Закрылось ТВ-шоу, сводившее пилотов «Ф-1» на равном авто. Гонщики хвастались итогом и молили о втором шансе

Момент славы Top Gear.

Автолюбители и фанаты автоспорта понесли тяжелейшую утрату – ВВС объявила о беccрочной приостановке съемок одного из главных автошоу планеты Top Gear. На самом деле пауза в производстве началась еще в декабре 2022-го после аварии в кадре – на тестах экспериментальной машины без внятных мер безопасности пострадал один из действовавших ведущих Эндрю Флинтофф. Его тут же доставили в больницу, но из-за серьезных травм и впечатления от момента он решил приостановить карьеру, а BBC запустила расследование инцидента. Сперва предполагалось продолжение съемок после его завершения, всех выводов и компенсаций, но, похоже, в штаб-квартире британского канала пришли к мысли больше не пытаться возрождать уже потерявшее былую популярность шоу – все-таки слишком много медийных скандалов и разочарований.

Top Gear выходил на экраны в формате видеожурнала еще с 1977-го – рассказывал, как сэкономить на топливе, тестировал новые автомобили и делал интервью с транспортными министрами. Сперва шоу пользовалось успехом, но с десятилетием в эфире приелось. С середины 80-х продюссеры боролись с падающими рейтингами сменой ведущих – пробовали даже гонщика с опытом «Ф-1» Тиффа Нидла и нашли Джереми Кларксона в 1988-м. Со временем нашелся и Джеймс Мэй, но формат в основном не менялся – только харизма ведущих. Так отсняли 30 сезонов, но с первым уходом Кларксона рейтинги очень быстро пошли вниз. Тогда-то канал и осознал: после десятилетия вклада Джереми публика уже не хочет смотреть то же самое, но с новыми лицами.

Всем известный современный Top Gear – по сути полный перезапуск, выполненный как раз Кларксоном и его командой. Отсчет сезонов и серий пошел заново – и не прервался даже после повторного ухода легендарной троицы на Amazon для съемок The Grand Tour после избиения продюссера.

BBC пытался провернуть старый трюк – оставил все еще удачный формат, но менял ведущих. Актер из «Друзей», харизматичный бывший владелец команды «Ф-1» Эдди Джордан, бывший пилот «Ф-1» Карун Чандок, несколько национальных гонщиков разной степени популярности… Временами выглядело бодро, но все же со старым успехом несравнимо. Наверное, в рамках нового телешоу у программы в новых сборках появился бы шанс, но «просто то же самое, но без Кларксона» все же не сработало.

Теперь – похоже, окончательно.

Но главная привязка Top Gear к автоспорту и «Ф-1» заключалась не только в ведущих, документалках, тестах болидов и спорткаров, трибьютах и интервью, но и в сведении пилотов разных эпох на одинаковой технике и том же треке. Да, речь о легендарном сюжете «Звезда в весьма дешевой машине», где знаменитостей сажали в бюджетное авто и пускали на тестовый трек – всем так нравилось, что селебы даже стали напрашиваться в Top Gear только ради этого момента!

То же испытание проводили и на гонщиках «Формулы-1» при визите в программу – и оттого эти проезды и соревнования тут же приобрели культовый статус, ведь ребятам из Гран-при крайне редко достается полностью равная техника.

Так можно было понять, насколько же каждый из них в принципе быстр от природы – без инженеров, возможностей разобраться в телеметрии и настройках. Более того, и условия предоставляли максимально «чуждыми» – никаких сверхисильных гиперкаров под тысячу л.с.! Вместо нее – «Сузуки» Liana за 9995 фунтов на момент дебюта (выпускалась до 2007-го, в Европе – в основном с моторами мощностью 90-100 л.с., в США поставляли версии и со 155 л.с.)

Место действия – тестовый трек на бывшем аэродроме Дансфолда.

