Райкконен переехал на роскошную итальянскую виллу на озере Комо за 15 млн евро. Ради гоночной карьеры сына!
Последний чемпион «Феррари» Кими Райкконен закончил активную карьеру в «Ф-1» в 2021-м, и теперь рекламирует китайские электрокары, изредка заглядывает за океан в NASCAR, управляет командой по мотокроссу и растит новое поколение гонщиков в лице восьмилетнего сына Робина. По информации издания La Gazzetta dello Sport, ради карьеры старшего «Айскубика» (так Кими называет детей в постах для соцсетей) семейство даже решилось на переезд в Италию.
Для релокации выбрали город Комо – север страны, регион Ломбардия. В нем и близкой логистической досутпности находится множество картинговых трасс, на которых проходят всевозможные международные соревнования разных категорий. В том числе один из самых важных картодромов в мире «Южная Гарда», на котором круглый год проводят соревнования и тесты, тренироваться сюда приезжал даже сам Михаэль Шумахер во время выступлений за «Феррари».
Потому и Робин Райкконен теперь в Италии – на картах итальянской компании CRG KART. В свое время за нее выступали Нико Росберг, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.
По данным итальянских журналистов Айсмен приобрел в Комо два объекта недвижимости. Утверждается, что семья Райкконенов купила квартиру в историческом центре города и роскошное имение «Иль Торкьо», расположенное в глубине населенного пункта на живописном холме.
Стоимость «Иль Торкьо» – 15 миллионов евро, не считая еще нескольких миллионов, которые Кими задумал потратить на реновацию «фермерского домика». Уже подтверждено: внутри переделают вообще все, с учетом требований к логистике картинговых соревнований и увлечений детей.
На четырех гектарах земли расположились три отдельно стоящих здания, из каждого открывается потрясающий вид на город Комо и одноименное озеро. Главное здание полностью переделают под нужды семьи. Гостевые комнаты организуют в большой соседней постройке.
Самые крупные изменения ждут «сарай», который превратят в роскошное спа. Кроме того, местные издания приписывают обновленной версии виллы Райкконенов появление еще нескольких элементов богатой и успешной жизни: бассейн, теннисный корт и даже вертолетную площадку.
Строительные работы на «ферме» Айсмена уже начались и займут отгода до полутора лет. На это время семья Райкконенов планирует разместиться в их городской квартире, расположенной в «Палаццо Парини». Это небольшой и элегантный дом, внутри которого всего 10 квартир, но зато есть частный парк площадью 500 квадратных метров.
Цены на апартаменты в «Палаццо Парини» варьируются от 787 тысяч евро до полутора миллионов, площади – от 159 до 213 квадратных метров. Отделка – итальянская классика в современном исполнении. А за отдельную плату в 125 тысяч евро можно докупить гаражное место для своей машины.
Сдача дома запланирована на весну 2024-го. Однако, поговаривают, что дети Кими уже пошли в местную школу, а жену видели прогуливающейся вдоль озера Комо.
Райкконены действительно недавно отдыхали в одной из местных гостиниц и делились фотографиями и видео, снятыми там.
Казалось бы, неужели семья с такими деньгами не может заниматься картингом где угодно? Просто до переезда в Комо Райкконены жили (и все еще живут) в Швейцарии – а там запрещены любые более-менее серьезные гонки, кроме прокатных и электромобильных. Робин же победил в паре любительских заездов, так что перед Кими встал закономерный вопрос: или проводить половину недели в дороге с заезда на заезд, или искать дополнительную обитель.
Последний чемпион «Феррари», очевидно, поверил в будущее сына и решил дать и ему, и семье все лучшее. Теперь им обеспечен полный комфорт и возможнсть сконцентрироваться на сореванованиях – так что, может, мы еще увидим фамилию «Райкконен» в формульных сериях!
Кими Райкконен теперь продвигает китайские электрокары! Читает с суфлера и фоткается с тем же фееричным пофигизмом
Кими Райкконену – 44! А здесь – 18 текстов о пьянках, впечатлении на «Ф-1» и легендарных моментах (их хватит и на сериал)
Какой же Кими Райкконен классный: спас от жажды запертую в душной машине собаку! Набрал воды и сунул ей через окно
Фото: instagram.com
2 комментария