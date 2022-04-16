Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА

Регулярный сезон-21/22 все же подошел к концу. Перед стартом плей-офф есть время обдумать все увиденное и вспомнить тех, благодаря кому этот год стал незабываемым (в хорошем смысле). Традиционные награды бессмысленны, скучны и отягчены стереотипами, но раз их вручают, значит, это кому-то нужно.

MVP

1. Никола Йокич («Денвер»)

2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

«Гонка MVP» этого сезона получилась настолько плотной, что вскрыла собственную бессмысленность. Последний месяц обсуждение троицы лучших претендентов больше напоминало сравнение между яблоком, апельсином и гранатом, так что в какой-то момент в залу пожаловали агенты Кардашьянов и спросили: «А не выбрать ли нам ананас?» Каждый из претендентов выдал сумасшедший сезон, и выбор не в пользу одного из них мало того что исключительно субъективен, так еще и как будто отнимает у них что-то.

Яннис – это 29,9 очка, 11,6 подбора, 5,8 передачи, 1,1 перехвата, 1,4 блока, 63 TS%, 34,0 USG%, 32,1 PER, «+8» очков на сто владений

Эмбиид – 30,6 очка, 11,7 подбора, 4,2 передачи, 1,1 перехвата, 1,5 блока, 53,4 TS%, 37,5 USG%, 31,2 PER, «+7,9» очка на сто владений

Йокич – 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи, 1,5 перехвата, 0,9 блока, 66,1 TS%, 30,9 USG%, 32,9 PER, «+8,4» очка на сто владений

Их личные и командные (у «Бакс» и «Филадельфии» 51 победа, у «Денвера» – 48) показатели настолько близки, что допускают манипуляции любого рода. Можно говорить, что Адетокумбо лучше и универсальнее оппонентов, полезнее их в защите или что у него было гораздо больше помощи, чем у них, и, судя по последним матчам, гораздо меньше притязаний на награду. Можно доказывать, что у Эмбиида колоссальная нагрузка, неподъемный рюкзак в виде Симмонса и наибольшее желание взять приз или что он уступает коллегам по эффективности. Можно восхищаться продуктивностью Йокича или напирать на то, что в плей-офф его проблемы в защите все же скажутся.

Приз MVP невозможно разделить между ними. А значит, он будет акцентировать внимание потомков лишь на одном сюжете, который стал символом всего сезона. И в данном случае это скорее минус. Адетокумбо, Йокич и Эмбиид очень отличаются по тому, как именно влияют на игру, но по ходу этого регулярного сезона делали это примерно с равным качеством и с равным размахом.

Йокич – пожалуй, первый ярко выраженный MVP нового времени. Все его преимущества зафиксированы продвинутой статистикой, они не такие большие, но точно бесспорные.

Вот пять важнейших:

• у Йокича самый большой коэффициент эффективности в истории (32,9 – это больше, чем у Чемберлена в сезоне-61/62 (32,08), Янниса в сезоне-19/20 (31,9) и Джордана в сезоне-87/88 (31,7);

• Йокич – первый игрок в истории, который набрал больше 2 тысяч очков, тысячи подборов и 500 передач за сезон (и первый игрок за последние 50 лет, кто фигурирует в топ-10 по очкам, подборам, передачам и проценту попаданий с игры);

• Йокич сгенерировал наибольшее число очков: за 100 владений у него получилось 66,3 очка (27 с помощью передач), тогда как у Янниса это 65,5 очка (22 очка с помощью передач), а у Эмбиида 60,9 (15,5 с помощью передач);

• у Йокича нереальная точность – 66% true shooting и преимущество в наибольших вариациях атак.

Причем опять же продвинутая статистика опровергает домыслы, будто ему было легче, чем Эмбииду (против него двойную опеку использовали на 191 пост-апе, а против Эмбиида – на 171);

• Йокич – это и есть «Денвер», поскольку он стал лучшим в собственной команде сразу по шести показателям: очкам, подборам, передачам, перехватам, блок-шотам и проценту реализации бросков с игры.

