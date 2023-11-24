Самые дорогие болиды «Ф-1», проданные с аукциона

В топ-10 шесть «Феррари» – но не в лидерах.

Куда отправляются болиды «Формулы-1» после завершения сезона? Часть разбирают на запчасти и заполняют ими склад на всякий случай, часть отправляют на переработку (крайне редкий вариант), часть превращают в шоукары для маркетинговых покатушек по миру, но чаще всего машины отправляются в командные, заводские и личные музеи.

Большинство «серьезных» организаций с историей вообще стремится собирать всю построенную технику в отдельных тайных ангарах – такие есть у «Макларена», «Мерседеса», «Уильямса» и «Альпин». У «Феррари» есть собственный большой музей в Маранелло, а у «Ред Булл» – в Милтон-Кейнсе.

И временами историческая техника помогает не только для развлечения посетителей завода или зрителей шоу-заездов – иногда она служит залогом по кредитам или финансированию в случае трудного положения команды. Коллекция дорогих победных машин выступила гарантиями для «Уильямса» и «Макларена» в годы коронавируса, когда английским легендарным организациям срочно потребовались вливания для поддержания жизни в карантине.

Потому коллекции нужно поддерживать не только в рабочем состоянии, но и постоянно подтверждать ее финансовые оценки – чтобы в случае форс-мажора получить более справедливую сумму. И рано или поздно несколько исторических машин любых команд так или иначе попадают на аукцион для фиксирования их ценности – и ради заработка и красивой отчетности для владельцев, и ради повышения капитализации всей команды и компании. Ведь обычная команда «Ф-1» – даже успешная – все-таки будет стоить дешевле, чем такая же с портфолио из десятка ликвидных суперболидов на 10 млн каждый.

Популярность гонок взяла невиданные высоты в последние годы, вызвав еще и ажиотаж на исторические и победные болиды «Ф-1» – и команды начали все чаще выходить с особенными предложениями на аукционы. Растущие суммы сделок только дополняют ценности к их стоимости, уже превысившей $700 млн за каждую.

«Рынок для современных болидов «Ф-1» переживает огромный всплеск интереса со стороны коллекционеров в последние годы, – подтвердил глава маркетинга и связей с общественностью аукционного дома Sotheby’s Питер Хэйнс. – Интерес трансформировался в значительный рост цен на машины, которые мы теперь можем запрашивать.

На рынке теперь много денег, и коллекционеры могут себе позволить покупать такие невероятно сложные и дорогущие в содержании и обслуживании болиды – теперь к нам обращаются заинтересованные лица с достаточным количеством ресурсов.

Производители вроде «Феррари», «Макларена» и «Уильямса» создали отдельные подразделения, чтобы обслуживать клиентов и предоставлять им склады и техническую поддержку для работы над болидами».

Но какие же аукционные сделки по современным болидам «Ф-1» – исключая ретроэпоху до 80-х – самые дорогие в истории?

11. «Феррари» 126С2 1982 года – продана за $2 млн в 2019-м

Линейка этих машин не была особенно успешной, но данная модель поразила ценой из-за редкости – ведь речь идет о последнем дошедшем до наших дней шасси всей серии 126-х!

Вообще болид той серии взял в 82-м Кубок конструкторов, но конкретно это шасси помогло победить Патрику Тамбэ на Гран-при Германии, а Марио Андретти взял на нем поул и подиум на Гран-при Италии. Пирони чуть не взял на похожей титул.

Модель полностью восстановили заводскими ретродеталями перед продажей. Таких осталось очень мало из-за крайне аварийной эпохи – только в Скудерии в том году из-за аварий простились с Жилем Вильневым, а Пирони тоже не добрался до финала сезона из-за крэша в Германии.

10. «Макларен» MP4/21 2006 года – продан за $2,76 млн в 2023-м

Знаменитый болид Кими Райкконена, который не выиграл ни единой гонки в сезоне, однако все равно прославился – благодаря моменту на Гран-при Монако, когда финн после схода направился на свою яхту прямо после эвакуации из кокпита.

Именно то шасси и продавали на финальном этапе сезона 2023-го в Абу-Даби.

