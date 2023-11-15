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Райкконен переехал на роскошную итальянскую виллу на озере Комо за 15 млн евро. Ради гоночной карьеры сына!

Кими Райкконен Кими Райкконен
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Последний чемпион «Феррари» Кими Райкконен закончил активную карьеру в «Ф-1» в 2021-м, и теперь рекламирует китайские электрокары, изредка заглядывает за океан в NASCAR,  управляет командой по мотокроссу и растит новое поколение гонщиков в лице восьмилетнего сына Робина. По информации издания La Gazzetta dello Sport, ради карьеры старшего «Айскубика» (так Кими называет детей в постах для соцсетей) семейство даже решилось на переезд в Италию.

Для релокации выбрали город Комо – север страны, регион Ломбардия. В нем и близкой логистической досутпности находится множество картинговых трасс, на которых проходят всевозможные международные соревнования разных категорий. В том числе один из самых важных картодромов в мире «Южная Гарда», на котором круглый год проводят соревнования и тесты, тренироваться сюда приезжал даже сам Михаэль Шумахер во время выступлений за «Феррари».

 
Итальянские молодежные серии вообще стали самыми конкурентными в мире после кризиса немецких. Основа картинговых серий, чемпионатов мира и Европы, а также тестовых заездов и подготовки к «Ф-4» – именно в Италии в северной и центральной частях. Итальянская «Ф-4» сейчас тоже самая представительская и конкурентная. Вообще и три десятилетия назад Италия была центром мирового картинга, куда отправляли главные таланты (от Фернандо Алонсо из Испании до Роберта Кубицы из Польши), но теперь другие варианты гарантируют более трудный путь. Здесь проще всего заявить о себе и попастся на глаза скаутам из гоночных программ «Ф-1» или молодежных академий – ведь за местными гонками в автоспортивном мире следят вообще все.

Потому и Робин Райкконен теперь в Италии – на картах итальянской компании CRG KART. В свое время за нее выступали Нико Росберг, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.

По данным итальянских журналистов Айсмен приобрел в Комо два объекта недвижимости. Утверждается, что семья Райкконенов купила квартиру в историческом центре города и роскошное имение «Иль Торкьо», расположенное в глубине населенного пункта на живописном холме.

Стоимость «Иль Торкьо» – 15 миллионов евро, не считая еще нескольких миллионов, которые Кими задумал потратить на реновацию «фермерского домика». Уже подтверждено: внутри переделают вообще все, с учетом требований к логистике картинговых соревнований и увлечений детей.

На четырех гектарах земли расположились три отдельно стоящих здания, из каждого открывается потрясающий вид на город Комо и одноименное озеро. Главное здание полностью переделают под нужды семьи. Гостевые комнаты организуют в большой соседней постройке.

The Italian, according to sources Räikkösiä farm costs about € 15 million, but it will be restructuring is still in the ”many millions” more.

Самые крупные изменения ждут «сарай», который превратят в роскошное спа. Кроме того, местные издания приписывают обновленной версии виллы Райкконенов появление еще нескольких элементов богатой и успешной жизни: бассейн, теннисный корт и даже вертолетную площадку.

Most ökymaatilalla will change to the barn, where restructuring super cozy spa.

Строительные работы на «ферме» Айсмена уже начались и займут отгода до полутора лет. На это время семья Райкконенов планирует разместиться в их городской квартире, расположенной в «Палаццо Парини». Это небольшой и элегантный дом, внутри которого всего 10 квартир, но зато есть частный парк площадью 500 квадратных метров.

Цены на апартаменты в «Палаццо Парини» варьируются от 787 тысяч евро до полутора миллионов, площади – от 159 до 213 квадратных метров. Отделка – итальянская классика в современном исполнении. А за отдельную плату в 125 тысяч евро можно докупить гаражное место для своей машины.

Сдача дома запланирована на весну 2024-го. Однако, поговаривают, что дети Кими уже пошли в местную школу, а жену видели прогуливающейся вдоль озера Комо.

Райкконены действительно недавно отдыхали в одной из местных гостиниц и делились фотографиями и видео, снятыми там.

Казалось бы, неужели семья с такими деньгами не может заниматься картингом где угодно? Просто до переезда в Комо Райкконены жили (и все еще живут) в Швейцарии – а там запрещены любые более-менее серьезные гонки, кроме прокатных и электромобильных. Робин же победил в паре любительских заездов, так что перед Кими встал закономерный вопрос: или проводить половину недели в дороге с заезда на заезд, или искать дополнительную обитель.

Последний чемпион «Феррари», очевидно, поверил в будущее сына и решил дать и ему, и семье все лучшее. Теперь им обеспечен полный комфорт и возможнсть сконцентрироваться на сореванованиях – так что, может, мы еще увидим фамилию «Райкконен» в формульных сериях!

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Фото: instagram.com

2 комментария

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ASphotographer
У самого честного и порядочного журналиста Соловьева дача на этом же озере была лучше. Вывод - лучше быть честным журналистом в России, чем каким-то там никому неизвестным гонщиком в Финляндии.
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Engelbert
На какие жертвы приходится идти...
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