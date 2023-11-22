Как Алонсо глупо вынесло в первом вираже на ровном месте? Причины – отличный старт и новый асфальт

Та же проблема, что и у Ферстаппена.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо выступает в Гран-при целую вечность – длиннее, чем новичок серии Оскар Пиастри, например. Причем испанец весь сезон демонстрировал высочайший уровень пилотажа буквально в каждой гонке (например, на предыдущем этапе в Бразилии продемонстрировал космический уровень обороны от «Ред Булл» – и переобогнал доминирующую машину на последнем круге), но в Лас-Вегасе с трудом набрал очки – после странного момента в первом повороте

42-летнего опытнейшего мастера… Просто развернуло на ровном месте.

Лучше всего ситуацию видно с бортовых камер «Уильямса» и самого Ферандо: «Астон Мартин» пролетает мимо, выигрывает позицию, вроде бы берет траекторию… А затем зад просто сносит!

«Я толком не понял, что именно случилось. Я потерял контроль над машиной, – высказался после финиша пораженный двукратный чемпион мира. – Не знаю, то ли я был один, то ли меня зажали в сэндвич между двух других машин. Но когда я увидел, что нас с «Альфа Ромео» развернуло и стоим мы не в ту сторону, я подумал, что все кончено. Так что я доволен тем, что в итоге сумел заработать очки.

Уровень сцепления был экстремально низким. Знаю, все в равных условиях, но иногда на городских трассах из-за этого становится довольно опасно. Создается странное ощущение: казалось, асфальт наполовину сухой, наполовину мокрый. Причем на уличной трассе.

Из-за низкого уровня сцепления и температур шины перегружались и сильно гранулировались, что еще снижало сцепление».

Как же так? Неужели возраст все-таки взял свое, и реакция притупилась?

Наверное, вы воспримите это как оправдание, но именно новый асфальт с низким сцеплением и вызвал разворот – после крайне успешного старта.

Бывший гонщик «Рено» и чемпион GP2, а сейчас эксперт «Формулы-1» с собственным шоу на F1 TV Джолион Палмер так и объяснил инцидент, проведя параллели с борьбой Ферстаппена и Леклера – Алонсо угодил в ту же ловушку, но у него не было возможности толкать соперника за пределы трека.

«Фернандо стартовал на чистой стороне трека, и по цементной крошке с остатками разлитого масла из машины с парада пилотов проехали как раз Сарджент и Хэмилтон. Так что причиной инцидента стали попытки амбициозно взять первый поворот. Мы знаем, как прекрасен Алонсо на стартах обычно, но в таких условиях низкого сцепления, в трафике… Думаю, случилась переоценка. Он полностью вложился во внутреннюю траекторию – и у него просто закончилось сцепление. Ведь он не мог просто продолжить прямо и вывезти соперника с трека, как Ферстаппен.

Макс мог получить штраф, но хотя бы физически мог направляться в зону вылета. Для Фернандо это не вариант – он просто вынесет Пьера Гасли. Потому Алонсо просто необходимо пытаться повернуть – и он сделал очень резкое движение рулем влево. И задняя часть сразу же дестабилизировалась – в точности, как у Ферстаппена. На внутренней траектории вообще не было сцепления».

А ведь суть пилотажного стиля Алонсо – именно работа рулем с передними колесами. Он просто ничего не может сделать, если задние внезапно начинают скользить.

Никто не знал, насколько в Вегасе будет все плохо – и пострадал каждый, кто попытался атаковать по внутренней (то есть провести обычный маневр для первых поворотов). Но, к сожалению, в гонках все обстоятельства невозможно предвидеть.

Фото: Hasan Bratic, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; formula1.com