«Ф-1» в Китае 5 лет cпустя – грядет легенда! Новые асфальт (фэйковый!), формат, погода, машины, суперкамео Райкконена

Все причины не пропустить.

Что обычно требуется гонке «Формулы-1» для легендарного статуса, огромных рейтингов, непредсказуемого результата, экшна и места в нарезке хайлатов за все времена?

Конечно, борьба с обгонами и напряжение на треке.

А она чаще всего случается, когда команды располагаются на стартовой решетке не по силам болидов, ошибаются с настройками, шинами или стратегией – тогда кто-то непременно проваливается и вынужден прорываться, кто-то получает шанс на героическую оборону, а для кого-то шансы на результат просто уравниваются, отдавая все на волю актуальной форме пилотов.

Но главное – пелотон не расслаивается, катаясь в собственную силу до финиша, а перемешивается, активно обмениваясь реальными позициями.

Чаще всего такое происходит на трассах с большим количеством неизвестных: на новых этапах или автодромах, с новыми машинами или покрышками, новыми форматами уик-энда, новым асфальтом или банально из-за погоды – когда практики смыло дождем, или все катали их на резине для влажной погоды и невозможно перенести данные для сухих покрышек. Тогда износ и стратегии угадываются вслепую, настройки подбираются по наитию, никто ни в чем не уверен, и гонка превращается в сплошную лотерею.

И знаете, что? На ближайшем Гран-при Китая совпадают ВСЕ эти факторы. ВСЕ.

«Формула-1» не приезжала в Шанхай после 2019-го из-за пандемии коронавируса – ближе всего к возвращению серия подошла в 2023-м, но на момент старта сезона в портовых городах еще не сняли все ограничения, и в таких условиях начать рассылки грузов (на дальние выезды часть отправляют сильно заранее) было слишком опасно. Гран-при вновь отложили – и тогда показалось, будто «Ф-1» уже никогда не вернется в Китай, ведь местные трибуны еще ни разу не собирал больше 40% от возможной вместимости.

Однако за время пандемии «Ф-1» развернула активную кампанию в китайских соцсетях вроде Weibo и вызвала настоящий бум интереса к гонкам : серия катапультировалась в топ-5 самых просмотраиваемых спортивных чемпионатов страны в принципе (после НБА, Лиги Чемпионов, Бундеслиги и Ла Лиги), и владельцы решили попробовать еще раз. Успешно: все билеты на каждый день (включая медиачетверг) размели за первые несколько часов.

И у посетителей Гран-при есть шанс увидеть абсолютно легендарный и незабываемый уик-энд!

Формат: новый спринт

Ведь в первую очередь для повышенного спроса в Китае решили провести первую субботнюю гонку в сезоне. Причем перед стартом года «Формула-1» же изменила правила их проведения: теперь никаких квалификаций по пятницам для основного Гран-при – она останется в обычное время. Просто теперь вместо второй практики – квалификация для спринта, а вместо третьей практики – сам спринт, за который начисляются очки.

Да, публике будет на что взглянуть и в первый трековый день, и с утра второго.

Вот только командам по-прежнему остается только одна тренировка – да, после четырех лет отсутствия на китайском автодроме. А ведь команды и пилоты и раньше жаловались на исчезающе малое количество трекового времени перед зачетными заездами!

Теперь же их ждет еще и новый формат – но хотя бы более лояльный: теперь по правилам закрытого парка между спринтом и основной квалификацией настройки и детали можно будет менять без штрафов, а значит, первые и самые серьезные промахи теоретически исправляемы.

Однако гонщики все равно негодуют!

«Да уж, действительно очень разумный ход. Но вообще это не лучшее решение, ведь когда вы так долго не приезжаете на трассу, то не можете знать наверняка, что именно вас там ждет. Так что на Гран-при Китая было бы разумнее провести обычный гоночный уик-энд.

С другой стороны, возможно, это придаст всему остроты – и, может быть, именно этого они и добивались, чего хотели бы видеть.

Но с точки зрения исключительно вопроса пилотажа и спортивных результатов, как мне кажется, это не самое умное решение», – с традиционной прямотой высказался Макс Ферстаппен.

«Мы говорили на собрании пилотов ФИА и «Формуле-1», что тяжело проводить квалификацию после часа практики с учетом требований регламента – износ планки и так далее, одна кочка может сильно осложнить жизнь, поэтому организация спринта после четырех или пяти лет отсутствия – не лучшее решение, – согласился и Карлос Сайнс из «Феррари». – Неизвестных много.

Это отличный автодром для борьбы. Думаю, он один из самых любимых для всех. Прекрасная трасса, которая предоставляет возможности для обгонов. Так что есть смысл в организации спринтов.