9. «Уильямс» FW14B 1992 года – продан за $3,4 млн в 2019-м

Одна из лучших и самых доминирующих машин в истории «Ф-1», построенная под руководством одного из самых успешных и продвинутых инженеров серии Эдриана Ньюи.

С ней Мэнселл выиграл титул, 9 гонок и 14 поулов, его напарник Патрезе – еще поул и гонку, а «Уильямс» – Кубок конструкторов.

На аукцион же вышло шасси №FW14/08 – с ним Мэнселл гонялся в первых пяти Гран-при сезона и на нем как раз и создал решающий отрыв с пятью поулами и победами подряд. Затем команда выдала это шасси Патрезе, поскольку он подозревал техническое преимущество одной машины – с Гран-при Великобритании на ней гонялся Рикардо.

Его продали на «Фестивале скорости» в 2019-м для «обновления личной коллекции» за $3,4 млн.

8. «Макларен» MP4/8A 1993 года – продан за $4,5 млн в 2018-м

Удивительно, но это единственный болид трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны в топ-10 – хотя, наверное, остальные (пока) просто не выставляли на продажу. Все-таки их музейная ценность колоссальна.

MP4/8A стал последней машиной «Макларена» в карьере Сенны – на ней он выиграл 5 гонок за год, но занял второе место и уступил титул Просту.

Уточнение «А» в названии модели появилось потому, что «Макларен» построил В-версию шасси для тестов мотора «Ламборгини».

На аукцион выходило шасси №MP4/8-6 – на нем Сенна побил рекорд по количеству побед на Гран-при Монако: шестой раз выиграл на самой престижной гонке сезона в карьере. Достижение никто не превзошел до сих пор, и сделка состоялась тоже в рамках торгов на Гран-при Монако.

7. «Макларен» MP4-25A 2010 года – продан за $6 млн в 2021-м

Это болид для Льюиса Хэмилтона после одного из ключевых смен регламента за последние 15 лет – на таких машинах «Макларен» выиграл 5 гонок в том сезоне и взял второе место Кубка конструкторов.

На аукцион выставляли конкретно первое шасси из серии 25A-01 – с ним команда приезжала на тесты, а затем на нем гонялись и Льюис Хэмилтон, и Дженсон Баттон. Однако базовым оно стало именно для будущего семикратного – на нем он сражался с Шумахером на Гран-при Китая и взял два подиума.

Один из немногих болидов, который перед продажей восстановлен производителем и мотористом до состояния «готов к пилотажу» – вместе с возможностью обслуживания за дополнительные взносы.

6. «Феррари» F2002 2002 года – продана за $6,7 млн в 2019 году

Болид, выигравший в 2002-м 14 гонок и оба титула «Ф-1». 10 побед – только на счету Михаэля Шумахера: он не покидал первых двух мест.

Конкретное шасси, выставленное на аукицон, принесло Михаэлю победы на Гран-при Сен-Марино, Австрии и Франции. А в конце сезона Красный барон сравнялся с Хуаном Мануэлем Фанхио по чемпионским титулам.

Сделку совершили в конце 2019-го после закрывавшего тот сезон Гран-при Абу-Даби.

5. «Феррари» F300 1998 года – продана за $6,8 млн в 2022-м

Внезапно не чемпионский болид Михаэля Шумахера, однако не менее легендарный – ведь именно на нем Красный барон участвовал в легендарной схватке с Микой Хаккиненом на «Макларене» от Ньюи. Также именн F300 заложил концептуальную основу всем последовавшим доминировавшим «Феррари».

А на конкретном шасси, получившем внушительный ценник, Шумахер выиграл все четыре гонки из четырех: канадскую, британскую, французскую и итальянскую (всего Михаэль в том году победил 6 раз). Редкий экземпляр может таким похвастаться – в истории «Феррари», например, больше нет шасси с накатом в 3+ Гран-при и стопроцентным победным результатом.

4. «Феррари» F2001 2001 года – продана за $7,5 млн в 2017 году

Одна из самых успешных машин в истории «Феррари»: 9 побед в 2001-м и четвертый титул на счету Михаэля Шумахера.

