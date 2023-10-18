Ферстаппен все-таки мечтает пилотировать болид «Феррари»! Даже обратился к президенту марки

Что же соблазнило Макса?

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, казалось бы, счастлив в «Ред Булл» с контрактом до 2028-го на $55 млн за сезон: ему разрабатывают быстрейший болид пелотона, выдают лучшие стратегии и настройки, практически всегда еще и лучшие пит-стопы, а также безграничное поле для самовыражения.

Макс всегда отрицал уход из «Ред Булл» – в крайнем случае, до завершения действующего контракта в смысле выступлений в «Формуле-1». За пределами Гран-при трехкратный чемпион уже высказывался о планах по переходу в гонки на выносливость («24 часа Ле-Мана»!) или ГТ.

Однако… Сразу после оформления чемпионства на Гран-при Катара его команда развесила по комнате пилота старые ностальгические фото маленького Макса, и среди них нашлась одна крайне компрометирующая:

Да, это юный Ферстаппен в форме «Феррари». Тех времен, когда папа Йос – бывший пилот «Ф-1» и напарник Михаэля Шумахера – водил сына в паддок знакомиться с Красным бароном. Семьи двух гонщиков вообще тесно дружили – икона Скудерии навсегда останется для Макса не великим рекордсменом, а просто «дядей Миши».

Уважение к другу отца, рекордам «Ф-1» и личным чувствам к «Феррари» («Каждый – фанат «Феррари», даже если этого еще не знает (с) Себастьян Феттель) внезапно прорезались в титульном интервью Макса для итальянской Gazzetta Dello Sport. Ферстаппен-младший рассказал, какую бы коллекцию машин хотел бы собрать – и назвал одну алую, даже предложив президенту «Феррари» позвонить:

«Мне бы хотелось, чтобы в моем гараже стояли все болиды «Ред Булл», за рулем которых я становился чемпионом «Формулы-1». А еще «Феррари» F2004 Михаэля Шумахера, это просто невероятная машина. Но я понятия не имею, как мне ее приобрести.

Можете считать это обращением к Джону Элканну. Надеюсь, он прочитает это интервью и тогда, возможно, позвонит мне», – признался Ферстаппен.

Отличный выбор: F2004 – одна из самых доминирующих машин в истории «Формулы-1»! На ней Михаэль выиграл 13 гонок из 18-ти. Она совершила мини-революцию: оказалась настолько надежной и стабильной, что с ней пришли и фееричные стратегии с четырьмя пит-стопами и постоянными атаками в квалификационном режиме. И это без забаненных электронных помощников вроде трэкшн-контроля и полностью автоматической коробки передач!

Даже в «Феррари» были потрясены тем, насколько быстрой была F2004, которая превзошла прогнозы скорости на несколько секунд. До 2017-го и нового поколения болидов с более высокой прижимной силой она считалась самой быстрой в истории «Формулы-1».

F2004 заехала на подиумы в каждой гонке сезона (всего 29 штук), выиграла 15 раз и помогла Михаэлю взять последний личный титул.

Проблемы с приобретением: очень дорого и все распродано

Казалось бы, очень странно: парень с зарплатой и связями Макса не может раздобыть себе желаемый болид?

Но вообще-то все логично: F2004 прославилась уже давно, а команды «Формулы-1» строят и сохраняют не так уж много рабочих шасси. До конца сезона доживает 3-4, одно из которых в случае такого оглушительного успеха гарантированно отправляется в командный музей. И его место там абсолютно неприкосновенно: ведь невозможно же представить, как Лувр продает Мону Лизу, верно?

И коллекционеры сразу отправились в борьбу за нее: первое же шасси побило существовавший на тот момент рекорд стоимости неретроболида «Ф-1» – его купили в 2005-м за 3,3 миллиона долларов. Можете себе представить, сколько за него могут потребовать теперь!

Например, в 2021-м на аукционе в Париже продавали даже не боевое шасси, а шоукар той же серии – и он ушел с молотка за 700 тысяч долларов!

И до Ферстаппена та же идея уже приходила в голову Себастьяну Феттелю! F2004 – любимый болид и четырехкратного чемпиона мира:

«Когда я увидел такую выставленной на продажу, она оказалась слишком дорогой. Да, чересчур!»

Речь шла о дне заезда сына Михаэля Мика по Гран-при Тосканы в F2004 отца в честь 1000-й гонки «Феррари». Нынешнему резервисту «Мерседеса» выдали болид из музея, один продан еще в 2005-м… Выходит, третью машину выставили на тайный аукционе за совсем нереальные деньги (к слову, болид 2003-го не так давно ушел с молотка за $15 млн). И в свободном доступе их больше не осталось.

Неудивительно, что Макс Ферстаппен не знает, где бы ее достать. Правда, звонок президента «Феррари» вряд ли поможет – если только Скудерия не решит перекупить главного доминатора «Ф-1» бесценным музейным экспонатом.

Фото: Hoch Zwei, Jure Makovec/Global Look Press; Gettyimages.ru/Clive Rose