Почему спортсмены шлепают друг друга по попе? Это вообще законно?

Поговорим о том, что вас реально волнует.

Самый интересный эпизод первого раунда плей-офф НБА – это, естественно, столкновение центрового «Денвера» Николы Йокича и защитника «Голден Стэйт» Гэри Пэйтона. Маленький «Уорриорс» сначала накрыл соперника (не особенно чисто), а затем проводил его на скамейку шлепком по заднице. Большой Никола расстроился из-за подслеповатого арбитра, а потом сделал вид, что ему не понравилось неподобающее движение.

Что?!

«Ему не стоило этого делать, – уточнил Йокич после игры. – Я просто отреагировал. Но в этом нет необходимости».

«Это же часть спорта, – оправдывался Пэйтон. – Это такой способ сказать: «Хорошо играешь, продолжай в том же духе». Но, видимо, не все воспринимают это так».

Такое вот непримиримое столкновение культур.

Шлепки по попе давно уже неотделимы от мира спорта. Проследить истоки возникновения этой традиции не представляется возможным, но однако совершенно точно то, что подбадривание одноклубников при помощи касаний их задницы – более устоявшая и архаичная вещь, нежели отбивание ладошек. Считается, что последнее – то есть так называемый хай-файв – придумали игроки «Доджерс» Дасти Бэйкер и Гленн Берк после хоум-рана в последней игре сезона-1977 (чуть позднее Берк совершил каминг-аут и стал первым гомосексуалистом в бейсболе, затем принял участие в Олимпиаде для геев и умер от СПИДа в середине 90-х). А вот отбивание пятой точки к этому моменту уже воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Его наличие отмечается на протяжении 70-х в рестлинге и в баскетболе, но, судя по всему, началась эта эпидемия повсеместного шлепания с американского футбола. Первое из известных упоминаний относится к 19 октября 1973 года: автор статьи в Philadelphia Inquirer акцентирует внимание на том, что защитники команды Пенн Стэйт ведут себя необычно для футболистов, а именно – «не размахивают сжатыми кулаками, не заводят друг друга, не лупят друг друга по задницам». В это же время пресса находит идеальное описание квотербека «Филадельфии» Рона Яворски, «прославившегося тем, что постоянно шлепает партнеров по задницам».

С точки здравого смысла футбольные истоки подобной практики вполне логичны.

В небольшом видеофрагменте на эту тему тренеры и игроки НФЛ, обсуждающие ритуал, который может вызвать недоумение у посторонних, пытаются найти рациональное объяснение для выбора в пользу именно этой области. Как известно, по большей части тела американских футболистов закрыты экипировкой, касания руками же 1) требуют установления визуального контакта, что в хаосе игры не всегда возможно, и 2) чреваты повреждениями, если совершаются небрежно… Что оставляет не так много вариантов: задница же, по сути, единственная часть тела, которая не защищена амуницией, легко доступна для окружающих и не зависит от того, заметил ли человек, что кто-то хочет его поздравить или нет. «Условия нашей работы таковы, что не всегда можно расслышать партнера, – уточнял этот же вопрос игрок «Ред Сокс» Крэйг Бреслоу. – У нас нет возможности вести пространные беседы, поэтому легкий шлепок – наилучший способ выразить одобрение». Опять же в американском футболе задницы – главное, что бросается в глаза на линии розыгрыша, квотербеки как раз живут среди могучих пятых точек защитников, так что большинство из них имеет привычку поддерживать одноклубников тем же способом, каким прославился Рон Яворски. У футболистов, как можно уяснить из этого видео, даже слишком продвинутое понимание того, как шлепать по попам правильно – не щупать, не сжимать, не захватывать, применять обе стороны ладони. Хотя бывший квотербек «Редскинкс» Джо Тейсманн все же признает проблему: в футболе так привыкаешь к доступности чужих поп, что это мешает в обычной жизни по завершении карьеры.

Американский «Офис» выпустил на эту тему спецвыпуск к Супербоулу: о плохой совместимости шлепков по попе с любой деятельностью вне спортивных площадок.

Почему же это настолько укоренилось?

«Легкие касания передают более широкий диапазон эмоций, чем жесты или выражения лиц, и делают это быстрее и точнее, чем слова. Это первый язык, который мы учим, и средство, при помощи которого мы можем максимально выразить свои эмоции», – утверждал профессор психологии в Университете Калифорния, Беркли, Дакер Келтнер. Согласно множеству исследований, благодаря таким прикосновениям (похлопывание по плечу или спине, например) меняется настроение, мышление и поведение человека, он ощущает поддержку, где бы ни находился – в школе, на приеме у врача или при коммуникации с близким человеком. Ученые считают, что подобная коммуникация снижает уровень стресса и способствует выработке окситоцина, гормона, вызывающего чувство доверия.

Это проявляется и в спорте.

В 2010 году психологи в Беркли провели исследование на основе данных из баскетбола и подсчитали все касания между партнерами на протяжении целого сезона. По их данным, за редкими исключениями, игроки хороших команд отличались тем, что входили в невербальный контакт друг с другом гораздо чаще, чем игроки плохих команд: на первых местах их исследования расположились тогдашние финалисты из «Лейкерс» и «Селтикс», а внизу – «Сакраменто» и «Шарлотт». Самыми продуктивными среди игроков оказались также звездные игроки: Кевин Гарнетт («Бостон»), Крис Бош («Торонто») и Карлос Бузер («Юта»).

Шлепки по попе в исследовании учитывались наравне с остальными вариациями поддержки партнера (хай-файвами, объятиями, похлопываниями по плечу или спине, рукопожатиями и так далее). В спорте они традиционно воспринимаются как сигнал одобрения действий одноклубника, простой и доступный способ для подбадривания. Как сказал анонимный баскетболист из другого подобного исследования: «Невербальная коммуникация вроде шлепков по попе очень часто говорит человеку больше, чем ты можешь ему сказать. Это гораздо более интимное общение, которое позволяет вам почувствовать себя лучше, более уверенным, нужным». Более того, шлепки по попе показывают большую близость между партнерами. «Мне кажется, что чем ближе партнеры, тем ниже их касания, – объяснял игрок по лакроссу в одном опроснике на данную тему. – Два одноклубника, которые не являются близкими друзьями, обычно трогают друг друга за плечи или за верх спины. А те, кто общаются плотнее, целят ниже. Партнеры, считающие друг друга братьями, играют по-крупному и шлепают друг друга по задницам».

То, что шлепки по попе являются важной частью той единственной области человеческой деятельности, где все еще сохраняется устойчивая гомофобия, тоже имеет объяснение. Они попадают под поведение, которое называют гомосоциальностью, то есть общение с людьми одного пола, при котором коллективное единение, командное единство, вообще дружба достигаются при помощи гомоэротических практик. «Спорт интересен тем, что обычные правила выражения эмоций здесь не применимы, – объяснял этот феномен профессор социологии Джеймс Саттон. – В обществе мужчинам не позволяется проявлять какие-либо эмоции, кроме гнева. Но в спорте они спокойно могут плакать. Все общественные нормы перестают действовать, когда вы заходите в раздевалку или выбегаете на поле». Другие исследователи пишут, что в мире, где исключаются подозрения в нетрадиционной сексуальности, где существует культ маскулинности, становятся вполне допустимы вещи, вроде бы ассоциирующиеся с гомоэротичностью, но приобретающие совсем иной смысл – поцелуи между партнерами, игривые захваты пенисов или вот шлепки по попе.

И если у обычных людей это все может вызывать недоумение, то у спортсменов есть прямо противоположная проблема: они не могут отказаться от привычного поведения, когда оказываются вне спортивного мира.

Самые известные примеры – это случаи, когда у спортсменов возникали неприятности с законом из-за того, что они не могли сдержать себя и не подбадривать окружающих шлепками по пятым точкам.

Например, уайд-ресивер Оделл Бекхэм взбодрил смачным шлепком охранника, который пришел в чемпионскую раздевалку университета Луизиана Стэйт и потребовал потушить сигары. Тот такого не ожидал и потребовал шутника арестовать, а также напирал на то, что имело место посягательство сексуального характера. Судья оказался более чувствителен к традициям спортивного мира – и ордер так и не был выписан.

