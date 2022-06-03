Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры

Хотя бы посчитаем чужие деньги.

Леброн заработал за карьеру 342,5 млн, на следующий год ему гарантированы еще 44,5 млн

В настоящий момент Джеймс уже получил за карьеру 342,5 миллионов долларов. Его соглашение с «Лейкерс» (153,3 млн за 4 года) истекает в следующем году – ему причитается еще 44,5 млн долларов, и он будет четвертым или пятым в списке самых высокооплачиваемых людей лиги (в странной компании Стефена Карри, Джона Уолла, Расселла Уэстбрука и, возможно, Джеймса Хардена).

Джеймс уже вышел на чистое первое место по заработкам за карьеру в НБА (он опередил Гарнетта (334,4 млн), Кобе (323,3 млн), Криса Пола (300 млн) и Шака (286,3 млн) . И пока останавливаться явно не собирается: «Лейкерс» уже могут предложить ему продлиться еще на два сезона – и это принесет Джеймсу еще 97 миллионов. В данный момент его отношения с калифорнийским клубом складываются противоречивым образом, так что, скорее всего, следующим летом он выйдет на рынок свободных агентов, но в любом случае вряд ли кто-то сомневается в том, что свои 100+ миллионов из баскетбола он еще унесет.

Самый необычный нюанс здесь – то, что Джеймс никогда не делал контрактные суммы своим основным приоритетом. Он пожертвовал небольшой суммой при переходе в «Хит», чтобы «Майами» смог подписать трех суперзвезд и еще найти к ним в помощь достойных ролевиков. Он всегда подписывал однолетние соглашения в «Кливленде», чтобы местное руководство не сильно расслаблялось. И он ушел от потенциального пятилетнего контракта с «Кэвз» на 205 млн, чтобы продолжить карьеру в Лос-Анджелесе. Не то чтобы Леброн отличался каким-либо аскетизмом, но просто интересно, что у всех его формальных конкурентов из-за раздутых контрактов неизменно возникали проблемы: Кобе затормозил перестройку «Лейкерс» с помощью операции «48 на два года», Гарнетт не получал помощи в «Миннесоте», Крис Пол был объявлен «худшим контрактом НБА» в «Рокетс», а Шак был уволен из «Лейкерс» в том числе из-за требований дать ему больше денег.

При этом Леброн – один из тех, кто ратует за отмену в НБА максимальных контрактов для суперзвезд. В его случае это наиболее иллюстративно. Джеймс не только повышает стоимость своих партнеров и клубов, но и влияет на экономику городов, в которых играет: согласно исследованию, он принес экономике только Лос-Анджелеса почти 400 млн долларов, и это все без воздействия на телевизионные рейтинги, стоимость билетов и продажи атрибутики. Так, после его возвращения в Кливленд из Майами стоимость франшизы увеличилась в два раза, а город получил почти 300 млн сверху за счет популярности клуба.

Во многом благодаря Леброну взлетела и экономика НБА: Джеймс занял заслуженную первую строку, но не факт, что надолго, новое поколение с 50 миллионами в год наступает не хуже армии Короля Ночи.

Леброн заработал 60 млн на инвестициях в Beats by Dre & Blaze Pizza

Сам Джеймс объясняет новый подход к инвестициям лучше, чем кто-либо еще.

«Соцсети полностью изменили то, как спортсмены должны смотреть на компании и продукты, которые они рекламируют. Это случилось по ходу моей карьеры. Раньше спортсмены просто брались за любые проекты и получали деньги за рекламу. Контракт с производителем напитков, с сетью фастфуда, производителем обуви и так далее. Теперь же нужно хорошенько подумать и все узнать о компании. Что они собой представляют? Что у них за маркетинговая стратегия? Если я становлюсь партнером с кем-либо, то я должен не переживать из-за того, что продвигаю их своим болельщикам через свои соцсети. Это совершенно иной взгляд».

Новый подход лучше всего проявился в его отношениях с Blaze Pizza. Леброн инвестировал в сеть пиццерий в 2012-м (ему принадлежит 10%, и он заплатил за них меньше 1 млн долларов), а в 2015-м отказался от контракта с McDonald’s на 15 млн долларов, чтобы стать официальным представителем Blaze Pizza. За это время его компания резко взлетела – на 50% за 2018-й – и получилось, что Джеймс стал богаче на 30 млн долларов .

Рекламная интеграция также стала другой: пиццерия не использует изображения Джеймса в рекламе, но сам он постоянно продвигает ее как неотъемлемую часть своего образа (не спрашивайте, как это связано с фанатизмом по поводу цельнозернового бублика).

Например, переехав в Лос-Анджелес, Джеймс позвал всех на вечеринку с пиццей и собрал тысячи людей, но сам на нее так и не пришел.

Похожая история произошла с Beats by Dre. Джеймс не только рекламировал наушники, но и стал обладателем 1% акций компании. За само сотрудничество он получил 1 млн долларов, но зато когда Beats by Dre была продана Apple за 3 миллиарда, то у Леброна оказалось лишних 30 миллионов .

В 2018-м году Леброн вместе с Арнольдом Шварценеггером основал компанию Ladder, специализирующуюся на спортивном питании, а уже в 2020-м она ушла за 28 миллионов долларов.

Это не все его инвестиции. Известно, что Джеймсу сейчас принадлежит доля в компании Tonal, производящей «умные тренажеры» для дома, и компании Lyft, занимающейся арендой велосипедов.

Недвижимость Джеймса оценивается в 80 млн долларов

Forbes нашел у Джеймса как минимум три дома, общая стоимость которых составляет порядка 80 млн долларов.

Леброну принадлежит особняк в родном Акроне, он оценивается в 10 млн долларов.

В 2017-м он приобрел дом на восемь комнат в элитном лос-анджелесском районе Брентвуд за 23 млн долларов.

В 2020-м Джеймс стал обладателем поместья в Беверли-Хиллз площадью 1200 квадратных метров – оно выставлялось за 39 млн долларов, но бережливому баскетболисту досталось за 36,75 млн долларов. Известно, что он снес дом, построенный в 1930-х, и выстроил себе новый на этой территории.

Леброн стал богаче на 90 млн благодаря инвестициям в «Ливерпуль»

В 2011-м Джеймс приобрел 2 процента акций английского «Ливерпуля» за 6,5 млн . И это оказалось очень выгодное вложение: Fenway Sports Partners владельца «Ред Сокс» Джона Хенри купила клуб за 477 млн в 2010 году, а сейчас его стоимость оценивается в 4,5 млрд долларов.

В прошлом году Джеймс обменял свой пакет акций «Ливерпуля» на акции Fenway Sports Group (примерно 1%). Компании сейчас принадлежат «Бостон Ред Сокс», «Ливерпуль», бейсбольная арена Fenway Park, команда NASCAR Roush Fenway Racing и 80% кабельной сети New England Sports Network. В 2021-м Fenway Sports Group заплатила 900 млн, чтобы заполучить еще и «Питтсбург Пингвинс».

«Потрясающе, что исторический клуб вернулся на вершину, а мы стали его частью, – говорил бизнес-партнер и друг детства Джеймса Маверик Картер. – Леброну нравится то, что он имеет отношение к еще одному глобальному виду спорта».

Джеймс не только активно болеет за «Ливерпуль» на расстоянии и частенько наведывается на матчи своей команды. Его приезд на главный матч Лиги чемпионов произвел известный фурор (особенно если учесть, что клуб Леброна привычно уступил в финале).

Доля позволяет Джеймсу изучить процесс управления спортивными командами с другой стороны и приобрести опыт на будущее. Маверик Картер не раз говорил о том, что если «Кэвз» будут доступны, то Леброн после завершения карьеры обязательно будет претендовать на них.

Доля Джеймса в продюсерской компании SpringHill оценивается в 300 млн долларов

Джеймс начал грезить производством видео-контента уже давно.

Сначала идеи были так себе: в 2007-м он появился в Saturday Night Live, а в 2010-м спродюсировал собственное шоу, которое называлось «Решение» и сделало его самым ненавидимым человеком на свете.

Несмотря на неудачи, интерес никуда не уходил: в 2015-м Леброн основал продюсерскую компанию SpringHill Entertainment (названа в честь района, где вырос Джеймс), которая сразу же получила финансовую поддержку Warner Bros.

SpringHill Entertainment создали для канала NBC проект The Wall, игровое шоу, сочетающее элементы викторины, пинболла и дичайшего угара.

SpringHill Entertainment продюсировала документальные фильмы «Больше, чем игра» (о школьных годах Леброна), «Я – гигант» (о жизни футболиста Виктора Круса), «Как меня зовут» (о Мухамеде-Али), «Идеальный хаос» (о Неймаре), «Эффект Картера» (о влиянии Винса Картера), картину о Наоми Осаке и еще с десяток документальных проектов и телевизионных шоу.