Может, для тех, кто наблюдает из дома, это захватывающее зрелище, но ради инженеров и пилотов, на мой взгляд, нужно было провести обычный уик-энд, а не идти на такой риск».

Главная точка риска: новый экспериментальный асфальт от местной компании

Трек «Международного автодрома Шанхая» известен не только затяжными поворотами переменных радиусов (они без шуток классные), но и длиннейшей 1,2-километровой прямой с грандиозной точкой торможения в ее конце. Зона замедления настолько дикая, что породила самую известную, зрелищную, красочную и непонятную аварию «Ф-1» 2010-х – вот этот срыв передних колес с болида «Торо Россо» Себастьяна Буэми:

Момент «на мемы» – скорость ведь 330 км/ч:

Расследование причин аварии постановило: дело – в огромных и не менее грандиозных кочках и неровностях, которые постоянно появляются на треке Шанхая. С каждым годом все больше и больше – ведь его строили на месте осушенного всего за пару месяцев болота, и почвы там крайне подвижные. Помните бесконечные жалобы на подобные на техасской «Трассе Америк» для Гран-при США? Тут намного хуже!

И «Ф-1» не гоняла тут годами – можете себе представить, в какое состояние пришло покрытие, асфальт и размер неровностей? Особенно с новыми машинами, генерирующими основную часть прижимной силы через эффект присасывания днища к поверхности – они и так страдали от подскоков на прямых и кочках до травм спин пилотов на более ровных трассах , а представляете, что было бы в Китае?

К счастью, в серии и ФИА об этом подумали заранее и настояли на переговорах с промоутером: контракт перенесут на следующие годы без пересмотра условий, если организаторы решат вопрос с покрытием.

Решение обещали радикальное: полную перекладку асфальта а прямо перед этапом на всякий случай прошлись по возможным неровностям экспериментальным прецензионным ферезерованием и еще затем традиционной дробеструйной обработкой.

Состав асфальта вместе с его «сэндвичем» выполняли из неназванных экспериментальных материалов с использованием технологий 3D-моделирования и 3D-печати для минимизации возможных последующих деформаций – и реализовывала проект не мировая компания с многолетним опытом строительства гоночных автодромов, а локальная Juss. «Мы – первая компания в мире, которая проделала такое на любом треке «Ф-1» где-либо, – гордо подтверждал шанхайской газете Сюй Цзяи . – В будущем такое же может использоваться для восстановления и обслуживания большего количества домашних, международных и топовых трасс».

И трек не просто продлевал омологацию ФИА по правилам Grade 1 для принятия Гран-при – он получал ее заново, проходя все процедуры с нуля. Фактически это новая трасса на старом автодроме.

Может, решение китайской фирмы – и действительно супертехнологичное и точно сработает, но вообще мы уже видели пожарную перекладку «экспериментального» асфальта силами местной компании без опыта – на Гран-при Турции 2020-го . Тогда вышел каток, на котором гонщики скользили вообще в любом повороте – особенно в дождь – и орали от яростного бессилия. Зато этап вышел легендарным, безусловно – с поулом Ланса Стролла (привез Хэмилтону 5 секунд!) , бесконечными разворотами, подиумом Переса на «Рейсинг Пойнт» и отставанием «Мерседеса» на круг.

Гонщики с содроганием вспоминают тот день – именно к нему в интервью и отослал Карлос Сайнс, когда сказал «боюсь повторения Стамбула 2.0».

«Самый главный вопрос заключается в том, каким будет состояние асфальта на трассе, – высказался и шеф Скудерии Фредерик Вассер. – Большинство людей понимает, что главной неизвестной будет именно состояние покрытия трассы – при этом температура в сравнении с последним Гран-при, судя по всему, будет еще ниже.

Мы пока не знаем, насколько жестким и абразивным будет асфальт на трассе – и это ключевой момент всего уик-энда. Сложность еще и в том, что с учетом особенностей формата уик-энда, выбора шин на этот Гран-при и всего одной практики, мы будем сразу привязаны к настройкам. И будет важно сразу правильно угадать, какой вариант будет правильным».

Прогноз погоды: потенциальный дождь

Огромную роль в «каточности» и легендарности того самого Гран-при Турции сыграл и дождь – и в Китае он тоже прогнозируется, причем на все дни уик-энда! Примерно вот такие условия в зачетные сессии могут начаться в любой момент – снято на ознакомительном велопроезде Валттери Боттаса по новой трассе в среду:

В пятницу утром ожидаются ливни, к началу первой тренировки в 11:30 вероятность дождя составляет 40%. В день спринта – 21%, а в воскресенье – до 24%. Пока ситуация постоянно колеблется, но ниже еще не опускалась.

