Зидан – центральная звезда, а «Феррари» сошла с ума от победного счастья: эмоции главного автомарафона планеты
Середина июня – один из центральных моментов мирового гоночного календаря: на него традиционного выпадает главный автомарафон мира «24 часа Ле-Мана». Самый престижный заезд чемпионата мира на выносливость с топовыми гиперкарами, суперкарами класса GT3 стоимостью под миллион долларов каждый и мощностью под 800 л.с., десяток люксовых автопроизводителей от «Феррари» и «Ламборгини» до частников-энтузиастов вроде «Изотты-Франкитти» и чисто гоночных коллективов класса спортпрототипов LMP2 (аналог «Ф-2» для своей категории), команды мировых звезд и бизнесменов вроде Тома Брэйди и Гейба Ньюэлла... В гоночном мире мало топовых событий, где собирается такая солянка сразу.
И главным украшением стартовой решетки стал Зинедин Зидан – амбассадор «Альпин» (за ним – пилот команды из «Ф-1» Пьер Гасли!) Зинедин Зидан.
Его катали везде, где только можно, и показывали во все камеры.
Одевали во все возможные брендовые костюмы.
И доверили главный момент уик-энда – дать старт гонке процедурой с флагом!
Миссия по популяризации гонок среди футбольных фанатов выполнена!
А вторым главным героем уик-энда стал гиперкар 499р от «Феррари» – дико фотогеничный:
И победный!
Ведь именно он первым приехал под клетчатый флаг – второй год подряд.
Экипаж №50 из Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена взяли первое место, сошли с ума от радости сами и свели весь мир! Сразу устроили круг почета:
Благодарили выдержавшую 24 часа машину:
Обнимались и хвастались:
Принимали поздравления от команды:
Ревели и рыдали, как будто победили впервые:
Они ждали подвоха до последнего, ведь японцы из «Тойоты» приближались – оцените мандраж последнего круга и взрыв эмоций после финиша:
Момент, о котором мечтает каждый гонщик:
И главный кадр уик-энда:
Каждый из людей на фотке – хотя бы немного фанат Скудерии. Каждый. Особенно в этот день.
Нет, серьезно – ведь посмотрите, какой коридор им устроили:
Вторая победа из двух спустя 50 лет после возвращения на «Ле-Ман» – это история!
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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/GUILLAUME SOUVANT/AFP, IMAGO/JULIEN DELFOSSE, IMAGO/Javier Jimenez; instagram.com/ferrarihypercar