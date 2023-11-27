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Выборы обгона года: от «Ф-1» – великая атака Алонсо на «Ред Булл» на ленточке. А конкуренты не хуже?

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Лучшие маневры 2023-го в автоспорте.

Каждый год Международная автомобильная федерация ФИА проводит среди фанатов голосование на аналог лучшего гола – самый красивый маневр года. Традиционно для объявления номинантов ждут финала сезона «Формулы-1», ведь мастерство лучших пилотов из Гран-при часто оказывается как минимум в тройке главных фаворитов.

И сейчас тоже так: ФИА номинировала от «Ф-1» великий обгон Фернандо Алонсо в битве за подиум с Серхио Пересом из «Ред Булл» на последнем круге Гран-при Бразилии:

Поскольку требование конкурса – именно один «маневр», то он ограничен одной 20-секундной атакой, но вообще испанец 14 кругов идеально защищался от доминирующего болида сезона…

Проиграв позицию на предпоследнем круге, Алонсо нашел способ контратаковать – и затем сражение шло до самой ленточки:

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!

Номинация неудивительна!

А кто же в конкурентах?

Подобралась очень мощная компания!

Например, легендарное спасение Адриена Фурмо в WRC2 на Ралли Мексики:

Настырный штурм дюны Карлосом Сайнсом-старшим на «Дакаре»:

Фееричный обгон Маркуса Гронхольма на первом же этапе чемпионата мира по ралли-кроссу – и как он только увернулся от Себастьяна Леба! Магия:

«Порше» против двух «Феррари» и «Пежо» на «24 часах Ле-Мана» – так немецкая команда сенсационно пробилась в лидеры, пока не сошла обеими машинами:

Классическая битва из чемпионата мира по картингу:

Великий обгон Антониу Феликса да Кошты на улицах Кейптауна в сантиметрах от стены и соперника Жана-Эрика Верня – и это битва за победу!

Наверное, самый мощный конкурент обгона Алонсо?

От остальных открытых колес не класса чемпионата мира – атака бывшего юниора «Ред Булл» Себастьяна Монтойи по внешней на «Ред Булл Ринге» в гонке «Формулы-3» с вылетом на гравий:

Традиционный прыжок из ралли – на этот раз из чемпионата Европы! И как они только не разбивают машины?

Адреналиновый старт на чемпионате Европы по ралли-кроссу – Антон Марклунд ушел чуть ли не в отрицательный угол к повороту, но все равно въехал в него и вышел лидером! А затем начал тормозить соперников:

А вы за кого?

Алонсо сбросил Хэмилтона хитрым брейктестом, Льюис пожаловался, судьи даже не стали расследовать! Что это было?

Обгон 2022-го в «Ф-1» по версии фанатов – рисковая атака Феттеля на последнем круге Гран-при США. С опасной траекторией и победным салютом рукой

Лучший момент 2022-го в «Ф-1» – рубка за подиум между Леклером, Хэмилтоном и Пересом и двойной обгон Льюиса!

1 комментарий

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Орбит Орбит
ну понятно за кого)
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