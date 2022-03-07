Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

Загадочная история.

Кто такая Бриттни Грайнер?

Грайнер – самая атлетичная баскетболистка в истории. До ее появления данки в женском баскетболе считались маленьким чудом – каждый был хорошо документирован, каждый становился событием: за 25 сезонов женской НБА зафиксировано всего три данка в рамках регулярных сезонов, Грайнер выдала больше 20 данков за карьеру и давно переписала все рекорды на себя.

Ей же принадлежит и рекорд женской НБА по блокам (в восьми сезонах она была лучшей в этом компоненте).

К 31 году Грайнер дважды становилась олимпийской чемпионкой, 4 раза выигрывала женскую Евролигу, побеждала в чемпионате женской НБА и NCAA, дважды была лучшей по результативности и вошла в число 25 лучших игроков в истории женской НБА.

Известна она и благодаря частым появлениям в светской хронике. Грайнер была замужем за баскетболисткой Глори Джонсон. Сначала пара оказалась в полиции после драки – в женской НБА их обеих дисквалифицировали, а Грайнер обязали обратиться к психологам, специализирующимся на бытовом насилии. Вскоре после свадьбы и рождения у Джонсон близнецов Грайнер подала на развод, обвиняя подругу в «обмане и шантаже».

Так как в женской НБА очень маленькие зарплаты (максимальная составляет 228 тысяч долларов), то звезды лиги проводят большую часть года в Европе. Грайнер с 2015 года выступает за екатеринбургский УГМК.

Что она натворила?

Новость появилась 5 марта.

Федеральная таможенная служба России опубликовала видео с задержанием и комментарий к произошедшему, при этом не называя Грайнер по имени.

«В феврале 2022 года при прохождении гражданкой США, прибывшей авиарейсом из Нью-Йорка, «зеленого» коридора в аэропорту Шереметьево служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств.

При углубленном изучении с использованием рентгеноскопического оборудования багажа гражданки США оперативный сотрудник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Шереметьевской таможни обратил внимание на нахождение в багаже так называемых «вэйпов», представляющих из себя картриджи для электронной нагревательной системы.

Проведенный таможенный досмотр перемещаемой гражданкой США ручной клади подтвердил наличие «вейпов» с жидкостью со специфическим запахом, а экспертом установлено, что жидкость является наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло).

В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет). В отношении американки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

По информации «Коммерсанта», задержание произошло 17 февраля, но почему-то ФТС решила обнародовать информацию только сейчас.

Какая реакция в Америке?

Казус Грайнер очень напоминает историю с Марком Фогелем. Бывший дипломат, а затем преподаватель русско-американской школы в Москве был арестован прошлым летом. Ему инкриминировалась контрабанда и хранение наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ).

«В ходе таможенного контроля в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло,— говорили в транспортной полиции.— Наркотики были тщательно замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки».

Знающие Грайнер уже выступили в ее поддержку.

Жена Грайнер Шерелл, в частности, написала:

«Спасибо всем, кто обратился ко мне по поводу благополучного возвращения моей жены из России. Мне очень дорога ваша поддержка, особенно в один из худших моментов моей жизни. Я понимаю, что вы все полюбили Бриттни за эти годы и хотели бы узнать больше подробностей. Но пока мы работаем над тем, как вернуть ее домой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐓. 𝐆𝐑𝐈𝐍𝐄𝐑 (@cherelletgriner)

Подобную же поддержку высказали профсоюз игроков женской НБА, Федерация баскетбола США, руководство женской НБА и руководство «Финикса», где она выступает. УГМК задержание баскетболистки никак не прокомментировал.

В остальном же в Штатах рассуждают о том, что американских граждан задерживают в России по надуманным предлогам.

«Естественно, я не знаю всех обстоятельств задержания Грайнер, но ее арест должен послужить предупреждением для всех американцев в России, – сказал бывший посол США Майкл Макфол. – Выбирайтесь оттуда».

«Это вполне соответствует представлению, что Россия несправедливо задерживает американских граждан, как, например, в случае с Тревором Ридом, – написал в твиттере член палаты представителей Хоакин Кастро. – Граждане Америке не политические пешки. Бриттни, Тревор и другие американцы должны вернуться домой».

(Тревор Рид получил девять лет колонии в 2020 году за то, что «устроил драку с двумя полицейскими»).

«Мы знаем, что там была какая-то проблема с картриджами для вейпов и еще чем, но вот что я могу сказать, – заявила конгрессменша Шейла Джексон Ли. – Бриттни Грайнер – гражданка США, она гостила в России… и я требую ее возвращения.

Я не хочу вмешиваться в дела суверенного государства, но Путин всю жизнь вмешивается в дела суверенных государств. Такой человек не имеет права удерживать Грайнер. Точка».

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller; East News/AP/East News; globallookpress.com/Meng Yongmin/XinHua