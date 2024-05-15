Буст «Феррари» ради домашней гонки «Ф-1»: 8 новинок, снято 0,3 секунды с круга, «Ред Булл» – в прицеле

Детали уже обкатаны – можно смотреть!

«Формула-1» наконец завершила первую фазу – изматывающий вояж по Ближнему Востоку, Азии, Австралии и США. Теперь Гран-при возвращаются на родину – в Европу, и ближайшие месяцы проведут здесь с небольшой отлучкой в Канаду.

Первой на очереди станет домашний этап «Феррари» в Имоле с непроизносимым официальным названием MSC Crusise Gran Premio Del Made In Italy E Dell’Emilia-Romagna – отсюда до базы Скудерии в Маранелло 88 км, или час на машине.

И этап грядет определяющим для развития всей европейской части сезона – ведь именно на нем итальянский гранд представит первую в году полноценную волну обновлений. Причем настолько масштабную, что в итальянской прессе измененный болид называют SF-24EVO – в нем 8 радикальных переделок! И, по данным симулятора, они помогут снять 0,3 секунды с круга.

Успех или провал апгрейдов станет ключевой вехой ближайших месяцев, поскольку все прямые конкуренты уже серьезно обновляли болиды: «Ред Булл» – в Японии (и еще немного приберег на Имолу), «Макларен» – в Майами (и тут же победил), «Мерседес» и «Астон Мартин» вообще последовательно привозили мелкие улучшения и активно экспериментировали с деталями.

Только «Феррари» занималась мелкими твиками от гонки к гонке под специфику трека и привозила мелкие изменения. Нет, цели отодвинуть все на домашний этап и прогреметь не было – просто машину радикально переделали за зиму. Потому инженеры сперва хотели проверить корреляцию данных из симулятора с итогом на треке – а затем уже пойти по той ветке развития, которая окажется самой перспективной. Гонка в Имоле просто подошла лучше всех по логистическим и финансовым соображениям: чтобы доделывать улучшения как можно позже вместо трат на перевозку. «Мерседес» работает примерно так же на домашнем Гран-при Великобритании, а сэкономленные ресурсы еще могут сыграть решающую роль в финале сезона, когда всех придавит потолок расходов – пара дополнительных миллионов может оказаться ключевой. Например, их в прошлом году Скудерии не хватило на нормальное новое шасси Сайнсу после повреждений от люка в Вегасе, а спринтерские уик-энды на скользких треках Китая и Майами только теоретически повышали риски что-то разбить и спустить ценные ограниченные ресурсы впустую.

«Феррари» вообще не отказать в стратегическом видении: машина с первых же этапов оказалась лучше, чем выглядела на тестах, и без радикальных улучшений при точечной донастройке выиграла Гран-при Австралии и заезжала на подиумы в почти каждом этапе (кроме крайне хаотичного Китая – его вообще можно оставить за скобками). Даже в Майами Леклер претендовал на оба поула и уступил Ферстаппену на финише и в спринте, и в гонке всего по 2-3 секунды!

Выходит, если новинки сработают и Скудерия действительно отыграет запланированные 0,3 секунды с круга, алые болиды надавят на «Макларен» и «Ред Булл» на постоянной основе? На бумаге – да.

Но чтобы не гадать и не бродить перед домашним Гран-при в потемках, «Феррари» потратила разрешенные съемочные дни на короткие тесты в Имоле ради обкатки и проверки эффективности деталей – пока еще можно сопоставить корреляцию показателей симулятора и трека, быстро внести изменения и за час привезти исправленный пакет!

Потому все уже увидели, что же там Скудерия подготовила для битвы за победу. Посмотрите и вы!

Главные изменения – в боковой части!

Вместо ожидаемого пути «Ред Булл» итальянцы выбрали формы, больше похожие на «Макларен». Наверное, потому, что чемпионскую систему без полной переработки системы охлаждения и шасси изнутри не адаптируешь – и идею ускорения потока в «туннеле подрезки» ради прижимной силы вместе с эффективностью шасси нужно реализовывать альтернативными методами. Тем не менее, пока из всей троицы входное отверстие у SF-24EVO пока еще самое большое – поле для оптимизации остается.

Заметили и новые необычные рассекатели – явно придуманы для переспределения потоков для заднего и балочного крыльев, чтобы повысить скорость на прямых и забустить эффективность DRS.

Берегись прямых, Ферстаппен!

Однако ради него под нож пошел хитрый воздуховод для снижения лобового сопротивления – он туннелировал воздух через шасси от подвески

Видимо, с новым мощным туннелем подрезки он больше не нужен.

С той же целью доделали и заднее антикрыло:

Обновление днища тоже присутствует – по инсайдам, снизу машина полностью новая:

Так что важнейшая часть изменений не видна – но и видимая в целом весьма обширная! Вот они – все 8 штук от официального сайта «Ф-1» :

«Мы назвали машину версией 2.0, – подтвердил в коротком комментарии Formula1.uno и шеф Скудерии Фредерик Вассер. – Это реакция на шаги «Макларена» в Майами и «Ред Булл» в Японии. Но для раскрытия его потенциала потребуется время – сейчас мы находимся на том этапе развития, когда обновления не сразу приводят к рывку. Но даже пара десятых может сыграть роль».

Что же в итоге Сайнс и Леклер проехали всего по 100 км каждый (больше нельзя по правилам съемочного дня), потому личных впечатлений не сложили, но, по инсайдам Formula1.uno, инженеры увидели полную ожидаемую корреляцию в данных – прижимная сила в референсных точках выросла ровно насколько ожидалось. Так что ожидания ускорения на 0,3 секунды с круга (относительно себя, не соперников! Причем речь и о гоночном темпе) остаются в силе!

Ждем европейской части сезона с надеждой? И чем же ответят конкуренты?

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Фото: Federico Basile/Keystone Press Agency/Global Look Press ; formu1a.uno/