Рядом с ним не было ни Хардена, ни хоть кого-то на уровне, близком к Матчу всех звезд;

• К тому же: Йокич на дистанции регулярного сезона не уступает Эмбииду на своей половине и выводит свою команду в больший плюс (8,4 против 7,9). Он дал своей команде больше и по времени – больше на 179 минут, чем Эмбиид, и на 272 – чем Яннис;

Опять же почти все это показатели, которые еще десять лет назад были недоступны. В 2012-м мы бы изучали всю эту гонку иначе и выбрали бы кого-нибудь другого, но сейчас практически все цифры, которые есть в наличии, указывают на небольшое превосходство Йокича.

Символические сборные НБА

Первая: Лука Дончич («Даллас») – Девин Букер («Финикс») – Джейсон Тейтум («Бостон») – Яннис Адетокумбо («Милуоки») – Никола Йокич («Денвер»)

Вторая: Стефен Карри («Голден Стэйт») – Джа Морэнт («Мемфис») – Демар Дерозан («Чикаго») – Кевин Дюрэнт («Бруклин») – Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

Третья: Крис Пол («Финикс») – Джимми Батлер («Майами») – Леброн Джеймс («Лейкерс» – Паскаль Сиакам («Торонто») – Карл-Энтони Таунс («Миннесота»)

• то, что Эмбиид попадает во вторую команду, конечно, неправильно, но логика подсказывает именно такое решение: три лучших центровых сезона возглавляют три команды. Иначе пришлось бы отдавать место Руди Гоберу просто потому, что других претендентов нет (Адебайо пропустил слишком много).

• выбор в пользу Дерозана, а не Леброна для второй сборной объясняется исключительно хейтом, а еще тем, что на примере Джеймса все увидели, как девальвирована статистика в НБА: почти лучший бомбардир сезона с максимальной эффективностью по карьере (59%) не влиял на результат своей команды вообще никак да еще уходил в минус. Понятно, что Леброн – это Леброн, а Дерозан – это Лебронто, но форвард «Чикаго» – один из ключевых персонажей этого сезона: решал в «клатче», взял невероятную нагрузку, взваливал на себя команду, которая без него была в минусе на почти 5 очков за 100 владений.

• В третьей вроде бы остаются вопросы лишь по задней линии.

Крис Пол выше Трэя Янга, потому что с традиционно скромными цифрами (но лидерством в лиге по передачам) остается MVP возвышающегося над всей лигой «Финикса», его мозгом, его инструментом для решения любых чрезвычайных ситуаций. При всем уважении к разыгрывающему «Атланты», набравшему больше всех очков и отдавшему больше всех передач в этом году, во многом из-за его защиты «Хоукс» не влезли даже в первую восьмерку. Одного статистического читера на третью сборную вполне достаточно.

Сорри, но примерно такая же логика при выборе второго игрока в заднюю линию. Занявшему первое место на Востоке «Майами» обязательно требуется свой представитель в числе 15 лучших. Пусть это будет Батлер, о котором сейчас говорят лишь в разделе скандалов и сенсаций. Лидер «Хит» стал похуже на своей половине, невразумительно смотрелся в концовках, еще хуже бросал, но его привычная универсальность никуда не делась (21 очко, 6 подборов, 5,5 передачи), как и его всестороннее влияние на игру. Без него «Хит» превращались в середняка лиги. Поэтому пусть будет деградирующий Батлер, чем Митчелл из распадающейся на ходу «Юты».

Лучший новичок

1. Скотти Барнс («Торонто»)

2. Эван Мобли («Кливленд»)

3. Кэйд Каннингем («Детройт»)

Науке известны два способа голосования за лучшего новичка:

1. Взять того, кто набрал больше всего очков.

2. Сделать выбор так, чтобы через пять лет не выглядеть идиотом, который прошел мимо лучшего игрока поколения.

И лишь глупцы ориентируются на сиюминутные впечатления.

Что ж, как известно, если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом.

Каннингем сделал так, чтобы топ-3 предстал в выкристаллизованном виде: его огненный март с 22,9 очка, 5,9 подбора и 7 передачами – один из исторически лучших месяцев для всех новичков и сопоставим только с выступлением Майкла Джордана и Оскара Робертсона. Это позволило кому-то разглядеть в разыгрывающем «Пистонс» дирижера уровня Луки Дончича да к тому же талантливого оборонца. Однако нестабильность по ходу всего сезона, кошмар с потерями и посредственная эффективность (31% из-за дуги, 47% двухочковых) сделали его типичным новичком. В другие годы он мог бы претендовать на что-то исключительно за счет приличных цифр (17,4 очка, 5,6 передачи, 5,5 подбора), но не в этом.