SpringHill Entertainment занимается производством и спортивного видео, для раскрутки которого привлекается сам Джеймс. Параллельно появилась аффилированная платформа под названием Uninterrupted: в фокусе шоу – личная жизнь Леброна и его мнения на самые разные темы.

Самый яркий пример – это сериал из барбершопа, в котором засветились Джеймс с Грином, а также все друзья Леброна.

Затем на ESPN+ выходит сериал «Больше, чем спортсмен». Шоу, где Леброн и его друзья детства (они же партнеры по бизнесу) обсуждают самые разные темы и моменты из жизни.

«Сейчас увеличивается количество платформ и каналов распространения: социальные сети, Amazon, Netflix, – объяснял Маверик Картер. – Людям нужен уникальный контент и умение рассказывать качественные истории, что-то, что было бы заметно. Мы увидели в этом возможность рассказать истории о людях, которые похожи на нас и думают так же, как мы».

Джеймс, естественно, и сам проявил себя на экране. Сначала он появился в комедии «Девушка без комплексов» и собрал уйму положительных рецензий. А затем выпустил вторую версию «Космического джема», которая вышла не совсем удачной, но стала яркой частью универсального образа Джеймса.

В ближайших планах – намеченные на июль биография о молодости Леброна и римейк комедии «Домашняя вечеринка».

В 2020-м все три компании Леброна Джеймса – маркетинговое агентство Robot Company, Uninterrupted и SpringHill Entertainment – слились в единое целое под названием SpringHill. В прошлом году ее оценивали в 725 млн долларов, и как раз тогда Джеймс продал около половины доли самым разным инвесторам (от Fenway Sports Group до Nike) .

Леброн получил 500 млн от разных рекламодателей; его пожизненный контракт с Nike якобы рассчитан на 1 млрд долларов

Когда Джеймс приходил в лигу, за него боролись Reebok, Adidas и Nike. Именно в такой последовательности были назначены встречи с их представителями.

Понятно, что Джеймс боготворил Майкла Джордана и часто выступал в кроссовках Трэйси Макгрэйди, но все было не так однозначно: например, на игре лучших школьников страны в 2003-м он набрал 27 очков в красно-белых тапках “L23J” от Reebok.

Встреча с Reebok завершилась драмой. Компания была на взлете (их главным клиентом тогда был Айверсон) и обещала Джеймсу абсолютное внимание ввиду нежелания разбрасываться на других спортсменов. Но босс Пол Файрмен хотел решить ситуацию одним ударом – он пригласил Джеймса, его мать, Маверика Картера и агента в кабинет и протянул им чек на 10 миллионов долларов. Они могли его забрать прямо тогда с условием, что отменят встречи с конкурентами. Мать Джеймса разрыдалась и хотела принять предложение, но сам Леброн не дрогнул.

Adidas запутали сами себя. Компания подобрала идеальный подход – они позиционировали Мухаммеда Али в качестве идеала и обещали Леброну, что тот может раздвинуть рамки обычного спортсмена и не только вести мяч, но еще и обсуждать важные социальные проблемы. Но в последний момент они запаниковали: Adidas хотел предложить новичку контракт на 100 миллионов, но в последний момент начали сомневаться, что это того стоит, и в итоге назвали сумму в 75 миллионов.

Nike обошел конкурентов и по качеству презентации (она включала отсылку к великим игрокам прошлого и кучу мелких деталей вроде любимых хлопьев Леброна), и по сумме ( 90 на семь лет, плюс 10-миллионный бонус за подписание ). Сотрудничество, естественно, оказалось плодотворным: кроссовки Леброна являются самыми популярными среди действующих баскетболистов НБА, хотя и уступают по продажам джордановским.

В 2015-м Джеймс подписал с Nike пожизненный контракт на неизвестную сумму. Маверик Картер утверждает, что она превышает миллиард долларов .

Уже в первоначальном соглашении был пункт, в соответствие с которым Джеймс получал бонус в том случае, если выступал за команду большого рынка. Так что Nike не медлил, когда Леброн объявил о подписании соглашения с «Лейкерс» – рядом со Staples Center компания повесила огромное изображение с забивающим сверху игроком.

Естественно, именно из-за отношений с Nike Леброну приходится мириться с неустанной критикой из лагеря лицемерных республиканцев: им не нравится, что он лезет в дела собственной страны, а потому они упрекают его в том, что он не противостоит тому, что происходит в Китае.

Агентство Леброна представляет игроков с контрактами на миллиард долларов

Леброн впервые познакомился с Ричем Полом, когда еще учился в школе. Знаменательная встреча произошла в аэропорту Акрона – Пол торговал спортивными майками из багажника и привлек внимание Джеймса формой Уоррена Муна, которая была в тот момент на нем. Команда Леброна летела в Атланту, и Пол дал ему контакт своего поставщика и пообещал предоставить скидку.

С тех пор они стали неразлучны.

Еще будучи школьником, Пол поднимал порядка 15 тысяч в месяц, торгуя майками. Он планировал развивать бизнес и дальше, но получил предложение от Леброна – 50 тысяч просто за то, чтобы быть рядом.

В 2006-м Леброн расстался с Аароном Гудвином и сделал агентом Леона Роуза, а Пол стал его помощником и постигал все тонкости этой роли – в 2012-й он создал собственную компанию и сделался официальным представителем Джеймса.

Несмотря на все противоречия, после «Решения» Пол сохранял добрые отношения с Дэном Гилбертом и сделал все, чтобы организовать торжественное возвращение Леброна в «Кливленд».

Используя Леброна в качестве «крыши», Рич Пол пытается выстроить самое влиятельное агентство в лиге и ему это вполне удается. Он не только регулярно выкручивает руки владельцам (смотри: Тристан Томпсон, Джей Ар Смит, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Нерленс Ноэл), но и практически из ничего собрал впечатляющую обойму из Бена Симмонса, Джона Уолла и Энтони Дэвиса.

После того как Рич Пол изменил правила игры в НБА, вернее, показал, что ему плевать на любые правила (устроил сериал с вечно не играющим Симмонсом, перевез в Лос-Анджелес Энтони Дэвиса, у которого оставалось два года в контракте, выбил кучу денег для Хортона-Такера, прямо сейчас запускает утки, чтобы «Чикаго» выдал максимум Заку Лавину), Леброна и его друзей уже успели назвать криминальными авторитетами. А для бизнесмена это, наверное, самая высокая оценка.

Леброн заработал за карьеру порядка 1,2 миллиарда долларов, у него больше 100 миллионов подписчиков в соцсетях

По оценкам Forbes, за карьеру Джеймс заработал 1,2 миллиарда долларов (до вычета налогов), что делает его первым игроком НБА, которому удалось это сделать до ухода из спорта . Например, в 2021-м он за год стал богаче на 122,1 миллиона (помимо Nike и Blaze Pizza, он рекламирует Coca-Cola, Kia, Intel), причем за пределами площадки почти в три раза больше, чем на ней.

Джеймс неоднократно говорил, что стать миллиардером – это важнейшая цель в его жизни. Во многом ради этого он и переходил в «Лейкерс»: впервые за карьеру он оказался в клубе большого рынка, получил еще больше возможностей для самопродвижения, активизировал проекты, связанные с Голливудом, и снялся в роли главной звезды в большом фильме.

Миллиардер Уоррен Баффет, знающий Леброна лично, отмечал, что у того склад ума, ориентированный на зарабатывание денег.

Сам Леброн признавался, что является самым скупым игроком в НБА и, например, долго пользовался стримингом Pandora с рекламой (хотя убрать ее можно всего за 5 долларов в месяц). Что, правда, не помешало ему выложить 40 миллионов на финансирование школы в Акроне.

Естественно, главный капитал Джеймса на данный момент – это его популярность. Почти все его документальные проекты вроде The Shop и Uninterrupted продолжают то реалити-шоу, в котором Джеймс и его семья живут постоянно с помощью соцсетей. Моменты с тренировок, из криокамеры, с матчей сыновей, диалоги с другими игроками или с убогим президентом США естественным образом соседствуют с рекламой Beats by Dre или Nike, новым выпуском какого-нибудь шоу от SpringHill Entertainment и выглядят абсолютно органично.

«Каждый раз, когда Леброн что-то пишет о Blaze, – рассказывала основательница компании Элиз Уетцел, – это как сверхзвуковой хлопок. Сразу же десятки миллионов людей в Штатах начинают это обсуждать – и люди, которые любят нас, и те, которые о нас никогда не слышали».

Джеймс сейчас – самый популярный спортсмен Штатов в соцсетях. По размеру состояния на данный момент он уже вплотную подобрался к Флойду Мэйвезеру и обошел всех своих коллег-баскетболистов, за исключением Майкла Джордана. Впереди новая цель – увеличить состояние в два раза и обойти и трио гольфистов (Вудс, Никлаус, Палмер), и Его Воздушество . Погоня за «призраком Джордана» продолжится и на пенсии.

Фото: globallookpress.com/JAVIER ROJAS; Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Clive Brunskill