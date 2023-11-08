В «Ф-1» отбрили протест на результаты гонки с кадрами 20 срезок трассы! Нет, у судей есть логика

Съемки из машины ничего не доказывают.

В «Формуле-1» новый скандал: после двух недель обсуждений, споров и протеста от аутсайдера «Хааса» результаты Гран-при США вновь утверждены. Однако итог вызвал еще больше споров – ведь требование американской команды о пересмотре итогов из-за проигнорированных срезок поворотов у пяти гонщиков вроде как подтверждалось видео с бортовых камер, но судьи все отклонили и оставили результаты в силе.

В чем вообще дело? Просто после финиша этапа в Остине во время изучения вердикта стюардов по рассмотрению нарушений границ трека Алексом Албоном выяснилось, что пилот «Уильямса» однажды избежал наказания из-за «недостатка доказательств выезда за белые линии в шестом повороте». Решение вызывало вопросы у внимательно смотревших гонку зрителей, ведь тот вираж – классическое место нарушения границ на «Трассе Америк», и его срезали многие гонщики.

И больше всех – пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Немецкое издание AMuS обратило внимание на ряд его срезок шестого поворота…

И нашлись энтузиасты, отсмотревшие всю гонку №11 с его бортовой камеры. Они нашли более 20 выездов за пределы трека только в том вираже – разной степени глубины:

Были еще десяток менее ясных, где теоретически одно из колес могло оставаться на белой линии (но вряд ли).

Как же это вышло? Стюарды сами признали: им не хватило ракурсов камер в этом повороте, чтобы однозначно принимать решения. То есть технику установили под неправильным углом – без направления на апекс, и потому на видео не записалась вся фаза прохождения виража всеми колесами!

«Хаас» же через 13 дней после финиша подал запрос на пересмотр результатов – американская команда нашла предположительные срезки в шестом повороте со стороны Алекса Албона, Логана Сарджента (оба – «Уильямс»), Серхио Переса и Ланса Стролла («Астон Мартин») и прибавила онборды с этих и следующих за ними болидов.

Судьи несколько часов среды 8 ноября заслушивали дело, удалились на вечерний перерыв, а затем днем в четверг собрались снова и отклонили запрос.

Как такое может быть, если есть видео? У судей – своя логика, важна неопровержимость доказательств

В пояснении о кейсе Албона после гонки не просто так уточнена информация о неправильно установленной камере: ведь судьи контролируют срезки именно по ракурсу, где виден весь поворот и все четыре колеса болида, а не бортовым записям.

Дело в технических ограничениях: судьям, как и режиссерам трансляции, доступно только 24 передающих узла – и к нему может быть подключена только одна камера.

«К ним можно подключить больше камер – грубо говоря, хоть 100, – рассказывал нам в интервью национальный комиссар Коллегии спортивных комиссаров Гран-при России (КСК – именно так официально называется судейский орган в автогонках) Георгий Андреев. – Но! Передаваться в момент времени может только одна камера на один узел.

Потому на машине может быть активирована задняя камера – и с нее идет картинка в трансляцию в режиме реального времени, а если передняя не подключена к узлу в тот момент, то картинка с нее записывается на внутренний носитель. Машин у нас меньше – 20 – потому бывает, что идет сигнал с обеих камер. Решает режиссер трансляции, и он может менять подключенные к узлам камеры по ходу заезда.

Но если в определенный момент времени передает именно задняя камера, а передняя не подключена и не передает никуда картинку. Доступ к отснятому появляется только после финиша».

То есть для слежения за нарушениями трека по онбордам нужно минимум 40 узлов – по 2 на каждый болид – и синхронизация в режиме реального времени, иначе вся информация появится только после закрытия протокола.

Потому для контроля границ трека судьи пользуются камерами, расположенными на треке, и выставленными дополнительно для отдельных поворотов – их и передают напрямую в комнату стюардов. Она-то и сбоила в шестом повороте Гран-при США, оставляя лазейку.

И после объявления о подаче протеста «Хаасом» показалось, что за 13 дней американская команда сделала то, что невозможно было организовать в режиме реального времени: скачала все записи с бортовых камер переднего и заднего ракурса, синхронизировала их, смонтировала каждый кейс с одновременными ракурсами спереди и сзади для демонстрации неопровержимости нарушения…

Но нет. Они просто нарезали онборды, как на кадрах с нарушениями Переса.

Судьи еще до подачи протеста комментировали гонщикам, что доказательствами такие ракурсы не являются из-за недостаточной ясности – ведь теоретически в один из таких моментов чье-то колесо могло быть частично на белой линии. Также никому из пилотов не выдали предупреждения за нарушения границ трассы, что оставляло вектор защиты «я думал, мое заднее колесо на белой линии, раз не пришло страйка – у меня ж там слепая зона, в зеркалах не видно, вот я так и ехал все время». Без ракурса всех колес машины в повороте такая позиция неопровергаема, и дальше пилотов защищает презумпция невиновности.

Более того, процедура реализации права на пересмотр требует предоставления недоступных ранее доказательств – а «Хаас» предоставил только доступные во время гонки и команде, и судьям онборды. Потрясающая подготовительная работа!

Тем не менее, судьи все равно болезненно восприняли кейс (еще бы, ведь установка камеры – их провал), и в невиданных пяти листах подробнейшим образом изложили рассуждения на тему границ трассы и протеста.

– Оказалось, одна из причин подачи протеста – как раз признание от ФИА неидеального процесса контроля за соблюдением границ трека в США.

– Судьям представили онборды с несколькими срезками для каждой из заявленных машин – то есть только на рассмотрение вынесено не менее 20 штук (иначе до штрафов не могло дойти – их дают после 4-го нарушения).

– На слушаниях спортивный директор «Астон Мартин» отдельно подчеркнул: ФИА многократно предупреждала команды: обычные бортовые записи не являются доказательствами для рассмотрения кейсов срезок трека. И «Хаас» знал это заранее.

– «Хаас» же заявил, что бортовые записи не были доступны команде во время гонки. После чего стюарды и прервали первые слушания – весь вечер добросовестно пересматривали собранные кадры.

– Бортовые камеры не рассматриваются в качестве доказательства из-за ракурсов съемки – нельзя точно утверждать по ним каждый круг. Только для отдельных кейсов, когда полностью видны действия другой машины.

– Стюарды потребовали скорейшего апгрейда трека, технологий или процесса, поскольку ситуацию действительно быстро не поправишь. Границы трека действительно не соблюдались, и в 2024-м необходимо это исправить.

Так что лазейка пока действительно осталась: нарушители есть, но наказать их по принятым правилам невозможно и неправильно. Ведь в случае штрафов для Переса, Албона, Сарджента и Стролла возник бы вопрос: а как насчет остальных? Ведь Норрис после финиша тоже честно признался, что пользовался лазейкой из-за понимания трудностей с контролем.

Закончатся ли судейские скандалы в «Ф-1»? Скорее всего, нет: тут все пытаются выжать хоть чуть-чуть больше из серой зоны. Кто-то – наглыми срезками, кто-то – конвульсивными апелляциями без внятной стратегии.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson