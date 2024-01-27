Презентации болидов и ливрей «Ф-1» в 2024-м: график, даты, тизеры, сливы
Когда и что покажут.
Новый сезон «Формулы-1» стремительно приближается: 21 февраля в Бахрейне уже стартуют предсезонные тесты, а 29-го – первый Гран-при 2024-го.
И команды уже готовят презентации дизайнов новых машин – каждая уже объявила дату.
«Хаас» – 2 февраля
Первым в расписании числится американский коллектив – он обычно показывает ливрею на базовом цифровом рендере в сети. Именно такая демонстрация запланирована на 2 февраля. Титульные спонсоры и партнеры команды (пока) не менялись, потому серьезных изменений в раскраске и стиле ливреи тоже не ожидается: по-прежнему старая бело-черная.
Цвет комбинезонов и воротника с подгонки сиденья перемен не предполагал.
Реальную машину покажут во время обкатки на «Сильверстоуне» 11 февраля.
«Кик Заубер» – 5 февраля
Ребрендированная «Альфа Ромео» и будущая «Ауди» полностью сменила айдентику на деньги криптоказино. Судя по цветам на тизерах, ожидается карбоново-зеленый.
На презентации обещают показать сразу и ливрею, и настоящую машину – и крутить торжество на ютуб-канале команды. Также организация известна тягой к ежегодным тайным обкаткам, так что сливы могут появиться в любой момент.
«Уильямс» – 5 февраля
Британская организация проведет торжественную презентацию как минимум ливреи в Нью-Йорке – во флагманском магазине одного из главных спонсоров Puma на Манхэттене.
Ожидается смена визуального оформления – как минимум шрифт команды уже доработан и используется в виртуальных гонках.
Похоже, айдентика Puma получит более активную репрезентацию на машине.
«Альпин» – 7 февраля
Французская команда покажет одновременно и болид «Ф-1», и гиперкар для чемпионата мира по гонкам на выносливость и «Ле-Мана». Его планируют транслировать на официальном сайте как всеобъемлющий запуск сезона.
Спонсоры и партнеры команды не поменялись – титульником все еще остается розовый производитель фильтров для воды BWT, потому сохраняется шанс на розовую ливрею на несколько заездов или камуфляжную для тестов. На них намекают и тизеры в соцсетях команды.
Основной цвет машины, по обещаниям инсайдеров, останется лазурным.
«РБ» – 8 февраля
Бывшая «Альфа Таури» масштабно перелицевасаль в Visa Cash App RB (официальная заявка шасси – «РБ») и объявила о красочной презентации машины и новой айдентики на Супербоул в Вегасе 8 февраля.
Новые цвета, судя по всему, вернут команду в позднюю эпоху голубой «Торо Россо».
«Астон Мартин» – 12 февраля
Зеленая команда обещает день открытых дверей на базе в Сильверстоуне – покажет и новую машину, и ливрею, и абсолютно новый завод топового уровня.
Подгонки сидений проведены – смены цветов не ожидается.
«Феррари» – 13 февраля
Скудерия впервые за долгое время планирует отказаться от торжественной и пышной церемонии презентации и обкатки машины со зрителями и сделать все как остальные: просто показать болид с трансляцией по сети. Лучшее шоу года, похоже, останется в 2023-м.
«Мерседес» – 14 февраля
Восьмикратные чемпионы мира традиционно показывают сразу и дизайн, и болид, и обкатку на «Сильверстоуне». Судя по всему, так будет и в этот раз. Трансляция на официальном сайте уже анонсирована.
«Макларен» – 14 февраля
Самая славная британская команда уже показала миру ливрею – еще 16 января, как раз чтобы не соревноваться с эфирным временем «Мерседеса» за внимание к спонсорам.
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14 февраля команда обещает показать реальную машину перед отправкой на тесты в Бахрейн. Должно быть, речь об обкатке на съемочном дне.
«Ред Булл» – 15 февраля
Действующие чемпионы мира выбрали разоблачаться последними. В прошлом году они одними из первых показали ливрею на старой машине и устроили шоу в Нью-Йорке, посвященный новой сделке с «Фордом», а теперь отложили на неделю – по инсайдам, первоначально презентация планировалась на 8-е. Вероятная причина – провал первых крэш-тестов.
Пока презентация чемпионов – самая таинственная: без сливов и подробностей.
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Фото: instagram.com