Презентации болидов и ливрей «Ф-1» в 2024-м: график, даты, тизеры, сливы

Когда и что покажут.

Новый сезон «Формулы-1» стремительно приближается: 21 февраля в Бахрейне уже стартуют предсезонные тесты, а 29-го – первый Гран-при 2024-го.

И команды уже готовят презентации дизайнов новых машин – каждая уже объявила дату.

«Хаас» – 2 февраля

Первым в расписании числится американский коллектив – он обычно показывает ливрею на базовом цифровом рендере в сети. Именно такая демонстрация запланирована на 2 февраля. Титульные спонсоры и партнеры команды (пока) не менялись, потому серьезных изменений в раскраске и стиле ливреи тоже не ожидается: по-прежнему старая бело-черная.

Цвет комбинезонов и воротника с подгонки сиденья перемен не предполагал.

Реальную машину покажут во время обкатки на «Сильверстоуне» 11 февраля.

«Кик Заубер» – 5 февраля

Ребрендированная «Альфа Ромео» и будущая «Ауди» полностью сменила айдентику на деньги криптоказино . Судя по цветам на тизерах, ожидается карбоново-зеленый.

На презентации обещают показать сразу и ливрею, и настоящую машину – и крутить торжество на ютуб-канале команды . Также организация известна тягой к ежегодным тайным обкаткам, так что сливы могут появиться в любой момент.

«Уильямс» – 5 февраля

Британская организация проведет торжественную презентацию как минимум ливреи в Нью-Йорке – во флагманском магазине одного из главных спонсоров Puma на Манхэттене.

Ожидается смена визуального оформления – как минимум шрифт команды уже доработан и используется в виртуальных гонках.

Похоже, айдентика Puma получит более активную репрезентацию на машине.

«Альпин» – 7 февраля

Французская команда покажет одновременно и болид «Ф-1», и гиперкар для чемпионата мира по гонкам на выносливость и «Ле-Мана». Его планируют транслировать на официальном сайте как всеобъемлющий запуск сезона .

Спонсоры и партнеры команды не поменялись – титульником все еще остается розовый производитель фильтров для воды BWT, потому сохраняется шанс на розовую ливрею на несколько заездов или камуфляжную для тестов. На них намекают и тизеры в соцсетях команды.

Основной цвет машины, по обещаниям инсайдеров, останется лазурным.

«РБ» – 8 февраля

Бывшая «Альфа Таури» масштабно перелицевасаль в Visa Cash App RB (официальная заявка шасси – «РБ») и объявила о красочной презентации машины и новой айдентики на Супербоул в Вегасе 8 февраля.

Новые цвета, судя по всему, вернут команду в позднюю эпоху голубой «Торо Россо».

«Астон Мартин» – 12 февраля

Зеленая команда обещает день открытых дверей на базе в Сильверстоуне – покажет и новую машину, и ливрею, и абсолютно новый завод топового уровня.

Подгонки сидений проведены – смены цветов не ожидается.

«Феррари» – 13 февраля

Скудерия впервые за долгое время планирует отказаться от торжественной и пышной церемонии презентации и обкатки машины со зрителями и сделать все как остальные: просто показать болид с трансляцией по сети. Лучшее шоу года, похоже, останется в 2023-м .

«Мерседес» – 14 февраля

Восьмикратные чемпионы мира традиционно показывают сразу и дизайн, и болид, и обкатку на «Сильверстоуне». Судя по всему, так будет и в этот раз . Трансляция на официальном сайте уже анонсирована.

«Макларен» – 14 февраля

Самая славная британская команда уже показала миру ливрею – еще 16 января, как раз чтобы не соревноваться с эфирным временем «Мерседеса» за внимание к спонсорам .

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14 февраля команда обещает показать реальную машину перед отправкой на тесты в Бахрейн. Должно быть, речь об обкатке на съемочном дне.

«Ред Булл» – 15 февраля

Действующие чемпионы мира выбрали разоблачаться последними. В прошлом году они одними из первых показали ливрею на старой машине и устроили шоу в Нью-Йорке, посвященный новой сделке с «Фордом» , а теперь отложили на неделю – по инсайдам, первоначально презентация планировалась на 8-е. Вероятная причина – провал первых крэш-тестов .

Пока презентация чемпионов – самая таинственная: без сливов и подробностей.

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Фото: instagram.com