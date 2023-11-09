Трасса для хайповой гонки «Ф-1» в Вегасе – на симуляторе: больше разбиваешься и вылетаешь, чем гоняешь

Реакции Ферстаппена и Риккардо.

Третий Гран-при «Формулы-1» в США официальный сайт гоночной серии уже называет «потенциально лучшим ШОУ на Земле» – c перечислением всех концертов, выступлений, лазерных и световых представлений и даже фестиваля дронов на открытии первого этапа в Вегасе.

А как насчет гоночной части? Для заезда подготовили трассу на 6,1 км – третью по длине в современном календаре «Ф-1»: лишь на 50 метров короче трека в Джидде. Однако здесь построят всего 14 виражей (против 27 в Саудовской Аравии) – так что большая часть дистанции пройдет буквально с газом в пол, на максимальной скорости, по длинным бульварам Вегаса мимо основных достопримечательностей.

Главной и довольно редкой фишкой для современной «Ф-1» станет весьма короткий бросок к первому виражу – а за ним ждет самый узкий левый поворот трассы и еще один вираж. Потому начало будет крайне адреналиновым: в случае проигрыша на срыве с места отыграться в воздушном мешке будет невозможно, и пилоты пойдут до конца в зонах замедлений – кажется, можно ждать вала блокировок и потенциальные аварии.

Фанаты Гран-при России точно порадуются виду шестого поворота – он явно копирует легендарный третий с «Сочи Автодрома»: похожий постоянный радиус с разгонной зоной. Может, краснодарский трек и не вернется больше в календарь, но наследие в «Ф-1» он оставил.

Второе важнейшее место нового автодрома – девятый поворот: после длиннейшей прямой с виражами и полным газом пилотов ждет зона сильного замедления вместе с отличной возможностью для обгонов. Причем выход из виража даже важнее возможной выигранной позиции – ведь следом идут 2 километра дистанции с полным газом. Посреди нее – изгиб-поворот №10, на котором и ждут превышения 342 км/ч – страшно даже представить, какой же может быть максималка к концу отрезка у 11-го виража.

Его, кстати, конструировали как вторую самую удобную зону для обгонов: с длиннейшей 90-метровой зоной для торможений (а чем длиннее зона замедления – тем выше шанс выиграть пару метров, нырнуть вовнутрь в нужный момент и завоевать позицию) и трибунами повсюду. Причем последующая связка позволяет поиграть с перекрещиванием траекторий для возможных контратак.

Трек в Вегасе конструировали под максимальную зрелищность и скорость. Практически 80 процентов дистанции планируют проходить с полным газом и на максимальной скорости свыше 340 км/ч, а большинство поворотов – шпильки и шиканы. Да, прямо как автодром Монцы, прозванный «Храмом скорости» – к нему обычно команды создают уникальные версии с самыми мелкими и незаметными антикрыльями, снимающими все возможное лобовое сопротивление. Прижимную силу они тоже почти не генерируют, потому любое свидание с кочками на скорости 340 км/ч превращается в лотерею – потенциальные вылеты могут быть крайне красочными и внезапными.

Усилит потенциальный хаос и погода: при планировании календаря в «Ф-1» забыли ноябрьские условия в Неваде – никакой жары на самом деле не планируется, а ожидается ночные +4-5 градусов по Цельсию и потенциальный дождь. Так что механического сцепления у машин тоже не будет – кажется, мы увидим гонки «как по льду».

Либо командам придется выбирать обвес с огромными антикрыльями, чтобы добыть хоть какую-то прижимную силу и «включать» ей покрышки – но тогда езда на прямых обернется страданием, расход топлива вырастет, и половину заезда все будут больше сбрасывать темп, чем гоняться.

Первые отзывы Риккардо и Ферстаппена

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен одним из первых опробовал и огласил трассе вердикт с симулятора – нас действительно ждет крэш-фест.

«Последний раз я опробовал эту трассу в официальной игре «Формулы-1» – и чаще врезался в стены, чем ехал по прямой. Будем надеяться, когда я окажусь там на настоящей трассе, все будет иначе. Тут и очень низкие температуры, и конечно сам факт проведения гонки ночью.

У нас нет никакого опыта выступлений на этой трассе. Мы понятия не имеем, каким будет уровень сцепления с треком. Все совершенно новое. Так что да, возможно, нас ждут сюрпризы. Я даже не знаю, чего ждать».

Круг по трассе Вегаса в симе без пересчета стен – адреналиново?

А затем уже разработчики официального симулятора F1 23 проделали тот же трюк с пилотом «Альфа Таури» Даниэлем Риккардо – только уже снимали его реакцию на знакомство с новым треком:

Две аварии, вылет (судя по комментарию Дэна, явно не первый в этом месте)...

«Кажется, все эти яркие огни могут отвлекать – надо убедиться, что в машине ты не будешь такой «о, а что там?», «О, а что там?» – резюмировал Риккардо.

Интересно, сколько машин вообще доберется до финиша?

Фото: formula1.com