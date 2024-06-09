Что случилось на Гран-при Канады: дождевая комедия, сдавший победу пит-стопами «Макларен», бесконечные обгоны за подиум

Полдюжины аварий.

Гран-при Канады на острове посреди Монреаля – интересный и редкий артефакт старого календаря в новой философии сокращения переездов: из-за особенностей канадского климата его некуда двигать, и потому он остается в начале лета посреди европейской фазы. Все ради попадания на перекресток нормальных температур и минимума осадков – и то не всегда выходит: теперь, например, дождь поливал «Ф-1» и в тренировочный, и в квалификационный день, сбив все возможности нормально протестировать настройки, шины и потенциальную стратегию – крайне важные компоненты для необгонной трассы еще и с новым асфальтом.

Кстати, дождь прошел и за несколько часов до самой гонки, во время заезда поддержки Кубка «Порше» – смыл весь накат, отправил в стену пару топовых кузовных болидов и вообще создал не слишком приятные условия.

Сам трек из-за большого количества медленных поворотов и быстрых прямых становится достаточно простым для пилотажа: фактически вся работа выполняется до зоны руления, на стадии педалей (торможение и нажатие на педаль газа). Потому при верных настройках и попадании в температурные окна минимальное количество промахов мимо идеальных моментов замедления и разгона практически гарантируют сохранение позиции, а обгонять становится почти невозможно. Новый асфальт же только повысил сцепление, разровнял выбоины и снизил износ – все в пользу обороняющихся.

Все факторы вместе с длиной (до 75 секунд на полную петлю!) обеспечили хаотичнейшую квалификацию с минимальными отрывами, шокирующими результатами и внезапными фаворитами – как вам тонущий «Мерседес» на поуле ?

Немецкая команда целила удержать и победу – Расселл не видел причин, почему бы не попробовать, хотя ранее W14 и близко не позволял сражаться с машинами топ-3 . Остальные же отказались делать внятные предсказания из-за потенциального дождя и слишком большого количества неизвестных по части шин – только Макларен» высказал предположения о потенциальном вызове Джорджу .

По скудным данным сухих проездов более-менее длинных отрезков в случае отсутствия осадков самыми вероятными и быстрыми рассчитаны тактики с двумя остановками при старте на желтых ободках «медиума»:

Разница между составами – в 3 метра преимущества на торможении на скорости в 150 км/ч, динамику износа «Пирелли» назвала «слишком зависящей от наката и прорезинивания трека», и оттуда же почти невозможно точно посчитать разницу в скорости между составами (но не более 0,6 секунды с круга от самого мягкого с самому жесткому).

Но вся подобная стратегия – в любом случае виделась как запасная, ведь по основной вероятность дождя оценивалась в 80%, а выезда сэйфти-кара – минимум в 67%

Особенно с учетом потенциального выбегания сурка под колеса в любую секунду – в практиках после затопления их нор и обычных путей миграции на треке их маячило немало:

Потому выбор покрышек прежде всего ориентировался на удачный старт – ведь здесь рывок к первому повороту крайне короткий!

Однако вода на старте так и сохранилась – потому все сразу взяли дождевые покрышки на установочный круг:

Да, Окон отправился на последнее место из-за штрафа за столкновение с Гасли на Гран-при Монако – ему на следующий этап перенесли наказание в виде потери 5 позиций. А оба «Заубера» после провальной квалификации отправились на пит-лейн: Боттасу заменили батарею, электронику и заднее антикрыло, а Чжоу получил только новую спецификацию заднего антикрыла. Видимо, команда ошиблась с уровнем прижимной силы, от чего и пострадала на длинных канадских прямых в квалификации.

Также машину многострадального Эстебана чинили уже на решетке – обнаружили проблему с выхлопной системой.

Вероятность дождя перед самым стартом в течение гонки оценивали в 100%. Местами на треке по лужам действительно накрапывало. Тем не менее, именно для старта все, кроме двух «Хаасов», выбрали промежуточные шины вместо полностью дождевых.

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А Риккардо предупредили о дожде в ближайшие 10-15 минут.

Ход гонки: Бесконечные смены дождя и сухих моментов, провал «Феррари», «Макларен» прорывался, но не повезло

Максимально спокойный и аккуратный старт – никто не столкнулся и особенно не рисковал. Хэмилтон обогнал Риккардо и взобрался в топ-6. И Магнуссен влетел в топ-10!

Немного мелких стартовых инцидентов за кадром: Перес и Гасли столкнулись, Сарджент уехал в стену, Риккардо оштрафован на 5 секунд за фальстарт.

К концу второго круга Магнуссен прорвался в топ-5. Дождевые шины дали огромное преимущество по сцеплению – Хюлькенберг пробился в топ-10!

На 3-м круге Магнуссен уже вышел на 4-е.

На 5-м круге Леклеру передали о проблемах с мотром, но предложили и дальше атаковать.

На 6-м круге гонщики на промежуточных шинах вернули темп.

На 7-м круге Хэмилтон вылетел с трека, потеряв сцепление, и вернулся на трек впереди Алонсо. Пришлось возвращать позицию – и Льюис с Алонсо едва не столкнулись в процессе.

И Магнуссен заехал за промежуточными на 8-м круге – и вернулся 14-м.

К 10-му кругу быстрее всех поехал Ферстаппен.

К 14-му кругу темп нарастил уже Норрис, пока лидера Расселла просили экономить ресурс покрышек.

На 17-м круге Ферстаппен ошибся на первом секторе и потерял на скольжении 2 секунды – отвалился от Расселла и упал до Норриса.

А на 18-м круге включили DRS!

За лидерами с 15-го круга Албон и Цунода разбирались за 10-ю позицию с бесконечными обгонами друг друга.

