«Феррари» проигрывает старт за стартом – все портят дефектные детали. И проблеме уже два года!

Гонщики просят вышвырнуть их сцепление.

Подумать только, сколько «Феррари» и Шарль Леклер не реализовали поулов за последние 2 года! 12 штук подряд – еще один позволит побить рекорд Рене Арну всех времен из первых сезонов турбированной «Рено». Кстати, Рене после той серии перешел в «Феррари».

Но если французская машина в основном ломалась, то болид Скудерии…

Нет, нельзя сказать, что во всех последних поражениях Леклера от Ферстаппена виновата исключительно техника, но она точно не облегчает Шарлю жизнь. Однако в последние несколько Гран-при поул даже не помог Леклеру побороться на старте или первых кругах – болид Скудерии так слабо срывался с места относительно конкурентов из «Ред Булл», что №16 сразу возвращался в догоняющие. Все квалификационные геройства обнулялись еще до выхода из первого поворота.

Вегас – просто один из примеров: окончательно Макс забрал лидерство выталкиванием «Феррари» с трека, но именно плохой срыв алого болида с места вообще предоставил Ферстаппену настолько ранний шанс. А ведь он катил по цементной крошке и остаткам вылитого на параде пилотов машинного масла, а первый поворот в Вегасе чуть ли не самый близкий в каленадаре:

А ведь всю первую половину сезона именно у «Ред Булл» регулярно выходили слабые старты из-за проблемы с трансмиссией! Стоило только немного ее подретушировать – и на фоне Скудерии Ферстаппен с Пересом обернулись ракетами!

Но еще первый ряд Скудерии обнулился в Мексике – если бы не чрезмерный риск Переса, то из первого поворота дуплетом выехал бы «Ред Булл»:

<

Данные безжалостны: Леклер проиграл соперникам 0,1 секунду на срыве, а Сайнс – аж 0,3 секунды. Дальше все доделал слипстрим (и Карлос немного отыгрался именно в нем на броске до 200 км/ч).

И да, на самом деле, напарник Шарля еще больше страдает от сцепления – в Бразилии из-за сбоя и задержки вышли целых 3,7 секунды срыва (проигрыш лидерам почти в секунду уже на старте!)

Именно после того момента Карлос раздраженно вставил по радио «Надеюсь, это сцепление отправится в мусорку сразу по возвращении в Маранелло».

Похоже, не отправилось – хотя и в спринте оно его подвело, и шеф команды Фредерик Вассер признал, что сперва сцепление вызвало фальстарт в гонке, и лишь действия Карлоса спасли «Феррари» от штрафа.

С другой стороны, Леклер гонку в Бразилии даже не смог начать – уехал в стену из-за отказа электроники и гидравлики.

Однако итальянское издание Corriere dello Sport опросило источники в Маранелло после исследования поломки и выяснило: каскад проблем начался с отказа датчика на дифференциале – распределяющем обороты по колесам. Он входит в ту же часть электронной системы, что и сцепление – следовательно, либо у «Феррари» к концу года проявились большие проблемы с электроникой, либо команда просто экспериментально пыталась поправить неполадки сцепления и перестаралась.

Частично вторая версия подтверждается моментом единственного хорошего старта Леклера в финальной части сезона – в спринте на Гран-при Бразилии:

Злоключения Шарля начались еще на Гран-при США – когда №16 так плохо сорвался с места в спринте, что уступил Норрису:

Кстати, та гонка – чуть ли не единственный хороший старт Сайнса за вторую половину года:

«У «Феррари большие проблемы с работой сцепления, – оценил бывший гонщик «Рено», а теперь эксперт «Формулы-1» с аналитическим шоу на F1 TV Джолион Палмер. – То Леклер проигрывает позицию после старта с поула, то сходит из-за неполадок еще до старта. В Остине и Мехико его обогнали.

Я посмотрел онборды – на самом деле, не наблюдается ничего, что он бы делал не так. Может, у «Феррари» слишком много проскальзывания в сцеплении – он недостаточно закусывается, и обороты мотора растут без прямой связи со скоростью, и Леклер не может внятно давить на газ в начальной фазе. В процедуре нет ошибки, просто обе машины не могут выдавать быстрый сдвиг с места и нажатие на педаль».

Но знаете, что самое удивительное? Вообще-то проблема со сцеплением вообще не новая для «Феррари» – ей как минимум два года. Всю первую половину прошлого сезона с теми же симптомами неполадок руля и сцепления катал Карлос Сайнс, проигрывая старт за стартом. Ни один из пакетов оборудования не работал, и происходил странный «отказ гидравлики» с «временным решением». Ничего не напоминает?

Однако во второй половине сезона проблемы пошли на убыль, и о них забыли. Не вспоминали целый год – и теперь те же симптомы просматриваются на двух машинах.

Что же происходит?

Самое логичное предположение – производственный хаос в Скудерии никуда не делся, а физическая проблема конструкции или изготовления остались на месте. Просто, похоже, дефектной выходит только часть оборудования – и в «Феррари» нашли способ отслеживать неполадки и сразу откладывать сомнительные детали в запас, а использовать в первую очередь рабочие. Но понимания долгосрочного решения так и не появилось – оттого при исчерпании ресурса «нормальных» деталей «Феррари» переходит на сомнительные. С четким пониманием: может отказать в любой момент.

Оттуда и рассуждения Леклера на тему знания причин отказа и жалоб на неудачливость.

Поскольку в эру потолка расходов производить партию новых нет смысла – с учетом потенциальных дефектов можно получить те же неполадки за большие деньги.

В идеале нужно менять процессы изготовления или проектировать новый аппарат, но для трат на это вновь требуется понимание, в чем заключается проблема прямо сейчас – иначе опять есть риск ее повторить!

Сейчас же кажется, что у «Феррари» нет такого понимания – иначе трудно объяснить повторение той же ситуации второй год подряд, но уже в конце сезона.

Или на самом деле художники вроде Ричарда Пэрри правы и «Феррари» внутри выглядит как-то так (за перевод спасибо insurgent_)

Какой вариант кажется вам самым вероятным?