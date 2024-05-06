Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование

Второй акт большой американской бойни.

«Формула-1» завершает длительное турне по Азии, Австралии и Америке непредсказуемым спринтерским уик-эндом на временном треке в Майами. Здесь есть все для самых рандомных результатов и изменения расстановки буквально на каждом круге: из-за полугородского характера автодрома асфальт не используют для гонок, и он очень скользкий, а барьеры крайне близки к гоночной траектории – обычно на таких треках аварии могут произойти в любой момент, особенно при большом количестве слепых и быстрых техничных поворотах. А в Майами специально создали еще и сектор-генератор ошибок с со закрученной связкой переменного радиуса – машины там часто просто срывает . Оттуда постоянный риск контактов со стенами, сэйфти-каров и красных флагов.

Сочетание низкой абразивности покрытия, низкой прижимной силы и среднего сцепления вместе с легким сдвигом баланса назад понуждает машины еще больше скользить. Промах мимо температурного окна шин в сторону перегрева или недогрева на таком треке – крайне легкое дело! «Каждый круг – как приключение» (с) Карлос Сайнс

Непредсказуемости помогает и спринтерский формат: для отработки настроек у пилотов перед первой зачетной сессией было всего 1,5 часа свободных заездов, а затем уже требовалось выдавать максимум уже в спринтерской квалификации. После – 19 кругов хаотичнейшего спринта с авариями и несовпадением по времени старта с основным заездом на следующий день: по сути, ни одной сессии с длинными отрезками в гоночной симуляции и гоночных условиях команды не провели, и даже собранные по практике и спринту данные все равно остаются в новом формате только приблизительными.

Оттого между спринтом и квалификацией все команды бросаются в эксперименты с настройками и часто портят даже более-менее удачные установки – теперь, например, «Макларен» или «Астон Мартин». И битва за поул опять вышла крайне близкой: топ-6 с тремя разными командами уложился в 0,5 секунды, позиции разделяли по 0,1 секунды или меньше, и, кажется, все решали 1-2 более или менее удачных захода в поворот.

«Феррари» признавала хороший старт и возможность атаковать с DRS на первых кругах как ключевой фактор потенциальной победы над Ферстаппеном . Завал первого поворота в спринте намекал , что на скользкой трассе Майами фактор везения может оказаться чуть ли не важнее.

Дополнительную возможность для перепрыгивания соперников обычно дает стратегия – и после всех расчетов и поправок симуляторы «Пирелли» и «Ф-1» выдали варианты по сути зеркальные варианты двух гоночных тактик:

Они не оставляли сомнений: большинство команд точно ждало бы любой сэйфти-кар до победного, ведь деградация шин без выпадения в цикл перегрева крайне низка (0,08 секунды с круга для самого мягкого и быстрого «софта» до 0,035 секунды для «харда»), предположительное время жизни самого жесткого состава вообще оказалось больше гоночной дистанции (62 круга – 33 и «медиума» и 23 у «софта»), а разница в потере времени на пит-стопе – аж 8 секунд (17 в гоночных условиях и 9 – за реальным или виртуальным сэйфти-каром). В таких условиях стратегический проигрыш с неправильным моментом остановки просто неотыгрываем исключительно за счет свежих покрышек. Особенно при минимальной разнице в скорости – Норрис начинал третий сегмент квалификации вообще на «медиуме» против соперников на «софте».

Гонка на Гран-при Майами: только факты и лучшие моменты

Риккардо сдвинулся на 3 позиции вниз еще до старта из-за штрафа за Гран-при Китая.

Перед стартом трек разогрелся аж до 47 градусов – «команды мечтали бы увидеть падение температуры хотя бы до 42-40 градусов» (с) Брандл. Все, кроме, Хэмилтона, в топ-10 выбрали «медиум» – Льюис взял «хард», как и Алонсо. Вот насколько все решили пойти консервативно и выжидательно.

Сайнс выдал мегастарт, обошел Леклера и поехал за Ферстаппеном, но затем всех настиг мошный и слишком нерасчетливый нырок Переса с блокировкой, который чуть не убрал и Макса! Сайнсу пришлось убираться с трека, в тройку ворвался Пиастри, Норрис оказался 6-м, Хэмилтон зарубился с Хюлькенбергом за 7-е и проиграл! Леклер сохранил второе, Переса приняли к расследованию за фальстарт.

Между Пересом и Ферстаппеном было нереально близко!

На 4-м круге Пиастри атаковал Леклера – и влетел на второе место!

На 7-м круге Хэмилтон вернул 7-ю позицию у Хюлькенберга – чтобы вновь потерять ее на 8-м из-за блокировки шины.

На 10-м круге Хэмилтон вновь обогнал Хюлькенберга – и на него тут же насел и Расселл.

На 12-м круге Расселл все-таки тоже опередил «Хаас» и поднялся на 8-е. Хюлькенберг тут же отправился в боксы – первым из топ-10. Взял «хард» – через два круга после первых остановок в группе аутсайдеров.

На 18- м круге Переса зазвали в боксы и выпустили Норриса в чистый воздух – Ландо прессинговал «Ред Булл» 5 кругов подряд. Серхио на «харде» вернулся 10-м.

Леклер заехал в боксы на 20-м круге и выехал 6-м – Норрис ответил быстрейшим кругом.

На 21-м круге Леклер обогнал Хэмилтона и поднялся на 5-е.

На 21-м круге Ферстаппен ошибся и сбил конус – тут же попросил проверить переднее антикрыло.

На 23-м круге из-за конуса включили режим виртуального автомобиля безопасности. Окон, Алонсо и Магнуссен успели заехать в боксы – и все!

Ферстаппен не успел в боксы в режиме виртуального сэйфти-кара и заехал на 24-м круге – вернулся 4-м, позади двух «Макларенов» и Сайнса.

На 25-м круге Расселл заехал в боксы и вернулся 12-м. Хэмилтон побывал в боксах на 27-м.

На 28-м круге – синхронный пит-стоп Пиастри и Сайнса. «Макларен» вернулся 4-м, «Феррари» – 5-й.

На 29-м круге выпустили сэйфти-кар: Магнуссен и Сарджент сражались колесо в колесо, никто не захотел сдавать, Кевин пошел до конца и снес «Уильямс».

В боксы тут же заехали Перес и Цунода, следом – Норрис. Но пока «Макларен» обслуживали в боксах, сэйфти-кар подобрал лидером Ферстаппена, хотя формально у Ландо оказалось 20 секунд преимущества.

Всему пелотону даже выдали редкое разрешение обогнать сэйфти-кар, чтобы отыграть круг и догнать Норриса – для восстановки порядка. Фактически Ландо подарили преимуещство с топливной загрузкой на один круг. Магнуссен же получил новые 10 секунд штрафа.

Рестарт на 33-м круге – Норрис сохранил лидерство, Леклер попытался атаковать Макса – безуспешно. Ландо тут же уехал из зоны DRS.

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На 34-м круге Сайнс атаковал Пиастри в битве за 4-е – но Оскар с захлопыванием калитки и выдавливанием сохранил позицию.

На 35-м круге Хэмилтон красиво объехал Цуноду и вернул 7-е.

На 39-м круге Сайнс достаточно жестко и глубоко оттормозил Пиастри! Оскар бросился в контратаку на следующей прямой, допустил контракт, затем жестко перетормозил и пропустил испанца.

Комплект шин на «Макларене» оказался испорчен – на 40-м круге он пропустил Переса и Хэмилтона в одном повороте, а затем на его болиде обнаружилось повреждение – он заехал в боксы на смену и вернулся последним.

На 41-м круге Сайнс тоже пожаловался на повреждения и начал терять темп.

На 48-м круге Алонсо все-таки раскачал Окона трех кругов атак подряд и красивым маневром забрал 9-е.

Норрис все-таки не оставил шансов Ферстаппену – Макс так и не подобрался к «Макларену». Больше 7 секунд на финише – кто бы мог подумать? Первая победа Ландо в «Формуле-1» – после рекорда по подиумам без первого места!

И немного радостных воплей долгожданного победителя!

Как же его качали!

Гонка, которая войдет в историю:

Итоги гонки: герои – Норрис, Цунода, «Альпин»

«Ред Булл» внезапно не выглядел как доминатор и фаворит – теперь просто как «один из», просто на 0,1 секунды быстрее соперников. Потому Ферстаппен ехал изначально впереди, а Перес с трудом сражался с «Феррари» и едва уезжал от бедового «Мерседеса». Макс так и не смог догнать Норриса в финальном отрезке и даже не приближался – прогноз Гельмута Марко на слабость машины из-за особенностей трека в Майами оправдалась.

Новинки «Макларена» определенно сработали, да и сами пилоты мощно катили весь уик-энд – и Норрис, и Пиасти регулярно стреляли и чем-то удивляли до первой ошибки. Ландо наошибался в квалификациях и упустил шансы на первые ряды, но ему наконец повезло с автомобилем безопасности – дальше он уже не упустил возможность!

«Феррари» проехала в свою нынешнюю силу – почти на уровне «Ред Булл». У них действительно был шанс на старте и с DRS, и все работало вплоть до самоубийственной атаки Переса.

«Мерседес» смог слегка докрутить настройки, и изменение погоды вместе с непредсказуемыми условиями лучше всего сработали именно на них. Как и смелая тактика с пересиживаниями на старте.

Могучая гонка от Цуноды – японец вновь отказался ошибаться и заехал в очки!

Но главный праздник, наверное, в «Альпин» – наконец удалось хоть что-то набрать благодаря фэйлам конкурентов!

Вот и в общем зачете у «Феррари» возвысился новый реальный конкурент:

А Цунода закрепился в топ-10!

В Кубке конструкторов – новичок с очками! Поздравляем!

Следующий раунд – в Имоле 19 мая. «Феррари» обещает могучие обновки вплоть до В-версии машины, так что не пропустите!

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