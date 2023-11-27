Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер тащил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

Развязка битвы между «Феррари» и «Мерседесом».

Несмотря на вроде бы традиционного обладателя поула в лице Макса Ферстаппена, финальный Гран-при сезона «Формулы-1» в Абу-Даби ожидался крайне интригующи: ведь после хаотичных практик в квалификации на первое место претендовали сразу четыре машины!

Близость темпов только разогревала интригу в общем зачете и Кубке конструкторов: например, схватка за четвертое место запуталась до умопомрачения. Сайнс и Алонсо с 200 баллами квалифицировались ниже, Норрис со 195 очками едва не попал на поул, а Леклер со 188 баллами оказался на первом ряду – такими темпами все могло решаться и на последних кругах.

Как и и интрига командных схваток: если бы гонка завершилась по квалификационным позициям, то «Феррари» обогнала бы «Мерседес» в сражении за второе место (перед Абу-Даби их разделяли 4 очка!), «Альфа Таури» внезапно опередила бы «Уильямс» в марафоне за седьмую позицию, а «Хаас» ушел бы с последнего места!

– Ферстаппен сохранил лидерство, Норрис перехватил четвертое место у Расселла, Алонсо обогнал Цуноду. Но на следующий прямых Леклер попытался воспользоваться слипстримом и атаковать «Ред Булл» – но Макс безошибочно выигрывал каждое торможение и апекс. Цунода же вернул позицию у Алонсо. Хэмилтон поднялся на 9-е, Перес свалился на 10-е.

– На 3-м круге Перес обогнал Хэмилтона и вернулся на 9-е.

– На 4-м круге Норрис обогнал Пиастри – в «Макларене» смена пилотов на подиуме.

– На 7-м круге Расселл атаковал Пиастри в зоне DRS и даже обогнал «Макларен» – но слишком быстро вошел в поворот, вылетел c траектории и потерял позицию.

– После еще пары безуспешных атак Расселл все-таки обогнал Пиастри на 11-м круге.

– На 12-м круге Перес обогнал Гасли и поднялся на 8-е.

– Алонсо открыл волну пит-стопов в группе лидеров на 13-м круге – на 10 кругов раньше предполагаемых ситуаций «Пирелли».

– На 14-м круге на пит-стоп Алонсо ответил Пиастри. Подрезка испанца почти сработала – Оскар выехал впереди как раз на те 0,3 секунды, которые «Макларен» выиграл на более быстром пит-стопе.

– На 15-м круге в боксы заехали Норрис и Расселл – Ландо заброкировал колеса и неправильно попал в боксы, затем возникла заминка, «Макларен» уложился в 5 секунд и уступил позицию «Мерседесу».

– На 15-м круге Хэмилтон влетел в Гасли при попытке атаки, «Альпин» заблокировала колеса – и «Мерседес» сломал антикрыло в контакте. На следующем же круге Льюис отправился в боксы – и деталь менять не стали!

– Ферстаппен заехал в боксах на 17-м круге и вернулся позади Сайнса – 7-м.

– Леклер вкатился на пит-стоп параллельно Пересу на 18-м круге – и вернулся позади Ферстаппена. Цунода возглавил гонку – второй раз в истории для Японии! (Первым был Такума Сато).

– Ферстаппен разобрался с Сайнсом на 19-м круге.

– На 21-м круге Сайнс пропустил Леклера и помог напарнику со слипстримом. Параллельно Ферстаппен обогнал Стролла.

– Расселл обогнал Сайнса на 22-м круге поднялся на 5-е место – важный момент для битвы за второе место в Кубке конструкторов. Тем временем босс «Мерседеса» Тото Вольфф подстегнул Хэмилтона информацией «ты второй по скорости на трассе, ты быстр!».

– Цунода заехал в боксы на 23-м круге и вернулся 12-м. Норрис параллельно обогнал Сайнса. На 24-м круге Сайнс наконец побывал на пит-стопе-- и выехал 16-м. В итоге Юки пролидировал столько же кругов в сезоне, сколько и Алонсо – 3.

