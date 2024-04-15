Половина «Ф-1» пришла на теннис в Монако – на середине труднейшего вояжа по Азии! Был и Квят – поддержкой Медведева

«Формула-1» в 2024-м живет по экспериментальному и невиданному календарю: со стартом сезона в феврале, гонками по субботам , эпохальным переносам и возвращениям.

Например, легендарный Гран-при Японии на «Сузуке» обычно проводился осенью и часто закрывал сезон, а теперь впервые переехал на апрель и превратился в тестовый полигон: именно туда благодаря разнообразнейшей конфигурации поворотов команды привезли первые масштабные волны обновлений. Следом за Японией «Ф-1» ждало возвращение в Китай – Гран-при в Шанхае не проводили 5 лет из-за пандемии, и за это время успели поменять и машины, и покрышки, и форматы уик-энда, и многих пилотов (даже местный китайский герой Чжоу никогда не ездил на «формулах» по домашней трассе!).

Также на трассе полностью переложили асфальт, заделали все рытвины и спилили все кочки – с учетом всех остальных факторов фактически команды получили абсолютно новый автодром. А еще на Гран-при Китая дебютирует измененный спринтерский формат – с квалификацией к мини-заезду в пятницу, короткой гонкой в субботу и полноценной «обычной» квалификацией. С новыми правилами закрытого парка между заездами !

Фактически абсолютно новый Гран-при, о котором ноль знаний у кого-либо. В локации, куда не приезжали пять лет подряд. С новым форматом и новыми машинами – недавно улучшенными. Посреди тяжелейшего выезда «Ближний Восток – Австралия – Япония – Китай – Майами».

Казалось бы, пилоты в такой ситуации должны воспользоваться близостью двух азиатских стран и остаться близ «Сузуки» либо переехать в Шанхай для отдыха, акклиматизации и брифингов с инженерами, но… Оказалось, большинство решили продолжать летать и развлекаться! Пьер Гасли тусил на матчах «ПСЖ», Льюис Хэмилтон отправился на вручение наград GQ, а половина пелотона вернулась в Монако – и заявилась на местный теннисный «Мастерс». Многие – даже несколько раз, зевая на каждом втором матче.

Просто ну как не прийти на теннис вот с таким видом?

Правда, местный житель Шарль Леклер из «Феррари» пришел только на финал – хоть и родился в Монако, но накануне открывал в Милане собственное производство и ресторан мороженого. Зато в финале привел девушку в самую роскошную ложу:

А после поздравлял с победой Стефаноса Циципаса!

И позвал покататься на картах – ведь у Шарля есть своя марка и собственная команда!

ШЛ: Я рад за тебя.

СЦ: Как ты в целом? Тренируешься на этой неделе?

ШЛ: Все хорошо, в понедельник уезжаю в Шанхай, у нас на этой неделе гонка в Китае. Потом Майами и Монако.

СЦ: Потрясающе. Я бы хотел посетить [Гран-При] Монако, но это неделя перед «Ролан Гаррос», поэтому все тренируются и готовятся.

ШЛ: Но ты гоняешь в картинге или…?

СЦ: Я пытался с Себом Деланей – думаю, ты знаешь его – там же, где гонял ты с [Пьером] Гасли и остальными.

ШЛ: Нам надо все организовать.

СЦ: Думаешь, я помещусь в карт?

ШЛ: Мы тебя поместим, не переживай (улыбается).

СЦ: Думаешь? (улыбается)

ШЛ: Да, да (улыбается).

А напарник Леклера Карлос Сайнс приходил на четвертый день – в гонки к Новаку Джоковичу!

Смотрел с новой девушкой-моделью Ребеккой Дональдсон, как Алексей Попырин выбивает Андрея Рублева.

А затем встречался с послом «Ф-1» в мире тенниса (с официальным контрактом с серией) Янником Синнером.

Один день – а сколько впечатлений!

А Джордж Расселл привел девушку на теннис дважды: сперва на второй раунд – смотреть, как Джокович играет с Романом Сафиуллиным.

И затем – уже на полуфинал, чтобы увидеть поражение Новака. Кажется, пилот «Мерседеса» немного удивился:

Кстати, на игре Джоковича с Сафиуллиным камеры захватили и лидера «Макларена» Ландо Норриса:

А затем – и в финале: где Ландо от веселья зрелища залип в смартфон.

Бывшие пилоты «Ф-1» тоже были: Даниил Квят пришел поддержать приятеля Даниила Медведева в игре с Гаэлем Монфисом.

Да, если вы не знали, они настолько близки, что с последнего дня рождения Медведева у них есть такой кадр в соцсетях:

Но... Квята не узнали операторы всех камер! Представляете?

Еще неузнанных режиссерами трансляций оказались дебютант «Феррари» Оливер Бермэн (сейчас – «Ф-2», Академия Скудерии и надежды на возвращение в Гран-при хотя бы за «Хаас») и нынешний пилот американской команды 36-летний Нико Хюлькенберг – они пришли на полуфинал и смотрели, как Синнер вылетел, проиграв Циципасу.

Только после постов в соцсетях Бермэна-таки узнали и привели на встречу с победителем матча!

Столько гонщиков «Ф-1» ходят на теннис в Монако неспроста – они же там живут.

Когда они дома, для них «Мастерс» – как поход в театр.

Что еще прочитать об образе жизни пилотов «Ф-1»?

Фото: East News /Valery HACHE / AFP; Gettyimages.ru /Julian Finney; instagram.com/rolexmontecarlomasters