Конкретное шасси с аукциона помогло Красному барону в победе на Гран-при Монако и Венгрии.

Почему же оно ушло дороже многих более славных соперников? Просто оно оказалось одним из первых чемпионских и победных машин Шумахера на продаже – пока большая часть остальных еще стояла в музеях. Оттуда и надбавка за эксклюзив, и бенчмарк цены – следующим экземплярам пришлось перебивать.

3. «Феррари» F2003 2003 года – продана за $15 млн в 2022-м

Легендарное шасси под номером 229 – одно из самых успешных в истории: его использовалось в гонках 9 раз, в том числе в решающем Гран-при Японии, по итогам которого Михаэль завоевал титул и превзошел рекорд Хуана-Мануэля Фанхио по числу выигранных чемпионских званий. Были и 5 побед: в Испании, Австрии, Канаде, Италии и США. А еще три поула, три быстрейших круга и два подиума – на Гран-при Монако и Гран-при Франции.

Всего за время Шумахера в «Феррари» накопилось только четыре шасси с четырьмя и более победами за сезон – и это одно из них. Остальные выходили на аукцион.

«Болиды «Формулы-1» такого качества и происхождения редко появляются на рынке, и эта машина – лучшая из лучших. Мы рады, что цена на этот болид достигла мирового рекорда для подобного рода техники. И это действительно отражает всю ценность данного шасси», – рассказал директор аукциона.

«Феррари» отреставрировала болид в 2022-м и выдала официальный сертификат (так называемую «Красную книгу»). В концеплекте шел и легендарный 3-х литровый V10 – с момента восстановления он преодолел только 200 км, так что его можно назвать почти новым. А на самом болиде до сих пор установлены оригинальные детали с гонок – их Скудерия и как раз тщательно устанавливала на недавнем обслуживании на базе.

Потому на момент сделки это был рекорд для современных болидов «Ф-1».

2. «Мерседес» W04 2013-го – продан за $19 млн в 2023-м

В дни самого роскошного, дорого и важного этапа современной «Формулы-1» аукционный дом RM Sotheby’s проводил торги буквально в рамках Гран-при в отеле Wynn – партнере этапа. Там впервые в истории на продажу поступил болид «Мерседеса» из современной эры «Ф-1» – W04-04 2013 года.

Это второе шасси сезона для Льюиса Хэмитона – на нем он провел большую часть дебютного сезона в «Мерседесе» (14 из 19 гонок), взял четыре подиума, поул и победу на Гран-при Венгрии. Да, это первый победный «Мерседес» будущего семикратного – первая ступень к успеху их альянса.

Потому вместе с отсутствием других современных болидов «Ф-1» немецкой марки на рынке в данный момент аукцион был обречен на крупный чек – и покупатель нашелся: за W04-04 выложили $18,8 млн.

1. «Мерседес» W196R 1954 года – продан за $29,6 млн в 2013-м

И для сравнения с продажами современных болидов просто невозможно забыть о «вечном» десятилетнем рекорде, который, наверное, сможет перебить только новая продажа ранее невыставленных болидов Сенны или Хэмилтона.

На W196R гонялся Хуан Мануэль Фанхио – и на этом шасси аргентинский гений взял второй из своих титулов «Формулы-1» в 1954-м, а также выиграл Гран-при Германии и Швейцарии,

Та машина прославилась не только победами, но и эпохальной сутью: ведь именно с нее начался первый сезон «Мерседеса» в «Формуле-1». Затем после аварии на «24 часах Ле-Мана» немецкий автопроизводитель надолго ушел из гонок, оставив только несколько машин-шедевров.

W196R Фанхио стала еще и пятой по стоимости машиной в истории на момент продажи – для аукциона еще 2013-го на «Фестивале скорости» сделка выглядела просто колоссальной. Такой же выглядит и до сих пор.

Интересно, через сколько лет рекорд все-таки перебьют?

Фото: ECKEHARD SCHULZ,Jayne Russell, Steven Tee, Alex Penfold/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Cooper, Peter Fox