Оказывается, гонщик «Ф-1» еще недавно ездил на «Фиате» мощностью 15 л.с.! Она могла заглохнуть в горах

У нее даже сиденья плетеные!

Ландо Норрис из «Макларена» в 2023-м зафиксировался в образе фанатов «Формулы-1» как лидер одной из самых легендарных команд, один из лучших молодых пилотов и самый возможный претендент на битвы с Максом Ферстаппеном за победы и титул в следующих сезонах.

Команда котирует Ландо так же: выписала ему контракт на $17 млн одного только оклада (с бонусами – $27 млн) еще до первой победы и осмелилась отдать ему лидирующую роль после увольнения опытного победителя 8 Гран-при Дэна Риккардо.

Но Ландо не всегда был настолько успешным – даже с отцом-миллионером (состояние бизнесмена Оливера Норриса – 240 миллионов долларов) №4 сам выбирал себе машины на личные гоночные заработки. Первые гонорары не слишком впечатляли – и потому первая машина оказалась соответствующей: реплика странного «Фиата» 500 Jolly на 15 л.с.!

«Это была первая машина, за которую я заплатил собственными заработанными деньгами, – рассказывал Ландо в интервью Top Gear. -- Вот так я решил их потратить. И это одна из самых крутых машин, которые только можно раздобыть. Из всех машин моей мечты оказалась самой доступной. В ней где-то 15 л.с., так что она, должно быть, еще и самая медленная, которую я когда-либо мог купить. Но именно поэтому я ее так люблю.

Я езжу на ней в Монако. Здесь не нужна большая машина, просто что-то для приятной небольшой поездки. Ее легко припарковать – огромное преимущество, когда у тебя в Монако что-то маленькое и милое.

На самом деле я езжу только в гольф-клуб и иногда в Ниццу или Канны с парой друзей. Конечно, ощущается совсем не как повседневная машина. Иногда подняться на гору из Монако бывает непросто: нельзя даже подниматься на третью передачу из четырех, иначе будет реветь, пока не заглохнет.

На самом деле это не оригинальный Jolly! Это просто забавная машина, хоть меня и могут заклеймить».

Да, это всего лишь реплика – но с очень похожим шасси и таким же по параметрам мотором «Фиат» с двумя цилиндрами на 0,5 литра. Существуют и более мощные реплики на 28 л.с., но их считают «не тру» – ведь именно такая в точности воссоздает легендарную машину 60-х и 70-х. На самом деле она не такая уж слабая: максимальная скорость может достигать 90 км/ч, но главная фишка – ультраэкономичность: можно проехать 14 км на 1 литре топлива!

Всего их выпустили 650 штук, и не каждая дожила до нашего времени – оттуда и копии. Конкретно у Ландо – реплика версии 1972 года от Ghia, и теперь ее аукционная цена стартует с $40 тысяч из-за идеального состояния и личности владельца.

Ведь история любви Ландо и дешевых авто вообще обширна:

«Моей первой машиной был «Мини Купер», но на самом деле я научился водить на «Ровере» Metro. Супердешевая штука. Еще у нас был дома прокачанный «Субару» чисто для поездок по пересеченной местности. Выстригали трек газонокосилкой, и я пробовал ездить по траве.

На «Мини Купере» я получил права. Теперь моя повседневная машина зависит от того, где я – в Монако или в Британии. Если я в Британии и еду на работу на базу в Уокинг, то, конечно, на «Макларене».

Почему же Ландо продает свою «машину мечты»? Просто после щедрого контракта и успешного года в «Ф-1» у него появился новый фаворит для езды по Монако – ретро- «Ламборгини» за $1,5 млн.

Немного роскоши в жизни юной гоночной звезды!

Фото: carandclassic.com