Представляете, трофей лучшему Гран-при «Ф-1» сделан гонщиком-грабителем! По знакомству с боссом серии

Его даже получал этап в Сочи.

Каждый фанат «Формулы-1» со стажем больше пяти лет хоть раз слышал фразу вроде «эра Берни Экклстоуна сильно отличалась полумафиозным методами управления – где можно было парой неформальных договоров или правильных слов развернуть процессы в желаемом направлении». Обычно кажется, будто это карикатура и миф, но…

Давайте вспомним Великое Ограбление Поезда 1963-го – настолько грандиозное преступление в Англии, что про него даже есть статья в русскоязычной википедии . Внезапно у него есть «проростки» и в «Ф-1», и в эру Берни, и даже в нынешнюю традицию.

При просмотре статьи об ограблении вы найдете имя Роя Джеймса – начинающего гонщика, на старте 60-х участвовавшего в подобии картинга того времени, а затем в гонках на болидах с открытыми колесами Formula Libre и Formula Junior и «Ф-3» – насколько они были похожи на современные. Тем не менее, он происходил из совсем бедной семьи, и поиск денег на продвижение карьеры дальше в профи выглядел крайне затруднительным. Типичная история и сейчас, и тогда.

Джеймсу пришлось искать альтернативную карьеру – и благодаря невысокому гоночному росту и атлетизму он превратился в «форточника»: вора, залезавшего в окна. И заработал славу человека, способного раздобыть любое ювелирное украшение. А для отмывания доходов он нашел работу мастера по серебру и переплавлял украденное после конца смены.

Тем не менее, с гоночным миром Джеймс не завязал: постоянные переездаы во время участия в «формулах» как молодого многообещающего пилота пне только позволило Рою почти риска воровать в дорогих отелях Монте-Карло и оплачивать заезды

А одно из самых громких его преступлений стал угон «Ягуара» чемпиона «Ф-1» Майка Хоторна. Тот случай вместе с прочим реноме свел Роя с криминальным авторитетами Юго-Западной Банды Лондона – структуры, прославившейся вскрытием аэропорта Хитроу для хищения чеков авиакомпании BOAC Airlines (сейчас British Airways). Их лидер Брюс Рейнольдс повстречал Роя на гонке в Гудвуде и включил в состав банды.

Так Джеймс угодил в ростер потенциальных участников нового большого дела, который команда разрабатывала для срыва большого куша: ограбление ночного поезда Королевской Почты из Глазго в Лондон. На нем планировали перевозить огромное количество мелких купюр, предназначенных к выводу из обращения и уничтожению, а преступники задумали перехватить их в отдаленной зоне графства Бакингемшир (сейчас знаменита именно этим ограблением и городком Милтон-Кинс – базой «Ред Булл»).

Джеймса как опытного гонщика привлекли на роль водителя для грузовика для перевозки денег – под обещание такой доли добычи, чтобы он получил шанс добраться до «Ф-1» (в начале 60-х с клиентскими машинами, личными заявками и богатыми гонщиками этот вариант вполне мог выгореть!). И Рой вошел в число 15 участников ограбления – стал одним из доставщиков денег на базу. Всего похитили 2,6 миллиона фунтов стерлингов в 120 мешках мелкими купюрами – сейчас сумма завесила бы на 51 млн, или 65 млн долларов, а гонщику досталось бы 150 тысяч (или 3,8 млн в нынешних долларах). Вполне солидная сумма: еще в конце 60-х чемпионы «Ф-1» и за год зарабатывали меньше: по признанию звезды следующих лет Джеки Стюарта , «контракт на 70 тысяч в год считался отличной сделкой!»

Однако Джеймсу не удалось воспользоваться награбленным для выкупа места в «Ф-1» – кое-что в деле пошло не по плану. Например, один из членов банды потребовал у работников почты на поезде не звать на помощь час после ограбления – и полиция сразу поняла, что место сбора преступников всего в часе езды от места, сузив зону поиска. Дальше помогло сообщение одного из соседей оборудованной под базу фермы как раз в установленной зоне: очевидец сообщил о странной активности на давно заброшенной собственности. План по залегаю на ферме на несколько недель под видом крестьян обнулился – банда услышала по радио о приближении полиции и быстро покинула местность, оставив отпечатки пальцев и кучу улик.

Тем не менее, в те годы еще не было мобильной связи, интернета и супертехнолгичных средств расследования и поиска, потому некоторое время личности грабителей оставались неизвестными. Рой Джеймс даже выиграл два заезда Formula Libre и Formula Junior на трассе «Кодуэлл Парк» неподалеку от Линкольна – фактически в другой части страны.

