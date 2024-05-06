Рекорд по випам на «Ф-1» в Майами: мстительный и удачливый Трамп, глор Ширан, награждающий Зидан

«Формулу-1» в США не остановить: на первом же этапе 2024-го зарегистрирован новый аншлаг в 275 тысяч зрителей – и это с учетом роста цен на все билеты на 60% еще год назад после того, как этап в Вегасе заявил свои.

Кто же их раскупает? Кажется, все знаменитости, живущие или хотя бы бывающие проездом во Флориде: только взгляните на исполнение гимна от бывшего мужа Дженнифер Лопез и четырехкратного обладателя «Грэмми» Марко Антони – сколько знакомых лиц выловила камера за минуты?

А ведь за три гоночных дня их накопилось еще больше – вышел целый рекорд! Перебит даже этап в Вегасе – а мы постараемся показать вам всех самых-самых и самых неожиданных.

Например, вот вы ждали на гонке Дональда Трампа? Он же максимальный «американец» – по идее, его аудитория заполняет овалы NASCAR и «Индикара», большие гонки США, а не вот этот приевропейский гламур!

Однако он явился с целой армией охраны, словно планировал рейдерский захват паддока.

В некотором смысле получилось: его повсюду сопровождали президент Международной автомобильной федерации ФИА Мохаммед Бен Сулайем и босс «Ф-1» Стефано Доменикали. Включая стартовую решетку.

Но главный раш случился в боксы «Макларена»!

Перед ними Дональд устроил настоящее обычное митинговое выступление:

А после гонки изо всех сил постарался примазаться к церемонии и ломанулся поздравлять финишировавших на подиуме:

И даже отдельно выделил свой вклад в победу «Макларена» и Ландо Норриса!

«Большая честь была увидеть моих друзей из «Макларена». Это машина, которую я посетил перед гонкой и Одобрил – вот что нам нужно для нашей страны – ПОБЕЖДАТЬ!»

И затем в прямом эфире американских телеканалов назвался «счастливым талисманом Норриса»! Такое ралли подняло вихрь в соцсетях насчет его визита – Макларену» даже пришлось делать официальное разъясняющее заявление:

«Макларен» – не политическая организация, однако мы отмечаем и уважаем офис президента Соединенных Штатов. Так что когда нам поступил запрос на визит в наш гараж в день гонки, мы его приняли – вместе с президентом ФИА и главами «Либерти Медиа» и «Ф-1».

Мы горды, что именно «Макларен» выбрали как представителя «Ф-1» – это дало нам возможность показать инженерию мирового класса, которую мы привносим в автоспорт».

А изначально Трамп появился на гонке из-за локального скандала: его сторонник и жертвователь $2 на предвыборную кампанию Стивен Уиткофф, открывший недавно неподалеку гольф-клуб с членским взносом в $1 млн в год, попытался организовать для его участников акцию по сбору денег через «Ф-1». Бизнесмен полностью снял один из клубов на крыше паддока Гран-при Майами и перепродавал билеты с трансфером из клуба на вертолете и роскошным обслуживанием за $250 тысяч. Однако главной и негласной составляющей становилась возможность увидеть Трампа и фактически оплатить его кампанию – поскольку «обычная» стоимость того билета на один день гонки (без трансфера вертолетом) составляла $13 тысяч. «Ф-1» прознала об этом и направила Уиткоффу официальное уведомление об отзыве бронирования за нарушение лицензионного соглашения – но, видимо, терять лицо было нельзя, да и резиденция Дональда «Мар-О-Лаго» находится всего в 15 км к северу по побережью от места гонки.

«Я не виделся с ним в боксах – был занят подготовкой к гонке, – высказался после победы Норрис. – Но он подошел ко мне после и поздравил. Пожалуй, это честь, когда такой человек выделяет время, чтобы подойти и высказать уважение к твоей работе.

Он сказал, что является моим талисманом, поскольку я победил. Так что не знаю, приедет ли он на еще какие-то гонки. Но на этом уик-энде много особенных и классных людей.

Дональда нельзя не уважать во многих смыслах. Если человек вроде него отмечает твои достижения, рабочую этику, надо воспринимать это с благодарностью, что я и сделал. Классный момент, вот и все».

Но Трамп хотя бы не бегал по самым известным командам, как другой визитер паддока – Эд Ширан. Он вообще засветился как главный глор – вот фоткается с болидом «Ред Булл»...

Обнимается с Леклером в гараже «Феррари» как ни в чем не бывало...

Но перед всем этим он всласть напозировался с «Мерседесом» и Джорджем Расселлом – ведь именно англо-немецкая команда пригласила его в свой паддок!

Главными привилегиями и удовольствиями Ширан пользовался именно в «Мерседесе» – Расселл прокатил его на суперкаре «Мерседеса» мощностью 600 л.с. (такой же работает автомобилем безопасности).

Иначе Ширан так бы и остался просто «приглашенным певцом для шоу перед квалификацией».

А вот бывший тренер и звезда «Реала» Зинедин Зидан – нынешний посол «Альпин», на минуточку – сразу позван ради церемониала и крутости: он вручал призы победителям спринта.