Ориентир – время «дрессированного гонщика» Стига: таинственного тестера программы. Им пытались назвать Михаэля Шумахера во время интервью, но в реальности роль выполнял профи Бен Коллинс с опытом на «Ле-Мане», в британском и мировом туринге и даже вице-чемпионским титулом страны в национальном GT в 2005-м. Так что бенчмарк выкатили достаточно солидный – и с учетом возможностей пилота, и с учетом его опыта в похожей технике, и с учетом огромного количества наката по треку: лучшее время Стига оказалось 1.44,4.

Среди звезд лучше всех на Liana проехала яхтсвумэн Элен Макартур – 1.46,7. Второе место – у комика Джимми Карра: 1.46,9. Третье – у предпринимателя в сфере музыки и звукозаписи Саймона Кауэлла: 1.47,1.

Гонщикам «Формулы-1» же не давали много кругов – только прокат для ознакомления с конфигурацией, машиной и условиями. Затем – сразу же отчетный заезд!

Потому почти все первые попытки побить время Стига проваливались: Марк Уэббер, Дэймон Хилл, Кими Райкконен, Дженсон Баттон, Льюис Хэмилтон и Найджел Мэнселл не справились, а время Михаэля Шумахера не выставляли, поскольку он «потерялся». Правда, выдавались сложные условия: Баттон гонялся при очень жаркой погоде и на влажном треке, Хэмилтону и Райкконену тоже достались последождевые условия, Уэбберу – совсем болотные.

А первым пилотом «Ф-1», побившим Стига, стал Рубенс Баррикелло – 1.44,3!

«Мне понравилось, очень сложная задача – на такой маленькой машине с передним приводом попасть на апекс поворота», – рассказывал бразилец.

Бразильский пилот так обрадовался и впечатлился, что, по рассказу Льюиса Хэмилтона, на следующий же брифинг пилотов принес всем проигравшим футболки «Стиг победил меня», а сам одел футболку «Я победил Стига».

И это не миф!

Не все соперники Рубенса носили свою – только Дженсона Баттона удалось разок заснять.

Да, гонщики воспринимали вызов всерьез – реально вкалывали в попытках перебить, радовались, расстраивались и даже просили о новом шансе.

Следующим победителем Стига оказался Себастьян Феттель – причем перед заездом он даже потребовал проверить на всякий случай давление в шинах. Итог – 1.44,0!

«Когда мы прогуливались с Себом перед кругом, он постоянно спрашивал: «А что с ветром? Что с шинами? Как машина? Сколько бензина? Не заливайте мне слишком много бензина» – говорил один из соведущих шоу Джейк Хамфри.

«Машина вообще не очень-то плохая, – оценил Себ. – Подумал продать мою, и, может, они мне сделают предложение...»

Затем второй шанс в более приемлемых условиях получил Льюис Хэмилтон – он сам требовал второй шанс! Обычно Top Gear отказывал в таких просьбах, но чемпион стал первым, кому все-таки позволили. И Льюис установил новую планку в 1.42,9!

Еще одну попытку получил и другой пилот, проехавший первую по мокрой трассе – Марк Уэббер. Он не сумел перебить время Хэмилотона, но превзошел бывшего напарника – 1.43,1!

Последним и лучшим из пилотов «Ф-1» в сюжете стал другой австралиец из «Ред Булл» – Дэн Риккардо пришел на шоу во время второго сезона за австрийскую команду почти под закрытие.

В итоге только эти пятеро и опередили Стига за все время до закрытия сегмента. После «рестайлинга» Top Gear «доступную машину» в принципе сменили на новый сюжет «Звезда в машине для ралли-кросса» в гоночном «Мини», а трек модицифицировали. После 2017-го гостей вообще начали сажать в достаточно быструю «Тойоту» GT86 (240 л.с.). И гонщики «Ф-1» в шоу больше не приходили.

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Фото: Dennis Van Tine/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Brendon Thorne