Однако из-за гоночной активности Джеймс оказался самым публично известным из всей банды: полиция первым опубликовала его имя в газетах как разыскиваемого, парню пришлось сниматься со следующей гонки и прятаться на четыре месяца. Пришлось вернуться к старому ремеслу форточника, чтобы обеспечивать существование, но в итоге его поймали.

Хоть и ходят слухи , что на вырученные деньги он успел купить болид «Брэбэм» BT6 для британской «Ф-3» и погоняться на нем против будущего чемпиона «Ф-1» Дэнни Халма, но даты не совпадают: в июне Рой уже побеждал в гонках серии , а ограбление произошло в августе. Скорее всего, Деньги криминальный гонщик раздобыл на предыдущих преступлениях.

Джеймс получил 30 лет за сговор на вооружение ограбление и само ограбление и в 1964-м отправился за решетку. Однако в 1975-м его выпустили условно-досрочно за хорошее поведение. Рой даже попытался вернуться на трек, но потеря формы сказалась слишком сильно – дальше локальных клубных заездов он уже не поднимался.

Зато выстрелили гоночные связи! В те годы пилоты «Формулы-1» участвовали в любых заездах, где только возможно – «Формула-2», «Формула-3», кузовные гонки, клубные гонки, выставочные заезды… И ради денег и заработка (Гран-при много не приносили), и ради славы, и ради удовольствия – всего понемногу. Многие заезды проводились в один день, и те же молодежные и открытые национальные «Формулы» часто делили дни и треки с более серьезными категориями. В итоге в британском гоночном сообществе буквально все друг друга знали.

Вот и у Джеймса нашлись связи и в Клубе британских гонщиков, и в паддоке «Ф-1» – его свели с мегазвездой Грэмом Хиллом: двукратным чемпионом мира, победителем «Ле-Мана» и «500 миль Индианаполиса», единственным в истории обладателем «Тройной короны автоспорта» и основателем собственной гоночной команды. Рой искал работу, Грэм не смог ему помочь (все-таки его организация была еще молодой и маленькой) и перенаправил просьбу… Будущему супремо всей «Ф-1» Берни Экклстоуну – на тот момент владельцу «Брэбэма» и бывшему менеджеру сильных гонщиков вроде посмертного чемпиона Йохена Риндта. Одного известия об этом хватило для настойчивых многолетних слухов в паддоке, что Берни и принимал участие в планировании ограбления в 60-е, ведь еще один из участников дела Ронни Биггс, сбежавший в Бразилию, часто приходил на местный Гран-при!

Экклстоуну даже пришлось отдельно разъяснять момент в интервью 2005-го – и признаваться, что он действительно нашел Джеймсу работу в «Ф-1».

«В поезде было недостаточно денег, я бы думал о чем-то получше и побольше, – иронически ответил Берни в интервью газете The Independent. -- Но я скажу, откуда пошел слух. Рой Джеймс был гонщиком, потому его и взяли водителем. И Рой оказался очень дружен с Грэмом Хиллом, Когда Рой вышел из тюрьмы, то Грэм попросил меня устроить друга.

В то время я владел «Брэбэмом», но точно не посадил бы его за руль в мой болид.

Вместо этого я придумал ему трофей для разработки, ведь еще он был мастером по золоту и серебру. Этот кубок мы придумали дарить лучшему промоутеру каждый год. И он, Рой Джеймс, сделал награду. Мы до сих пор даем тот самый кубок победителям. И получатели вообще не осознают это».

И действительно: первый год вручения приза «Лучшему промоутеру Гран-при – 1975-й, как раз год освобождения Джеймса и просьбы о работе от Хилла (Грэм погиб в конце 75-го). C тех пор лучший по версии серии организатор награждается трофеем – до сих пор их чествуют со всеми чемпионами мира на торжественной церемонии ФИА Гала. В 2014-м его получили промоутеры Гран-при России.

И, выходит, сделал его именно гонщик-преступник, получивший заказ по знакомству с будущим главным боссом в истории «Ф-1» – причем Джеймс занимался обслуживанием и производством других локальных трофеев, пока в 1983-м его не поймали на попытке экспорта золота в Великобританию без уплаты налогов!

Причем новая работа и знакомства в паддоке позволили ему купить подержанную машину «Формулы-Форд» и погоняться в серии «Формулы-Атлантик» в 1976-м, но затем карьера закончилась совсем: на тестах более быстрого болида «Лолы» он вылетел с трека и сломал ногу.

Если увидите у кого-то сомнения в причинах, почему манеру Берни называли «полумафиозной», просто отправьте эту историю.

Источник: Planetf1.com

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Фото: cnet.com ; wikipedia.org