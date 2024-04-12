Алонсо ушел с трансферного рынка «Ф-1» – и как на нем кипит теперь?

«Мерседес» определяется.

Главный лот трансферного рынка «Формулы-1» Фернандо Алонсо определился: после «легких переговоров» с соперниками продлился с «Астон Мартин» – похоже, навечно .

Теперь «Ред Булл», «Мерседес» и любая другая команда ограничены в свободе выбора пилотов без контрактов: из несомненных топов освобождается только Карлос Сайнс из «Феррари». У Серхио Переса тоже истекает контракт, но его сейчас сложно назвать однозначным усилителем кого угодно – ровно как и Валттери Боттаса с любым другим парнем из ростера потенциальных безработных.

Остальных нужно выкупать или уговаривать на активацию опции разрыва контракта – как Макса Ферстаппена в «Ред Булл»: как бы он потенциально ни устал от внутренних скандалов и войны за власть, нельзя просто уйти от жестких обязательств.

А что говорят инсайдеры? Как новая сделка Алонсо повлияла на кипящий трансферный рынок ?

«Ред Булл»

«Сейчас в «Ред Булл» наступил мир, – резюмировал бывший супремо «Ф-1» Берни Экклстоун. – Похоже, что Макс Ферстаппен остается – и в целом это похоже на любую войну. Рано или поздно люди смиряются со случившемся и просто живут дальше.

Например, после Второй мировой войны вам запрещалось упоминать Германию, а евреи ничего оттуда не покупали. Что было вполне объяснимо. Но через некоторое время люди начали обо всем забывать, стали покупать «Мерседесы» и так далее.

Так что я не понимаю, зачем кому-то пытаться вытеснить из «Ред Булл» Кристиана Хорнера, тем более что время всегда великий целитель. Он отлично справляется со своей работой. И даже несколько недель могут сильно изменить обстановку».

«Алонсо никогда не предлагали место за рулем болида «Ред Булл». В отличие от Норриса. Для Алонсо просто нет места в «Ред Булл», пока за команду выступает Макс Ферстаппен», – вторит ему один из самых авторитетных журналистов паддока и постоянный колумнист официального сайта «Ф-1» Марк Хьюз.

Следовательно, можно больше не ждать внезапного побега чемпиона в «Мерседес» или «Астон Мартин» на пару с главным инженерным мозгом Эдрианом Ньюи.

«Ред Булл» остается в поисках второго пилота – и не собирается торопиться под давлением соперников и общественного мнения.

«Ауди» (ныне «Заубер» – Спортс) ждет решения от Карлоса Сайнса очень скоро, – рассказал босс всех пилотов программы Гельмут Марко. – «Астон Мартин» также оказывает давление в нескольких направлениях.

Мы не участвуем в этих играх. Новостей от «Ред Булл», связанных с кадровыми решениями, не будет до середины сезона. Мы смотрим на все спокойно. Когда будет достаточно информации, мы определимся со своими гонщиками.

Возможны любые варианты. Наша команда в данный момент работает очень здорово. Перес определенно пока проводит свой лучший на данный момент сезон в составе «Ред Булл». Но, пожалуй, также играет роль тот факт, что контракт на следующий год на кону – в нынешнем сезоне гораздо раньше, чем обычно. Похоже, это сильно мотивирует. С надежным контрактом на два сезона возник бы риск, что [Перес] начал бы отставать».

Сайнс же тоже собирался ускоряться . Похоже, он не кандидат «Ред Булл». Хотя и сам Перес планирует определиться с будущим уже в течение месяца !

С другой стороны, у «Ред Булл» всегда в запасе остаются варианты Юки Цуноды и Дэна Риккардо из «РБ» и резервиста Лиама Лоусона – которому вроде бы обещали место боевого на 2025-й.

«Мерседес» + «Уильямс» – главные претенденты на Сайнса

Сразу после сделки Алонсо с «Астон Мартин» итальянская GdS вышла с инсайдом о завершающий стадии переговоров Сайнса с «Мерседесом» – якобы стороны обсуждают двухлетнюю сделку.

Только Карлос традиционно хочет минимум два гарантированных года и опцию на третий, а «Мерседес» согласен только на схему 1+1.

Почему? Дело в 17-летнем юниоре Андреа Кими Антонелли – по инсайдам Хьюза, именно он сразу и был планом А для замены Хэмилтона, а Алонсо всегда оставался только планом В.