Так что его фотки с топовой тройкой при наличии контракта с французской командой нельзя назвать глорством!

И во время интервью перед гонкой он уже носил бейджик работника «Альпин» и отказался выделять фаворита: «Всегда – «Хала «Мадрид». А из гонщиков Гасли и Окон – я же с ними. Ну и они оба хороши».

А приз за поул вручал продюссер голливудского фильма про «Ф-1» с Брэддом Питтом (да, в котором участвует и Хэмилтон!) Джерри Брукхаймер.

А новый Капитан Америка и бывший Сокол Энтони Макки приземлился у бригады «Астон Мартин». Не слишком патриотично.

Will.I.Am уже давно посещает почти каждую доступную гонку – он амбассадор «Ф-1», записывает для нее песни и рэп-гимны. Потому его даже не особенно теперь пихают в кадр – просто снимают мельком, типа «о, он снова здесь».

А певец Зэйн Малик, кажется, на Гран-при в первый раз – и уже под крылом «Астон Мартин». Британская марка наращивает звездное представительство – или кроссоверный контракт с Hugo Boss обязал?

Просто Кенделл Дженнер и Томми Хилфигер пришли поддержать «Мерседес» и посмотреть, на что идут их деньги в смысле спонсируемых ими гонщиц из женской «Академии «Ф-1». Да, вот такие теперь гонки – моды как на ковровых дорожках Нью-Йорка.

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Селеб и випов в Майами было так много, что красотка-спасательница Малибу Александра Даддарио едва попала в кадр. Просто иллюстрация!

Как и новая восходящая голливудская звезда Данни Рамирес («Черное Зеркало», «Капитан Америка», «Один из нас»).

Еще один глор популярнейшая певица в жанре латино Камилла Кабайо тоже фоткалась где только могла – мы выбрали самое симптоматичное! Традиционный кадр «я тоже хочу такой с Леклером»:

И с еще одной важной селебой – трофеем НБА. Да, его привезли в паддок «Макларена» и выставляли как гостя!

Как и Кубок Стэнли.

Слышали певицу Лису? А она – звезда корейской поп-группы Blackpink, недавно запустила сольную карьеру и пробила 100 млн подписчиков в запретной соцсети. В Майами имела огромный успех – фоткалась с Ферстаппеном, гуляля по гаражу чемпионов и даже махала флагом на финише!

А Луис Суарес из локального «Интер Майами» вообще провел в паддоке все четыре дня:

Развлекал публику финтами и фокусами с мячом в медиадень еще до заездов:

И радовался визиту в боксы Скудерии:

C одноклубником Серхио Бускетсом они явно не договорятся – тот удачно заглорствовал в «Макларене» в пятницу!

А перед самой гонкой попытался сменить сторону и уже тусил у болида «Ред Булл».

Чтобы вы поняли, насколько пришли вообще все: засняли даже президента ФИФА Джанни Инфантино. Вот зачем он явился на гонку?

А главный долгожитель американского футбола и вдохновитель Хэмилтона Том Брэди устроил турне по британским командам – сперва в «Астон Мартин»...

… И затем в «Уильямс». Реальный интерес, или американские владельцы легендарного бренда вспомнили, что нужно подключать и маркетинг?

А нынешний главный футболист США Патрик Махоумс привел на квалификацию жену:

Перед гонкой же отправился по знакомству со звездными инвесторами в «Альпин» – развлекать других селеб могучими бросками.

Вообще из американских топовых спортивных селеб можно составлять целый каталог – и Оделл Бекхэм...

И Кевин Дюрэнт, порадовавший Алонсо!

И давний фанат «Макларена» и Ландо Норриса Джимми Батлер

Вот он точно не глор – они мощно катались еще в 2019-м, когда нынешний триумфатор только дебютировал!

Линдси Вонн – уже второй раз за год, и вновь с «Ред Булл»!

А это прям царь всех глоров – блогер и боец Джейк Пол в мерче «Феррари» явился в боксы «Ред Булл» по пассу «Ред Булл». Ждали чего-то другого?

Прервемся на искусство – бразильский художник Эдуарду Кобра презентовал мурал в честь Сенны!

И да, чем еще заняться после выноса Никиты Кучерова из плэй-офф Кубка Стэнли? Конечно, махнуть на «Ф-1»!

А чей визит удивил вас больше всех?

Что еще почитать про Гран-при Майами?

Фото: IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic, Jason Pohuski / Bmr/Global Look Press ; East News /AP Photo/Wilfredo Lee, AP Photo/Lynne Sladky, Jeff Robinson/Icon Sportswire, Icon Sportswire via AP Images, AP Photo/Rebecca Blackwell, GIORGIO VIERA / AFP, Jim WATSON / AFP; Gettyimages.ru /Mark Thompson, Rudy Carezzevoli, Chris Graythen; instagram.com/mclaren ; instagram.com/astonmartinf1 ; instagram.com/redbullracing ; instagram.com/scuderiaferrari