять из боевого оружия только после 2014 года.

Теперь всех троих ждет приговор (до 20 лет). Однако ни заказчик, ни мотив преступления так и не были названы.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков, Оксана Джадан, Михаил Фомичев; globallookpress.com/Alexander Keltik