В этом же есть два новичка, которые играют на уровне, недоступным для остальных.

Эван Мобли вроде бы застолбил за собой этот приз с самого начала сезона: мы просто уже тысячу лет не видели новичка, который был бы настолько ценен на своей половине, умел и играть на подстраховке, и справляться с разменами, выдавал бы впечатляющие показатели при защите один на один и при этом трансформировал одну из худших защит лиги в одну из лучших защит лиги.

Мобли кажется лучшим игроком этого драфта, и как-то странно не отдавать приз ему. Уже сейчас понятно, что, если не будет серьезных травм, то «Кэвз» получили одного из лучших двусторонних «больших» эпохи. Вдобавок к габаритам, ловкости, мобильности, чтению чужого нападения и умению страховать форвард блеснул еще и баскетбольным интеллектом – помог склеить атаку (он первый после Пау Газоля, у кого 2,5 передачи и 1,7 блока), показал мягкую кисть и потенциал для броска, нестыдный арсенал движений в посте.

Но под конец сезона он сник. С травмой Аллена защитная эффективность Мобли пошла вниз, и хотя это может быть проблемой защитной схемы «Кэвз», нежели самого Мобли, но спад команды и его собственный отрицательный рейтинг («-6,1» очка на 100 владений) точно пошатнули незыблемость его позиций. Пусть даже индивидуальная статистика была стабильной на протяжении всего года: 15,0 очка, 8,3 подбора, 2,5 передачи при 50% с игры.

Скотти Барнс попал на первую строку главным образом благодаря феноменальному спурту «Рэпторс» на финише (8 побед в 12 играх без Фреда Ванвлита). Его команда опередила «Кливленд» и заскочила на пятое место, и только это заставило увидеть, что роль новичка в «Торонто» гораздо шире, чем у его конкурента.

Ник Нерс затыкает Барнсом все дыры, которые только видит. В защите молодой человек лидирует по оборонительной универсальности среди тех, кто провел как минимум 1000 минут: он в прямом смысле защищался на всех пяти позициях и получал себе в оппоненты и Леброна Джеймса, и Луку Дончича, и Кевина Дюрэнта, и Николу Йокича, и Карла-Энтони Таунса. В нападении двухметровый товарищ тоже может быть кем угодно – и «большим», использующим свои габариты, и разыгрывающим, приходящим с мячом на другую половину, инициирующим двойки и ищущим размены.

Взлет команды совпал с тем, что у Барнса открылось второе дыхание. После Матча всех звезд он прибавил еще, что также для новичков нехарактерно, и выдал 17,1 очка, 7,7 подбора и 3,7 передачи при 53% с игры, «+4,1» очка на 100 владений.

Приз лучшему новичку очень редко сводится к непосредственной борьбе между двумя командами, но в данном случае практически невозможно выбросить ее из головы. У новичка «Торонто» тоже был спад, только в январе, но о нем уже странно вспоминать после такой вот финишной прямой. До Барнса лишь три игрока набирали больше 15+ очков, 7+ подборов и 3+ передач за сезон, и все три – Лука Дончич, Бен Симмонс и Блэйк Гриффин – ненастоящие новички брали приз.

Символические сборные новичков

Первая: Кэйд Каннингем («Детройт») – Херберт Джонс («Новый Орлеан») – Скотти Барнс («Торонто») – Франц Вагнер («Орландо») – Эван Мобли («Кливленд»)

Вторая: Джош Гидди («Оклахома») – Айо Досунму («Чикаго») – Джейлен Грин («Хьюстон») – Боунс Хайленд («Денвер») – Джонатан Куминга («Голден Стэйт»)

• Единственный вопрос к первой пятерке снимает сентенция Билла Симмонса: «В жопу Джейлена Грина». Грин доказал, что вполне может сделать самую успешную карьеру из всех игроков этого драфта, но Джонс пробился в стартовую пятерку «Нового Орлеана», показал себя шикарным игроком оборонительного плана и приложил руку к чему-то интересному уже в первом сезоне. Его статистика не сильно впечатляет (9,5 очка, 34% из-за дуги), но пронести мимо него хоть что-либо ценное затруднительно – он выдает 1,7 перехвата и 0,8 блока за игру. Неслучайно ему поручают лучших игроков соперников.