– На 25-м круге Алонсо пропустил Переса на прямой на 6-е место.

– На 26-м круге «Альфа Таури» разменяла позиции – Риккардо пропустил Цуноду на 9-е. Тото Вольфф тем временем продолжил подбадривать Хэмилтона – «Ты быстрейший на треке сейчас».

– На 28-м круге Перес обогнал и Пиастри – поднялся в топ-5.

– На 29-м круге Стролл выбил Риккардо из топ-10.

– На 34-м круге Норрис открыл вторую волну пит-стопов среди лидеров.

– На 35-м круге Расселла тоже зазвали в боксы – хотя Джордж спрашивал, не дотянут ли он до финиша на том же составе. «Мерседес» выехал перед Норрисом.

– На этот раз «Феррари» не стала ждать – Леклер заехал в боксы на 36-м в ответ на подрезку соперников и выехал впереди Расселла и Норриса. Хэмилтон тоже побывал в боксах.

– На 37-м круге в боксах синхронно побывали Пиастри и Алонсо – вернулись вплотную перед Хэмилтоном. Льюис тут же атаковал Фернандо – и облетел «Астон Мартин». Реакция Алонсо – «у нас самая медленная машина на прямых с огромным отрывом!»

– На 38-м круге Леклер вернулся на подиум – обогнал Цуноду.

– На 39-м круге Алонсо вернул позицию у Хэмилтона и защитился слишком ранним брейк-тестом! Момент сразу же отправился к стюардам, вердикт: расследование не требуется.

– На 42-м круге Норрис обогнал Цуноду и поднялся на 5-е.

– На 43-м круге Алонсо обогнал Окона и поднялся на 10-е. Перес параллельно заехал на второй пит-стоп и выехал 6-м. Следом в боксах побывал и Ферстаппен.

– На 43-м круге Хэмилтон тоже обогнал Окона и поднялся в топ-10.

– На 44-м круге Перес обогнал Цуноду и поднялся на 6-е.

– На 46-м круге Алонсо обогнал и Сайнса – поднялся на 8-е.

– На 47-м круге Перес атаковал Норриса – и ткнул «Макларен» в бок! Получил 5 секунд.

– На 47-м круге Хэмилтон обогнал Сайнса и взял 9-е место.

– На 48-м круге Перес попробовал еще раз – и на этот раз у него вышло: 4-е место уходит «Ред Булл». Пиастри параллельно опередил Цуноду и забрал 6-е.

– На 54-м круге Перес обогнал Расселла в битве за подиум!

– Сайнса все-таки зазвали на обязательную смену составов покрышек на 57-м круге – «Феррари» так и не дождалась сэйфти-кара. 10-е место ушло Строллу. Алонсо параллельно обогнал Цуноду и поднялся 7-е.

– На 57-м круге Леклер предложил замедлиться и дать Пересу DRS, чтобы утащить его от Расселла. И затем отдал Серхио вторую позицию – все ради второго места в Кубке конструкторов!

И кто потом будет говорить, что никого не интересуют любые позиции, кроме первой? Тем не менее, стараний Леклера не хватило – Перес отправился на 4-е, а «Мерседес» сохранил 2-е место Кубка конструкторов!

Ферстаппен вновь выиграл, но и соперники больше разбирались друг с другом. Хэмилтон провалил Гран-при, а Цунода сражался ради успеха «Альфа Таури» как только мог.

Вы не поверите, но Шарль Леклер все-таки чуть не вырывал четвертое место в общем зачете! Алонсо остался впереди только по дополнительным показателям – количеству третьих (!) мест: 5 против трех у гонщика Скудерии.

Зато Шарль победил Норриса и Сайнса – стратегия «Феррари» добила год Карлоса. Невероятная развязка!

В Кубке конструкторов все решили 3 очка в битве за второе место, те же 3 очка в схватке за седьмое и 4 – в битве за 9-е:

А за кого болели вы?