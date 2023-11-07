🙃Новый рекорд скорости задним ходом! 275 км/ч – на гиперкаре за $2,2 млн ради эксперимента и шутки

Внесен в Книгу Гиннесса!

Новейшие электрокары мощностью под 2000 л.с. оставили электросерию «Формула Е» далеко позади в технологическом плане – оттуда бегут производители из-за устаревания машин еще до выезда на трек.

Флагман индустрии – «Римак» и его Nevera стоимостью $2,2 млн с четырьмя моторами на 1914 л.с.: хорватский гиперкар разгонялся до 412 км/ч и уже удивил мир установкой 23 рекордов скорости за день на тестовом треке!

Но, оказывается, в запасе у «Римака» еще оставались идеи для могучих достижений – просто они не сразу дошли до реализации.

Теперь же все вышло – и даже верифицировано группой Книги Рекордов Гиннесса! Nevera – официальный обладатель рекорда скорости по езде задним ходом: 275,74 км/ч!

Хорват Горан Дрндак за рулем перебил достижение 22-летей давности Даррена Мэннинга на «Катерхэме» 7 Fireblade – оно равнялось 165 км/ч. Действительно, почему бы и не воспользоваться преимуществом четырех независимых электромоторов без естественного ограничителя оборотов!

Но как же насчет лобового сопротивления? Разве массивный зад не должен был помешать?

«Во время развития проекта мы случайно выяснили, что Nevera теоретически может стать быстрейшей в мире по езде задним ходом, – пояснил главный инженер программы Матийа Ренич. – Но мы просто поржали и отмели идею. Аэрообвес, охлаждение и стабильность не проектировались под езду задним ходом, в конце концов. Но как-то мы обсудили, что было бы весело хотя бы попробовать. Симуляции показывали, что можем сильно перебить 240 км/ч, но мы и понятия не имели насколько стабильно поедем – вошли в полностью неизученную территорию».

«Во время самого заезда определенно пришлось привыкать ко многим вещам, – согласился и тест-пилот «Римака» Дрндак. – Ты смотришь прямо назад и следишь, как пейзаж ускоряется все сильнее и сильнее, а шею выносит вперед все сильнее – то же самое чувство, как и на жесточайшем торможении. Руль двигаешь так нежно и осторожно, чтобы не испортить баланс, следишь за курсом и точкой торможения в зеркале заднего вида, и пытаешься еще уследить за скоростью. Несмотря на полную неестественность задуманной инженерной природе, Nevera оформила еще рекорд!»

Какое же достижение будет следующим? Езда боком?

Фото: rimac-newsroom.com