А вот Чэду Джонсону повезло меньше. Он пришел в суд, чтобы уладить вопросы по поводу нарушения положений условного срока, полученного за домашнее насилие. Все шло по плану до того момента, как бывший уайд-ресивер не отвесил шутливый шлепок своему адвокату. Судья посчитала такое поведение неуважением к суду и насмешкой лично над ней и выписала ему 30 суток, как он потом ни распался в извинениях.

Совсем уж печальная история произошла с иранскими футболистами. В 2011 году после того, как один схватил другого за зад во время празднования гола, их осуждали всей страной за аморальное поведение и грозили двумя месяцами тюрьмы и публичной поркой (буквально). Вроде бы в итоге все обошлось – ограничилось штрафом в размере 40 тысяч долларов, сокращением клубных контрактов и дисквалификацией.

Сегодня шлепки по попе можно увидеть на всех аренах мира. Хотя американцы считают, что такого рода подбадривания главным образом ассоциируются с бейсболом. Во-первых, из-за природы игры – при хоум-ране бегущий вокруг площадки игрок традиционно получает одобрение от тренера в самом удобном для этого виде. Во-вторых, там постоянно испытывают пределы гомоэротичности: то устраивают празднования при помощи мошонок, то находится какой-нибудь деятель, который публично заявляет, что ему не нравятся шлепки по попе, и все обсуждают и подобные его странности, и как с ними мириться. В-третьих, именно бейсболу посвящен соответствующий (легендарный) выпуск Key & Peele.

Возвращаясь к Николе Йокичу, нельзя не признать, что в баскетболе шлепками по попе явно злоупотребляют и далеко не всегда используют в том смысле, в каком предполагается.

Еще недавно самым активным деятелем в этой области оставался Кобе Брайант. Удары по чужим задницам были едва ли не излюбленным его приемом – он подбадривал своих, отдавал должное чужим и оставил отпечаток на филейной части едва ли не всех молодых суперзвезд лиги. Легенда «Лейкерс» – идеальное подтверждение того самого исследования касаний в спорте: для него это был наилучший способ дарить окружающим большую уверенность в себе. Брайант всегда был носителем олдскула, тем, кто доносил традиции 90-х до игроков новых поколений.

Сейчас же больше всех выделяется Патрик Беверли, ходячая заноза в заднице. Он, скорее, ориентируется не на Брайанта, а на опыт Денниса Родмана, запечатленный в его обмене шлепками с Карлом Мэлоуном – Беверли тоже активно лупит по попам соперников и судей. И он не то чтобы исключение: в сегодняшней НБА очень любят применять шлепки к оппонентам, это как будто невинный жест, традиционно связанный с одобрением, но при этом легальный способ в прямом смысле настучать по заднице. Лига видела нескончаемый обмен подобными любезностями между Грантом Хиллом и Реджи Эвансом или между Демаркусом Казинсом и Джоэлем Эмбиидом, а Тристану Томпсону и вовсе не повезло, его за такое как-то изгнали с площадки.

«Идеальный момент для того, чтобы шлепнуть партнера – когда он удачно отзащищался, – объяснял Кортни Ли. – Или же после хорошей атаки, когда ты как бы говоришь ему: «Отличная работа, парень, продолжай в том же духе». Шлепки по попе – естественная часть повседневной жизни НБА. Но необходимы все же определенные ограничения. Мне кажется, они должны применяться лишь к партнерам, а не к соперникам. И только на паркете, а не в раздевалке. А еще лишь один шлепок за подход».

Использование шлепков в традиционном значении тоже вполне распространено. Кайл Лаури выражает свои восторги всем попадающимся под руку. Джеймс Харден отмечает действия защитников еще до того, как мяч опускается в кольцо. Джейсон Тейтум напоминает, что Кайри Ирвинг не посторонний человек. Леброн Джеймс не ограничивается партнерами, но позитивно воздействует и на тренера. А Марк Газоль до того подсел на такого рода подбадривания, что ему пришлось преодолевать зависимость при помощи самоублажения.

Пусть порой это и выглядит немного неприлично.

Не остаются в стороне и болельщики: главное преимущество присутствия на первом ряду – это, прежде всего, возможность прикоснуться к сокровенному. Иногда ничего не выходит, но когда уж получается, они наслаждаются моментом.

via GIFER

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Dunn