На 20-м круге Норрис все-таки обогнал Ферстаппена на прямой!

А на 21-м круге Норрис и Ферстаппен синхронно обогнали Расселла!

Тем временем Албон обогнало еще и Леклера – поднялся на 9-е.

На 25-м круге Сарджент уехал в барьеры на первом секторе. Желтые флаги – и автомобиль безопасности. Норрис в тот момент уже проехал пит-лейн, но все позади уже заехали!

Норрис заехал только на следующем круге – и вернулся лишь 3-м. Ферстаппен вышел в лидеры.

На 30-м круге режим сэйфти-кара закончили, а Леклера перевели на слики прямо под дождь.

Спокойный рестарт: все сохранили позиции, включая Цуноду, который единственным в топ-10 не менял покрышки.

Албон за круг обогнал Риккардо и Окона и вернул себе 9-е. Оказалось, это был мегасмелейший обгон двоих в одном повороте!

И на 32-м круге потерявший 30 секунд Леклер вернулся в боксы за промежуточными. Зато проблема с мотором решена.

DRS вновь вернули на 40-м круге. Хэмилтон параллельно достал Пиастри и приступил к атакам.

Гасли переоткрыл фазу «сликов» на 41-м круге. И тут же вылетел с трека.

Норрис ошибся на 42-м круге, чуть не вынес Расселла и отвалился к Пиастри.

На 43-м круге страдания Леклера все-таки закончили – и его сняли с гонки.

На 44-м круге Хэмилтона остановили ради «медиума» – Льюис вернулся 10-м. Тут же Риккардо, Сайнс, Перес и Боттас последовали.

На 45-м круге за сликами заехал и Пиастри – и за ними весь оставшийся топ-10. Оскар остался впереди Льюиса.

На 46-м круге за сликами заехали и Ферстаппен с Расселлом, но Норрис остался на промежуточных! И поехал на лучший круг.

Норрис заехал только на 48-м круге! И вернулся 2-м – Ландо не успел прогреть шины и подскользнулся. Моментально отстал на 4 секунды.

На 49-м круге Норрис вновь подскользнулся – и уступил позицию Расселлу!

А на 51-м круге уже Расселл подскользнулся на поребрике и вернул второе место Норрису! Реакция шефа «Мерседеса» Тото Вольффа: «######! Сконцентрируйся, Джордж, сконцентрируйся!»

Перес разбил «Ред Булл» на 54-м круге и сошел.

Албон и Сайнс схлестнулись на 55-м круге – Карлос вылетел на траву, Албон пытался увернуться, ускользнул в стену и сошел. Вновь автомобиль безопасности.

Расселл и Хэмилтон заехали в боксы.

Рестарт на 59-м круге: вновь спокойный и без перестановок.

На 62-м круге Окон обогнал Цуноду в сражении за 8-е.

На 63-м круге Расселл жестко пошел в атаку на Пиастри, Оскар тоже пошел на жесткую оборону до контакта – Джордж вылетел с трека и потерял позицию в пользу Хэмилтона.

И Хэмилтон с первой же попытки обогнал Пиастри на 65-м круге и поднялся на подиум.

На 66-м круге Цунода чуть не разбил болид об стену – просто повезло.

На 67-м круге Расселл все-таки обогнал Пиастри.

А на 69-м круге Расселл достал и обогнал Хэмилтона!

Пока все разбирались за Ферстаппеном, он все-таки выиграл! А Гасли вырвал у Окона 9-е буквально на последней прямой.

Одна из самых близких и напряженных, причем немного комических гонок за последние годы!

Итоги гонки: Ферстаппен проехал стабильнее всех, Норриса и Расселла подвела страсть

Гонку определили скользкие поребрики и одна сухая траектория – любая малейшая попытка атаковать мокрый участок оборачивалась срывом. Потому все решили чрезмерно активные попытки выжать чуть больше на выезде из пит-стопов или при атаках и обороне.

«Макларен» и Норрис демонстрировали лучший темп – и да, Ландо не повезло с моментом выезда сэйфти-кара. Но в дальнейшем он уже ошибался сам, как и Джордж Расселл – их подскальзывания на поребриках лишили их шанса бросить вызов Максу Ферстаппену.

Чемпион допустил меньше помарок и проехал ключевые отрезки стабильнее, потому и победил. Тем показательнее результат Переса на его фоне.

Также очень жалко Албона – проводивший великий уик-энд Алекс просто выбит из очков без собственной вины.

«Феррари» же говорила о «лучшем темпе в сухих условиях», но столкнулась с проблемами по части силовой установки, а благоприятные обстоятельства так и не наступили.

В остальном же гонка свелась просто к выживанию – оттого вдвойне круто выглядит результат Эстебана Окона.

Что в общем зачете? Ферстаппен укатился от соперников, Норрис вплотную подошел к Леклеру:

К слову, давно вы видели Хэмилтона на 8-м месте после Гран-при Канады?

Двойной сход «Феррари» же позволил «Макларену» сильно приблизиться к Скудерии в Кубке конструкторов – и при сохранении уровня Переса оранжевая команда так может добраться и до «Ред Булл»!

«Альпин» же почти достала «Хаас» – но результат пришел на одном лишь везении. По чистому темпу обе команды не заслуживали места в топ-10.

В некотором смысле обоих спасла внезапная ошибка продленного и ранее почти идеального Цуноды.

Пока же можно точно заключить: «Макларен» – действительно претендент на первые места и глобальные проблемы с болидом решены, «Ред Булл» прежде всего тащит Ферстаппен, а «Мерседес» больше не так плох.

Следующий раунд – на тестовом для всех Гран-при Испании 23 июня. Там и «Феррари» должна вернуться в схватку!

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Топовое фото: East News /Christine Muschi/The Canadian Press via AP