• Руководствуясь тем же постулатом, нужно включить во вторую трех новичков, которые – пусть и из-за повреждений партнеров – оказались задействованы в серьезном замесе: Айо Досунму, принявшего роль стартового разыгрывающего в «Чикаго» и показавшего себя не только цепким защитником, но и качественным исполнителем в сложных условиях (3,3 передачи, 8,8 очка при 38% из-за дуги); Боунса Хайленда, дополнившего с января хаотичный ансамбль вокруг Йокича своими 41% из-за дуги при 5,5 попытки; и Джонатана Кумингу, заменившего Дрэймонда Грина в «Голден Стэйт» (с начала календарного года почти 12 очков и 4,5 подбора при 51% за 21 минуту на паркете).

• Остальные места – тем, кто выдал уникальную статистику: это новая звезда «Рокетс» Джейлен Грин (набрал высоту в последних 32 матчах, набирая 21 очко при 39% из-за дуги, а также 3,1 передачи при 1,7 потери) и будущий мистер трипл-дабл Джош Гидди (лучший среди новичков по передачам, второй по подборам).

На их фоне Дуарте, Шенгюн, Митчелл выглядят ребятами попроще.

Лучший защитник

1. Джарен Джексон («Мемфис»)

2. Бэм Адебайо («Майами»)

3. Маркус Смарт («Бостон»)

Дрэймонд Грин показал лучшее качество защиты в этом году, но провел чуть больше половины матчей.

Руди Гобер – все еще лучший рим-протектор: в топах по числу бросков, которым помешал, по проценту попаданий у соперника, по блокам и подборам на своем щите. Но он выглядит хуже по сравнению с самим собой прежних лет, а «Юта» уже не столь феноменальна на своей половине, чтобы поддержать его кандидатуру.

Раз уж новые времена требуют от игроков большей разносторонности, то почему бы не включить в топ-3 хотя бы одного защитника периметра. Проблема здесь в том, чтобы выбрать какого-то одного, потому что цифры не очень четко сигнализируют кого: без Микэла Бриджеса, который берет на себя самых сложных оппонентов, защита «Финикса» выглядела не хуже, в конкретном матче Дрю Холидэй или Алекс Карузо не уступят по зубастости никому, отдых Маркуса Смарта не особенно сказывался на обороне «Бостона», которую тоже укрепляют слишком много качественных защитников.

Смарт – здесь, скорее, потому что он наиболее наглядный: среди всех игроков периметра он по совокупности лучше во всех показателях хасла (лучший по перехватам, в десятке по касаниям мяча в защите, в топ-12 по «чарджам», среди лидеров по борьбе за спорные мячи).

И все равно «большие» универсальные игроки влияют на защиту сильнее – они умеют все то же, но еще страхуют, и безболезненно меняются, и отбиваются от разнокалиберных игроков.

Здесь два основных кандидата.

В пользу Бэма Адебайо есть ровно три довода: 1) с ним защита «Хит» (и так 5-я в лиге) становилась гораздо мощнее; 2) он выступает на позиции центрового и дает «Майами» возможность играть в абсолютно любой баскетбол, так как может и потолкаться, и поменяться при пик-н-ролле (делает активнее всех в лиге, что дает команде уникальное преимущество), и связывать воедино зонную защиту; 3) несмотря на эту самую готовность легко меняться, он при этом очень довольно много подбирает (7,6 отскока на своем щите).

Адебайо при этом провел лишь 56 матчей и проходит в голосование лишь на формальных основаниях.

Кандидатура Джарена Джексона кажется неожиданной, но лишь до изучения всех деталей.

Форвард «Мемфиса»:

• лучший в лиге по защите против изоляций (0,59 очка);

• лучший по проценту бросков у соперников (равен ему лишь Гобер – 49,3%);

• лучший в лиге по блокам (2,3) и по «стокам» (0,9 перехвата);

• в топ-15 по числу бросков, которым мешает (выше него – исключительно центровые).

• провел на 300 минут больше, чем Адебайо.