Но сейчас все изменилось. Итальянец выиграл все подряд в юниорках и сейчас экспериментально запущен в «Ф-2», но начало сезона пошло не совсем по плану. Его команда «Према» не разобралась сразу же с новыми машинами, Андреа провалил начало сезона и не очень-то показал себя новой восходящей звездой и супергением (1 финиш в топ-5 и 9-е место общего зачета, хоть и две достаточно близкие попытки взять поул с проигрышем 0,2 секунды) – сажать такого сразу в еще более сложный болид «Ф-1» топовой команды может быть чересчур рискованно. Поблек и образ «нового Ферстаппена» – а без реноме огромной восходящей звезды «Мерседес» теряет мощную маркетинговую силу и рискует сломать всю бизнес-модель команды .

Похоже, план восьмикратных чемпионов – в ожидании: подписать надежного и сильного гонщика на год с опционом, направить Антонелли на обкатку в «Уильямс» и следить за прогрессом. Есть успехи – можно вновь маркетировать парня как «некствана» и переводить в пару к Джорджу Расселлу, а если нет – можно оставить еще на сезон.

Судя по всему, другие опции, кроме Сайнса, на данный момент «Мерседесом» не рассматриваются – ведь пилоты уровня Боттаса или Окона всегда останутся на рынке до самой ленточки, и с ними нет необходимости вести переговоры заранее.

Вопрос упирается скорее даже в согласие «Уильямса»: пойдет ли английская команда на тренировку чужого юниора или все же откажется. Расселл проходил их школу в другую эпоху – когда организацией еще владела семья, а связи с «Мерседесом» вместе со скидками на моторы и запчасти могли обеспечить финансовое выживание еще на пару месяцев.

Теперь все по-другому: «Уильямсом» владеет американский инвестиционный фонд Dorilton Capital, который не жалеет денег на перестройку, и легендарная команда постоянно заявляет о формировании плана на долгосрочное будущее. Схема с арендой даже потенциального суперталанта может туда и не вписаться, да и чему может научить дебютанта организация, только недавно строившая машины по таблице в Excel ? Кажется, «Уильямсу» может быть сейчас совсем не до Антонелли.

Потому колумнист официального сайта «Ф-1» Лоренс Барретто со ссылкой на свои источники называет английскую команду одним из претендентов в гонке за Сайнсом – такой парень в ростер им бы точно не помешал.

«Кик-Заубер»

Будущая «Ауди» рыщет по рынку в поисках усиления: глава компании Андреас Зайдль и технический директор Джеймс Ки отлично знакомы с Карлосом Сайнсом по совместному отрезку в «Макларене», и потому так хотят заполучить испанца – побыстрее, чтобы парень не передумал. №55 же явно в сомнениях: заводской командой с собственным мотором и перспективами «Заубер» станет только с 2026-го, сейчас же организация в глубокой перестройке – и постоянные фэйлы на пит-стопах с местами в подвале турнирной таблицы намекают на потенциальные сложности. Карлосу же в этом году исполняется 30 лет – вряд ли он может позволить себе потерять пару лучших сезонов впустую.

Из альтернатив немецкая и итальянская прессы связывают «Заубер» с 36-летним ветераном Нико Хюлькенбергом, а также обладателями опыта многолетней работы в наборе топовых и заводских Эстебаном Оконом («Мерседес» и «Альпин»/ «Рено») с Пьером Гасли («Ред Булл» и та же «Альпин»). Все логично: для выстраивания крепкой организации обычно так и делают, хоть с Боттасом идея явно и не выгорела.

«Хаас»

На потенциальный уход Хюлькенберга намекает и недавнее решение отдать новинки на ближайшем Гран-при Китая именно Кевину Магнуссену.

Если так и случится (пока Нико не определился до конца), то место немца займет впечатливший на Гран-при Саудовской Аравии юниор «Феррари» 18-летний Оливер Бермэн – по инсайду одного из самых осведомленных журналистов паддока Джо Сэйварда, Скудерия уже сделала предложение, а босс американской команды Айо Комацу его принял.

У «Феррари» и «Макларена» составы уже подтверждены , у «Альпин» ситуация не поменялась (сперва бы машину поправить), а политика «РБ» напрямую зависит от движений в «Ред Булл».

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