Космоналет Леклера на «Ред Булл»: 20 км/ч преимущества, 7g перегрузки на торможении! Приз – подиум за поворот до финиша

Перес проспал.

На последнем круге Гран-при Вегаса казалось, что судьба подиума решена: все шло к дублю «Ред Булл», ведь Макс Ферстаппен уверенно лидировал и даже замедлялся, чтобы раздать слипстрим и DRS Серхио Пересу и помочь ему удержать второе место.

Однако чемпион не успел: за несколько поворотов до финиша мир увидел невероятный, космический внезапнейший наскок от Шарля Леклера на «Феррари»:

Даже механики Скудерии не слишком поверили в произошедшее – и старались не слишком радоваться до финишной черты:

Как же Шарлю это удалось? Механика решающего торможения – просто прекрасна: Леклер вылетел на прямой с преимуществом в 22 км/ч, все равно умудрился нажать на педаль на 3-5 метров позже, все равно смог замедлить болид – через одномоментные перегрузки свыше 7g!

Неудивительно, что никто не ждал такой атаки. Она практически на пределе технических и человеческих возможностей – трудно представить, как на «Феррари» от интенсивности торможения по неоптимальной траектории не заблокировались колеса, и болид все равно вошел в поворот. Особенно на изношенных 29 кругов подряд покрышках.

«Я просто не ожидал от него атаки. Он был в 0,7 секунды позади, а потом внезапно оказался рядом в зоне торможения», – удивлялся после финиша Перес.

«Феррари» обычно быстрее на прямых, у них больше мощности, – пояснил советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Судя по всему, Леклер также хорошо накопил заряд аккумулятора поэтому на прямых у него было все необходимое. Он застал Серхио врасплох. Если бы Серхио оказался немного левее по внутренней траектории, то вообще мог бы попасть в аварию».

Недаром фанаты признали Леклера «гонщиком дня», а «Феррари» пришла к мысли, что без второго автомобиля безопасности Шарль бы выиграл!

«Странное чувство – три раза обогнать «Ред Булл» и финишировать вторым, – высказался босс Скудерии Фредерик Вассер. – Необычно. На последнем круге я очень удивился, но, наверное, чуть меньше, чем Перес. Отличный маневр».

А вы удивились?