Джексон и есть одна из самых важных причин, по которой у «Мемфиса» четвертая защита в лиге, что совершенно не мешает им терять лидера, но оставаться на плаву. У него по-прежнему остается проблема с фолами, которые он получает слишком уж охотно, но на этот раз она не мешает так уж критично. Если бы он оказался в топе по одному из показателей, это можно было бы посчитать случайностью, но не такой же вот очевидный кейс. Существенно и то, что Джексону все это удается при том, что он не так часто играет на позиции пятого номера.

Джарен Джексон – Дрэймонд Грин для «Мемфиса», человек, управляющий всех их защитой, правда, не только говорливый, но и долговязый.

Символические сборные защитников

Первая: Маркус Смарт («Бостон») – Микэл Бриджес («Финикс») – Джарен Джексон («Мемфис») – Бэм Адебайо («Майами») – Руди Гобер («Юта»)

Вторая: Фред Ванвлит («Торонто») – Матисс Тайбулл («Филадельфия») – Яннис Адетокумбо («Милуоки») – Роберт Уильямс («Бостон») – Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

• Самая уязвимая позиция здесь – Ванвлит. Претендентов слишком много – это и Крис Пол, и Дрю Холидэй, и Джимми Батлер, и Алекс Карузо, и Деджонте Мюррэй, и Патрик Беверли… В пользу любого можно найти доводы, но пусть логика будет такая: Пол все же не работает в защите на полную мощность, «Санс» не забивают гвозди микроскопом; Батлер и Холидэй провели сезон на уровне похуже, чем мы привыкли, остальных Ванвлит точно превзошел и по значимости для команды, и по итоговому результату, и по сочетанию нагрузки и работоспособности, и по собственно защитной мощи своих… Ванвлит остается одной из самых необыкновенных историй в НБА, коротышка поехал на Матч всех звезд и порадовал прилипчивостью на своей половине.

• Опять же Дрэймонд Грин не попал из-за недостаточного числа матчей. Пусть его заменит «Повелитель времени» из «Селтикс», ставший одним из неожиданных героев второй половины сезона. Удока поставил Уильямса караулить снайперов и при этом оказывать влияние на все, что происходит на площадке, за счет стремительнейшего выхода на подстраховку. Он один из лучших по противодействию броскам во всей лиге (отнимает у соперников 8%) и один из лучших по противодействию оппонентам под щитом.

• Вряд ли такой вопрос встанет, но на всякий случай Микэл Бриджес – самый стабильный защитник периметра, которому регулярно приходится играть против лучших оппонентов. Как представитель лучшей команды лиги, он имеет преимущество перед остальными.

Лучший шестой

1. Тайлер Хирро («Майами»)

2. Кэмерон Джонсон («Финикс»)

3. Кевин Лав («Кливленд»)

Данная категория традиционно отдана на откуп резервным защитникам, которые способны популять и тем самым снять нагрузку с основы.

Проблема в том, что в этом году такие кандидаты либо не слишком эффективны, либо отпадают по иным причинам: у Джордана Кларксона лишь 32% с дистанции и 42% с игры, Люк Кеннард и Терренс Мэнн очень много сделали для того, чтобы «Клипперс» не развалились, но едва превзошли 10-очковый рубеж, скамейка «Мемфиса» – лучшая, но уж слишком многочисленная, Монтреза Хэррелла обменяли из «Вашингтона», Кармело Энтони и Малик Монк пропустили через себя больше, чем забили, Богдан Богданович провел половину матчей в старте…

Во многом из-за отсутствия таких вот специфических конкурентов Тайлер Хирро получил этот приз уже на старте сезона. Он подходит под негласное описание вакансии идеально: сам набирает много очков (больше всех резервистов – 20,7, 40% с игры), облегчает жизнь резервной пятерке и помогает растягивать защиту, управляет атакой и берет на себя все больше пик-н-роллов (плюс 4 передачи), предстает то угрозой с мячом, то угрозой без мяча, берет на себя большую нагрузку по набору очков в четвертой четверти. Неслучайно, что атака «Хит» в присутствии Хирро показывает эффективность на уровне топ-5 в лиге, без него – она болтается на дне.

Хирро сейчас критикуют за слабые 47% с игры, но это несерьезно – на скамейках НБА нет другого человека, который бы помогал атаке своей команды лучше, чем он.

За спиной Хирро кандидаты другого плана, но вполне достойные.

