Хэмилтон выпустил безалкогольную текилу! Ходил с бутылкой во время Гран-при: пил с журналистами и после тренировки в ванной

Льюис Хэмилтон – самый активный за пределами трассы среди 20 гонщиков «Формулы-1». Он ходит на модные показы, занимается проблемами экологии и равенства, владеет веган-бургерной, а теперь еще и стал основателем бренда безалкогольной текилы. Да, так можно! И мы даже можем рассказать об этом без цензуры со стороны Роскомандзора – текила-то безалкогольная.

«Моя страсть привела меня сюда. Она движет мной, заставляет выходить за рамки возможного. Когда ты слышишь: «Это невозможно сделать, это просто невозможно». Что останавливает тебя от того, чтобы развернуться и действовать осторожно? Что заставляет тебя идти на риск?

Страсть, смелость, настойчивость, не важно как вы это назовете. Но это именно то, благодаря чему мы оказались здесь. Так мы сделали то, что остальные считали невозможным. То, что превосходит ожидания всего мира и все то, что нам было известно ранее. Это история создания первого безалкогольного напитка из голубой агавы, который передает вкус Халиско. Выходите за рамки доказанного» – гласит первый рекламный ролик текилы от семикратного чемпиона.

Новый бренд Льюиса называется Almave (Alma с испанского – душа, можно вольно переложить как «душевная»). Таким образом пилот «Мерседеса» хотел почтить душу текилы – голубую агаву.

Хэмилтон уже во всю пиарит продукт в паддоке: принимает ледяные ванны с бокальчиком своей текилы после одной из практик на Гран-при...

И даже таскает его на интервью.

Да, прямо с журналистами после заездов!

И просто гулял с бутылкой по паддоку:

«Я всегда любил выпить немного хорошей текилы, но днем или ночью, когда мне нужно было оставаться в здравом уме (например в ночь перед гонкой или когда я зависал днем со своими друзьями) я не мог найти аутентичную безалкогольную версию, которая обладала бы превосходным качеством и вкусом моей любимой крепкой текилы. Так родилось мое неустанное стремление создать безалкогольную версию, при создании которой не нужно было бы жертвовать аутентичностью или качеством.

Для этого я обратился к лучшему в своем деле мастеру-дистиллятору Ивану Салданье – провидцу, который вышел за рамки того, что люди считали возможным в извлечении спиртов из агавы. Мы хотели почтить душу текилы, адаптировав проверенные временем технологии для создания сложного напитка, который соответствовал бы вкусу и традициям Халиско.

За ваше здоровье», – поделился историей бренда ее основатель.

Комания поделилась и кратким наглядным пособием о производстве уникальной текилы Льюиса. Сначала плоды голубой агавы (огромные шишки, на которых сидят Льюис и Иван) собирают, запекают в кирпичной печи, а затем перемалывают. После вместо ферментации измельченную агаву несколько раз перегоняют, чтобы сохранить сложный и деликатный вкус оригинальной текилы.

Кроме голубой агавы в составе: вода, глицерин, яблочный уксус, гидролат французского дуба, натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, яблочная кислота, дубильные вещества дуба, соль и натуральные гликолипиды.

Производство расположено на родине текилы – в Мексиканском штате Халиско. Именно здесь расположен одноименный город Текила, в чьих окрестностях был создан знаменитый напиток.

Льюис предлагает текилу двух видов: Almave Ambar – с более насыщенным и терпким вкусом, в котором присутствуют нотки коричневого сахара, древесины, душистого перца и тонкие нотки какао.

И Almave Blanco – с растительным вкусом и ароматом свежей агавы, оттенком пряностей и минеральности. Правда версия в синей бутылке поступит в продажу только в декабре. Зато оба варианта подходят веганам.

На первый взгляд все идеально, однако, есть один минус. География доставки Almave пока очень скромная и ограничена всего несколькими странами. Заказать текилу получится только в Великобританию, США, Канаду, Мексику, Ирландию, Францию, Германию, Испанию, Италию и Швейцарию, но бренд обещает расширение на весь мир.

Зато Хэмилтон – первый из пилотов «Ф-1» с безалкогольным брендом! Среди гонщиков есть пивовары (Боттас) и виноделы (Риккардо, Боттас), производители алкогольной текилы (Перес – его родина и есть Халиско). Новатор!

Фото: instagram.com/lewishamilton; instagram.com/almave; Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press