Если трек намокнет в практику – команды не смогут использовать собранные данные для остальных сухих заездов. Если тренировка и спринт, например, пройдут посуху, а гонка – в дождь, все равно случится лотерея. В общем, фактически любая «подмоченная» сессия обеспечит такой хаос, что пилоты не обрадуются!

А экспериментальный асфальт может подбить командам весь уик-энд, даже если дождь пройдет только в один из дней – тоже по примеру наследия Стамбула.

«У команд есть только данные «Пирелли», – объяснил нюансы работы предварительной работы с покрышками бывший пилот «Ф-1» и нынешний голос Sky Sports F1 Мартин Брандл. – Они могут загрузить эту информацию в симулятор, но, как мы узнали в Турции в 2020 году, это не гарантирует точность.

Речь идет о маслах, которые поднимаются из-за новой поверхности. В Стамбуле они смешались с небольшим количеством воды и трасса фактически обернулась льдом. Гонщики проезжали круг за кругом, прежде чем появилось хоть какое-то сцепление».

Как видите, осадки уже прошли. И более того, после них и дополнительной обработки трека пескоструйными машинами прямо перед заездом выяснилось, что переложили покрытие только на самых неровных треках, а все остальные просто равномерно залили битумом – чтобы «уравнять» показатели сцепления на всей длине полотна и зафиксировать в состоянии «без неровностей». Однако сделали это так «качественно», что теперь трасса выглядит как шедевр абстракционизма:

Уровень сцепления стал еще рандомнее!

Экспериментальные технологии производства абсолютно непредсказуемой гонки по-китайски! По комментариям ФИА, его нанесли вообще еще в прошлом году, регулятор все знал и даже сейчас не опасается проблем.

Новые колеса, новые шины, новые пилоты – полная неизвестость

Не только болиды с граунд-эффектом совсем по-другому взаимодействуют с треком, асфальтом и покрышками – за все эти годы «Ф-1» перешла с 13-дюймовых колес на 18-дюймовые, а «Пирелли» несколько раз обновляла физические составы резины. По сути, все их выкладки – чистая теория и симуляции!

«Честно говоря, это как новый трек, – признался все-таки и главный инженер «Пирелли» Симоне Берра перед Гран-при, когда его спросили о подборе составов на этапов. – Новые машины, новые шины, новые колеса… У нас вообще нет данных.

Трек вообще не использовался 5 лет – одна гонка за год или меньше. Покрытие сменили прямо перед Гран-при – нам даже нужно все переизмерить непосредственно перед заездом, чтобы понять, что и как вообще изменилось.

Так что у нас нет данных, и не только для нас, но и для команд вызов еще больше».

А еще треть пилотов вообще ни разу не ездила по этой трассе в любом формульном болиде – Юки Цунода, Логан Сарджент, Оскар Пиастри и Чжоу Гуаньюй. Серхио Перес уже отметил, что не пилотировал здесь на машинах с фирменными характеристиками «Ред Булл» – для него тоже это как новый трек. Представляете, какой это шанс на аварии, завалы и хаос – с учетом спринта?

Гран-при уже легендарный – благодаря рекламе с Райкконеном!

Да, у Китая впервые в истории свой гонщик «Ф-1» – Чжоу. Он дебютирует на домашнем автодроме, и у него есть спонсорский контракт с местным автопроизводителем ZEEKR. А еще с ним же работает Кими Райкконен – мегапопулярный в Китае финский чемпион, прославившийся, помимо прочего, легендарными рекламами как раз для азиатской публики. Безэмоциональное чтение с суфлера, тихая ненависть, напускная торжественность…

Все вернулось – ZEEKR записал такое для анонса этапа и поддержки Чжоу. С Кими в главной роли и всеми фирменными фишками!

«Привет! Я Кими Райкконен, главный советник ZEEKR по эффективности. Приближается Гран-при Китая. Чжоу Гуаньюй – великолепный пилот. Я верю, он может превзойти себя и раздобыть хороший результат на домашней гонке. Давайте болеть за него. «Ф-1» – самый суровый спорт в мире, но ты справляешься хорошо. Жду хороших новостей от тебя. Счастливой третьей годовщины для ZEEKR. Давайте создадим новую легенду».

Видите, новый Гран-при Китая обречен стать легендарным! Не пропустите – вот расписание , здесь будет наш субботний онлайн , а здесь – воскресный . Увидимся!:)

В каком состоянии «Ф-1» перед Гран-при Китая?

Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson, Clive Mason; Panoramic/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, HOCH ZWEI/Pool/Clive Mason/Global Look Press ; reddit.com