Кэмерон Джонсон – идеальный 3&D – один из лучших защитников, выходящих со скамейки, который при этом дает 43% из-за дуги. Отсутствие Букера и Пола вынудило его брать в этом году на себя чуть больше функций, с чем он тоже вполне справился. Один из простых парней из «Финикса», которых мало кто знает.

Кевин Лав совершил воскрешение не хуже Гэндальфа, поседел, по крайней мере, не меньше. Кевин Лав Белый проводит на паркете лишь 22,5 минуты, за которые набирает 13,6 очка, 7,2 подбора, 2,2 передачи при 40% из-за дуги. Это просто концентрированная полезность: форвард влияет на игру команды, наверное, меньше Хирро, но разнообразнее – и дополнительными введениями, и стягивая на себя внимание в посте, и вытаскивая защиту с дуги, и раздавая передачи.

Самый прогрессирующий

1. Джа Морэнт («Мемфис»)

2. Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио»)

3. Джордан Пул («Голден Стэйт»)

Самую непонятную награду должен был бы взять Майлз Бриджес. Визуально он прибавил и непосредственно в наборе очков, и в дриблинге, в игре один на один, и в мелких элементах. Он красиво рванул на старте, и соперники стали уделять ему больше внимания. Возможно, партнерам стало при этом полегче. Но в итоге все это тяжело уловить: эффективность форварда вообще не выросла, его статистика поднялась за счет большей нагрузки, а «Шарлотт» получил тот же результат, что и год назад – разгром в плей-ин.

Это оставило четырех кандидатов, трое из которых – третьегодки, и их выбор примерно так же бессмыслен, как и выбор в пользу второгодок.

Четвертым был Дариус Гарлэнд, превратившийся в звездного разыгрывающего. Преодолев травмы и робость, но не ту фиговину, которая расположилась у него на макушке, 22-летний защитник вырос в лидера еще вчера бедового «Кливленда» и потащил их в плей-офф. Все, что было заметно в прошлом – готовность бомбить издали, потрясающая скорость на ведении, умение держать защиту в напряжении – привело к появлению еще одного маленького, ловко оперирующего пик-н-роллами и находящего партнеров в открытых ситуациях. С точки зрения восприятия прыжок огромен, с точки зрения цифр – минимален.

Поэтому замыкает список Джордан Пул. В прошлом сезоне он отъезжал в G-лигу, в этом – завершал год в роли Стефа Карри. Март получился совершенно блистательным: 25,4 очка, 9,4 трехочкового, 50-44-90, 4,9 передачи. По ходу самого сезона Пула бросало то в одну сторону, то в другую (главным образом с точки зрения броска), но прогресс в любом случае колоссальный, один из самых больших, что мы видели.

Единственный кандидат из перечисленных, который нравится – это Мюррэй.

Во-первых, прыжок он совершил на шестой год в лиге: + 4,4 очка, +3,8 передачи, сезон с 20+ очками, 9+ передачами, 7+ подборами и 2 перехватами (как у Джордана). Разыгрывающий «Сан-Антонио» предстал одним из лучших распасовщиков лиги и при этом сохранил все свои достоинства на своей половине, где он в числе лидеров по перехватам и касаниям мяча.

Во-вторых, это красивая история. Мюррэй вернулся после разрыва крестообразных связок и к 25 годам упорно движется в сторону того игрока, которого выбирали «Сперс». После ухода Олдриджа и Дерозана разыгрывающий подхватил «Сан-Антонио» и в роли без пяти минут звезды поднял его в плей-ин, хотя у клуба были совершенно иные планы на весну. Его эффективность даже подросла с прибавившейся нагрузкой.

Безусловный фаворит тут, впрочем, один.

Джа Морэнт совершил то, что вроде бы все и так ждали. Но и выход на суперзвездные мощности считается более сложным, чем следование от ролевого исполнителя на ограниченных минутах до самостоятельной фигуры с приличной статистикой. И его легкость при этом сопоставима с тем, как легко он проникает сквозь любую выставленную перед ним защиту. Его игровое время осталось на прежнем уровне, но все остальное улучшилось – и бросок, и навык завершения внутри, и уверенность в принятии решений, самое удивительное, что он стал как будто еще более прыгучим и энергичным. Фантастический атлетизм подкрепляется статистическим взлетом (19,1 очка при 49% eFG – 27,4 очка при 53%), поэтому сложно и предполагать, что у Морэнта возникнут какие-то проблемы тут.

