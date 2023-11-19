Ностальгия и модерн
Блог

Космоналет Леклера на «Ред Булл»: 20 км/ч преимущества, 7g перегрузки на торможении! Приз – подиум за поворот до финиша

Шарль Леклер Шарль Леклер
Формула-1 Формула-1
техника техника
Феррари Феррари
Гран-при Лас-Вегаса
Серхио Перес Серхио Перес
Ред Булл Ред Булл
Авто Авто

Перес проспал.

На последнем круге Гран-при Вегаса казалось, что судьба подиума решена: все шло к дублю «Ред Булл», ведь Макс Ферстаппен уверенно лидировал и даже замедлялся, чтобы раздать слипстрим и DRS Серхио Пересу и помочь ему удержать второе место.

Однако чемпион не успел: за несколько поворотов до финиша мир увидел невероятный, космический внезапнейший наскок от Шарля Леклера на «Феррари»:

Даже механики Скудерии не слишком поверили в произошедшее – и старались не слишком радоваться до финишной черты:

Как же Шарлю это удалось? Механика решающего торможения – просто прекрасна: Леклер вылетел на прямой с преимуществом в 22 км/ч, все равно умудрился нажать на педаль на 3-5 метров позже, все равно смог замедлить болид – через одномоментные перегрузки свыше 7g!

Неудивительно, что никто не ждал такой атаки. Она практически на пределе технических и человеческих возможностей – трудно представить, как на «Феррари» от интенсивности торможения по неоптимальной траектории не заблокировались колеса, и болид все равно вошел в поворот. Особенно на изношенных 29 кругов подряд покрышках.

«Я просто не ожидал от него атаки. Он был в 0,7 секунды позади, а потом внезапно оказался рядом в зоне торможения», – удивлялся после финиша Перес.

«Феррари» обычно быстрее на прямых, у них больше мощности, – пояснил советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Судя по всему, Леклер также хорошо накопил заряд аккумулятора поэтому на прямых у него было все необходимое. Он застал Серхио врасплох. Если бы Серхио оказался немного левее по внутренней траектории, то вообще мог бы попасть в аварию».

Недаром фанаты признали Леклера «гонщиком дня», а «Феррари» пришла к мысли, что без второго автомобиля безопасности Шарль бы выиграл!

«Странное чувство – три раза обогнать «Ред Булл» и финишировать вторым, – высказался босс Скудерии Фредерик Вассер. – Необычно. На последнем круге я очень удивился, но, наверное, чуть меньше, чем Перес. Отличный маневр».

А вы удивились?

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

Леклер выиграл самую лотерейную квалу «Ф-1» – привез Ферстаппену 0,4 секунды! Вид с бортовой камеры – как же быстро и близко к стенам

Награждение «Ф-1» – полный Вегас: Ферстаппен поет Элвиса по радио, подиум-слот машина, вью на крыше казино, фейерверк

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nightingale46
Маневр сумашедший был! Хотелось верить, что Леклер копил батарею на последнюю атаку, но все равно выглядело невероятно, что он так кинулся и попал в поворот! казалось, что улетит и это атака отчаяния, но ... получился едва ли не самый интересный ГП наряду с Сингапуром.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evergreen
Редкая в сезоне радость для Феррари и Шарля.
Теперь надо в Абу-Даби обойти Тото и сэра Льюиса в КК.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
green mojave
Выскажу пожалуй не популярное мнение на этом ресурсе, да и вообще в около ф1 кругах: для меня Лас-Вегас стал самой яркой эмоцией за последние лет 5 в формуле, помимо последнего круга в Абу Даби 21. Обгоны, сходы, авария, дерьмовая практика. Все дало то, что бы запомнить Лас-Вегас как лучшую гонку в этом году
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Lisovenko
Отличный материал! Как удалось получить данные по ускорению?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рафаэль Рафаэль
Форца Феррари!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
Ответ green mojave
Выскажу пожалуй не популярное мнение на этом ресурсе, да и вообще в около ф1 кругах: для меня Лас-Вегас стал самой яркой эмоцией за последние лет 5 в формуле, помимо последнего круга в Абу Даби 21. Обгоны, сходы, авария, дерьмовая практика. Все дало то, что бы запомнить Лас-Вегас как лучшую гонку в этом году
разделяю, очень бодрая трасса, рубилово по всей длине пелетона, безотносительно симпатий, есть что смотреть до последнего круга

Единственный минус на мой взгляд - аутист на режиссере, к примеру когда там Сайнс, Хэм и Перес давали шоу, а мы его наблюдали только в столбике, где они менялись позициями. Очень много было таких моментов упущено
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий