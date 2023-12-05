Сколько же трофеев собрал Ферстаппен за рекордный год в «Ф-1»! 41 – посчитали все

54 кубка Гран-при за карьеру!

2023-й вошел в историю «Формулы-1» и автоспорта благодаря рекордам Макса Ферстаппена и «Ред Булл». 21 победа в 22 Гран-при, 19 из которых вместе с 1003 круга лидирования – у одного пилота, лучшая процентовка побед и кругов лидирования, рекорды по победам подряд и победам с поулов подряд, по хет-трикам за сезон и подиумам за сезон (теперь 21)…

А еще Ферстаппен стал первым пилотом, выигравшим все гонки европейской части сезона – ранее именно они всегда считались самыми престижными. И еще чемпион выиграл все три заезда в США.

Но еще больше впечатлит подсчет только победных кубков и трофеев трехкратного чемпиона «Формулы-1» за свершения в Гран-при.

Самые заметные трофеи Макса Ферстаппена в 2023 году

Мечта всех гонщиков «Ф-1»! Кубок чемпиона мира.

Трофей передается от чемпиона к чемпиону и хранится либо у обладателя, либо у его команды – в зависимости от контракта. Обе стороны могут получить копию за дополнительную плату – и либо реплика, либо настоящий стоят у Макса на холодильнике у симулятора.

«У меня дома уже есть два чемпионских кубка – один около моего симулятора, а второй рядом с телевизором в кладовке», – комментировал гонщик.

Самым известным кубком с Гран-при этого года стал, наверное, венгерский – местная ремесленная фарфоровая ваза стоимостью 40 тысяч евро. Ее полгода расписывала вручную команда из 30 мастеров, но Ландо Норрис разбил одним неловким ударом бутылки шампанского о подиум:

Не беспокойтесь, их заказывают с запасом из-за хрупкости – Ферстаппен сразу же получил запасной трофей.

Еще парочку очень ярких призов презентовал спонсор нескольких Гран-при Lenovo – на Гран-при Японии кубок загорался цветами флага победителя от поцелуя!

И в США – похожий.

Также мир увидел новый трофей вместе с новым этапом в Вегасе – в стиле местных фейерверков.

Еще один новый трофей – для Гран-при Катара, сделанный итальянским автоателье Pininfarina для представления собственного воззрения на образ культурных особенностей страны.

Выразительно выглядел и кубок победителю Гран-при Майами – в виде стадиона, рядом с которым проводили гонку.

Дизайном занималось одно из крупнейших ювелирных ателье планеты – Tiffany. 5 килограммов серебра высшей пробы!

Но, наверное, приятнее всего Максу было поднимать в воздух трофей за победу на домашнем Гран-при Нидерландов.

Это редизайн трофея первого Гран-при в истории страны со львом правящего дома. Солидный кубок.

Еще один «домашний» этап – Гран-при Бельгии. Вообще-то Макс родился здесь и прожил значительную часть жизни, а Нидерланды выбрал из-за отца и занятия картингом – потому у него формально две домашних гонки. И два домашних трофея – этот точно пойдет матери.

Ведь да, ничего исторического: просто спонсорский теплоход от титульного партнера этапа MSC Cruises. С другой стороны, без их вложений заезд мог бы и вылететь из календаря.

Еще один «домашний» кубок – трофей Гран-при Австрии на «Ред Булл Ринге».

Тоже просто спонсорский – на этот раз от Rolex. Зато престиж и радость для команды!

А еще коллектив Макса явно праздновал получение этого кубка – за Гран-при Великобритании. Первого «приза» в истории «Ф-1» и месте базирования большинства команд пелотона.

Да, это не с «Уимблдона», но кубок исторический. «Ред Булл» не выигрывал его 10 лет!

Еще один такой – обрывки труб от двигателя с подиума Гран-при Италии.

Это идея спонсора этапа «Пирелли» – на самом деле трофей зовется «Тифон» в честь великана, порожденного Геей-Землей. Его голову увивали сотня змей, а гиганта с трудом одолел Зевс. Ферстаппену же с трудом пришлось прорываться мимо «Феррари».

Но самый престижный кубок за Гран-при в году – точно этот, за победу в Монако.

Он не меняется c 2011-го– только теперь к нему добавился люксовый кейс от спонсора Louis Vuitton.

А самый внушительный по размерам – приз чемпиону по поулам. Он выглядит так же, как и трофей за каждую победу в квалификации – просто шина, только больше. Намного больше.

У «маленьких» за этапы просто меняются подписи.

Но также в 2023-м появились и новые трофеи! Вместе с квалификациями к спринтам ввели и вещь для отметки победителя: спонсорскую кепку в цветах флага места проведения – раскрашенную местными художниками.

За победу в спринтах больше не дают медали или памятные вымпелы – специальные таблички-грамоты с конфигурацией трека:

Они тоже одинаковые для всех этапов – меняется только надпись. Зато теперь металлические!

А это кубок, о существовании которого вы могли даже не подозревать – обладателю наибольшего количества быстрейших кругов в сезоне.

За него отвечает спонсор DHL, и Максу выиграл приз за 9 лучших времен в 22 Гран-при – против четырех у Льюиса Хэмилтона и трех у Серхио Переса.

Кубков за Гран-при уже 54 штуки

Макс уже на третьем месте по победам в истории «Формулы-1» – впереди только Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер.

Где же Ферстаппен побеждал чаще всего?

На самых «горных» трассах – в Мексике и Австрии. Там, где плотность воздуха ниже, и с машины снимается часть прижимной силы – инженеры изо всех сил ищут способы ее вернуть новыми антикрыльями и настройками, и пилоты адаптируют пилотажные стили. Играет роль и качество турбины в моторе – чем лучше она работает, тем больше мощности выдается для длинных скоростных прямых Мехико и «Ред Булл Ринга».

Да, победы Макса в Австрии, должно быть, радуют особенно радуют команду и головной концерн – праздник почти каждый год!

На третьем месте – внезапный финальный Гран-при Абу-Даби (одна из побед в Эмиратах была особенной – вместе с ней пришел первый чемпионский титул в 2021 году). За ним – ключевой для карьеры Макса Гран-при Испании (первая же победа в составе «Ред Булл» на первой же гонке), оба домашних заезда и Гран-при США.

Всего 25 уникальных мест и кубков без «дублеров».

«Где все мои кубки? Пара – у мамы, пара – у папы, остальные расставлены по квартире то тут, то там», – признался Макс на пресс-конференции после третьего титула. Жаль, чемпион почти не ведет соцсети и редко постит что-то из дома – хотелось бы взглянуть, куда же продолжает запихивать это богатство.

Фото: Gettyimages/Mark Thompson; x.com/F1; press.pirelli.com/