Лучший тренер

1. Тэйлор Дженкинс («Мемфис»)

2. Монти Уильямс («Финикс»)

3. Крис Финч («Миннесота»)

Тренеры НБА произвели много чудес в прошедшем регулярном чемпионате.

Тайрон Лю с помощью Люка Кеннарда, Реджи Джексона и гипнотизера, убеждавшего никому не известных людей, что они игроки НБА, доставил «паруса» в зону плей-офф.

Име Удока произвел трансформацию века – полгода перевоспитывал свою команду и из худшего тренера в лиге превратился в лучшего.

Джей Би Бикерстафф был известен только склонностью к тусовкам с игроками. Но изящно сплотил самую неожиданную переднюю линию лиги.

И все же в список попали только три.

Награда сто процентов достанется Монти Уильямсу, которому не дали ее в прошлом году исключительно потому, что «Финикс» – это же команда Криса Пола». Крис Пол стареет, а команда Монти Уильямса стала еще лучше – причем во всем, причем на голову опередив всю лигу. Наверное, это справедливое решение, необходимое решение, легкое решение, но в любой награде должен присутствовать элемент удивления. Уильямс пришел в молодые «Санс», занял второе место в прошлом сезоне, довел их до финала и сейчас следит за и планомерным ростом. Классно, но все более-менее на поверхности.

Больше всех удивили двое.

Крис Финч вырастил нечто на мертвой земле. Причем ему удались две вещи, которые вроде бы считаются не сочетаемыми в одном тренере:

1) изменил культуру безнадежной команды, не совершая каких-то глобальных изменений. Это все еще та же самая дырявая «Миннесота» Таунса и Расселла, но только эти двое уже ведут за собой отряд атлетичных разбойников и кусачего Патрика Беверли на поводке.

2) проделал кучу тактических изменений (начиная с отказа от «дропа» Таунса и заканчивая доработками нападения вокруг Расселла), благодаря которым «Миннесота» вошла в топ-10 атак и обрела нестыдную защиту.

Пока Финч оказывается идеальным тренером для молодой команды. Его дотошный подход как будто помогает прогрессировать почти всем.

Дженкинс же и вовсе вывел «Мемфис» в элиту лиги (56 побед, столько же, сколько у «Майами», первого на Востоке).

Не обратил внимания, что «Гризлис» отдали Валанчюнаса, взяли Адамса и вроде бы собирались повременить с дальнейшим продвижением наверх (так, по крайней мере, уверяли все, кто теперь ставит выше Дженкинса Споэльстру).

Не заметил, что на длительные отрезки выбывал Джа Морэнт (они прошли их с показателями 20-3).

Приложил руку к прогрессу Десмонда Бэйна, Диллона Брукса и Джарена Джексона.

Сформировал глубочайший и мощнейший резерв с Деэнтони Меллоном, Тайсом Джонсом, Кайлом Андерсоном, Заиром Уильямсом, Брэндоном Кларком.

В «Гризлис» сложно найти элемент, который бы не облагородила рука тренера. Дженкинс пока не прославился тактическими ходами (потому что о «Мемфисе» никто не вспоминает), но он очень хорошо понимает, что нужно делать этой команде, и умеет управлять всеми этими молодыми товарищами. В лиге сложно найти коллектив, который казался бы столь же дружным, как «Гризлис», и вроде бы понятно, что без Дженкинса тут точно не обошлось.

Фото: Gettyimages.ru/Cole Burston / Stringer, Stacy Revere, Jason Miller / Stringer, Justin Ford / Stringer, Brandon Dill / Stringer, Elsa / Staff, Tim Nwachukwu / Staff, Kathryn Riley / Stringer ; REUTERS/Ron Chenoy-USA TODAY Sports Vincent Carchietta-USA TODAY Sports, Raj Mehta-USA TODAY Sports, Nick Turchiaro-USA TODAY Sports, Benny Sieu-USA TODAY Sports, Jim Rassol-USA TODAY Sports, Jasen Vinlove-USA TODAY Sports, Kevin Jairaj-USA TODAY Sports, Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports