Самый красивый трофей в истории «Ф-1»? Горящий лавровый венок-дракон для Гран-при Китая😍
Вау!
«Формула-1» вернулась в Китай 5 лет спустя полностью обновленной и в новые условия: теперь местная публика распродает все места на трибунах и доводит первого китайского пилота Чжоу Гуаньюя до слез грандиозными приветствиями…
А по окрестностям трека можно даже понять, как рос и развивался Шанхай – теперь это совсем другой город по сравнению с предыдущими визитами «Ф-1»!
Потому титульный спонсор Гран-при компьютерный гигант Lenovo решил красиво отметить эпохальное возвращение – и объединился с легендарной итальянской автодизайнерской компанией «Пининфарина» (рисовала, например, «Феррари» Testarossa 1984-го и вообще большинство последних суперкаров марки из Маранелло, Enzo, новый Lancer, «Пежо» 306, 406 и 506 и десятки крутых моделей).
Вышел красочный яркий «умный» трофей – загорающийся пламенем дракона чешуйчатый лавровый венок для поднятия в небо или надевания на шею!
А вот как он выглядит вживую на видео:
На подиуме:
Только Ландо Норрис разок воспользовался им как нужно:
На праздновании «Ред Булл»:
Он символизирует оливковый венок, который раньше давали гонщикам на подиуме вместе с кубком, при этом неспроста задизайнен в стиле чешуи дракона и загорается его пламенем – это в честь Года Дракона в Китае.
Общая идея – «погоня народа Китая к совершенству и счастью, как гонщик бесконечно и неустанно гонится за идеалом на гоночном треке» (с) автор дизайна Паоло Тревисан. Оттого и круглая форма – она же представляет собой еще и «закручивание хвоста дракона».
Да, пламя дракона еще по чешуе действительно бегало – посмотрите, оно не исчезло даже при стоянии на подиуме!
Был ли когда-либо в «Ф-1» трофей красивее?
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Это не первый «умный» красивый трофей от Lenovo – в Японии и США он загорался флагом победителя от поцелуя!
Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Lars Baron; Panoramic/Keystone Press Agency, Qian Jun/XinHua, IMAGO/Xavi Bonilla/Global Look Press; twitter/F1, Lenovo