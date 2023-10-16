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«Ф-1» осталась супернанагруженной: 7 интриг на 5 гонок!

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Оскар Пиастри Оскар Пиастри
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Даже без титульной схватки.

В «Формуле-1» определились оба обладателя чемпионских титула: зачет пилотов в третий раз подряд затащил Макс Ферстаппен, а Кубок конструкторов забрал его «Ред Булл». Казалось, в сезоне и не было особенной интриги: ведь на пути к историческим достижениям австрийцы и нидерландец побили пару рекордов доминирования и лидирования.

Но мы ведь смотрим гонки не только ради того, чтобы наблюдать за лидером во главе пелотона, верно? В конце концов, даже сериал на Netflix Drive To Survive продемонстрировал, насколько же увлекательной и яркой может быть жизнь середняков и аутсауйдеров. Шоу помогло «Ф-1» набрать миллионы новых фанатов и без прямого участия фаворитов, и даже до яркой схватки за титул в 2021-м – а все потому, что в «Ф-1» всегда остается интрига!

Давайте осмотримся — в оставшихся пяти гонках еще достаточно увлекательных загадок.

«Ред Булл» и Серхио Перес: может, все-таки альянс окончен?

И одна из главных интриг финала сезона уже затаилась в чемпионской команде!

Обсуждения и слухи о возможном досрочном разрыве с мексиканским №11 ходит добрых полсезона, но именно после Гран-при Катара накатила новая и даже особенно сильная волна.

После провальных квалификаций, аварии в спринте, трех штрафах в гонке, проигрыша Ферстаппену почти круга и десятого места даже советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался в стиле «Серхио нужна новая команда».

«Команда осознает, что сейчас Перес находится в кризисе. Чеко нужно просто стараться выжимать из ситуации максимум, не смотря в сторону Ферстаппена. Никакой критики со стороны команды нет, мы лишь стараемся помочь.

Такова судьба гонщика, который сейчас будет выступать вместе с Ферстаппеном. Посмотрите на Пьера Гасли в 2019 году – слабые выступления его просто убили. В этом отношении Пересу может быть нужна смена обстановки и команды. Переса на домашнем Гран-при будут встречать как настоящего героя, и это вряд ли упростит ему жизнь».

Впервые кто-то из «Ред Булл» признал необходимость смены команды для Переса — да еще и босс всех пилотов программы! Потому в сеть сразу полетел вал слухов о потенциальном разрыве — например, бразильское издание Globo проинсайдило, что Серхио заменят на Дэна Риккардо, если он упустит второе место в общем зачете. Мексиканские инсайдеры забросили на реддит слух о подготовке одного из главных спонсоров №11 к большому прощальному банкету на родном Гран-при: якобы в Мехико Чеко объявит о завершении карьеры, поскольку «Ред Булл» намерен разорвать его контракт, а идти больше некуда. Сторона Переса прокомментировала вбросы как «полный мусор», но…

В конце концов, действительно почти после каждого Гран-при появляются те же самые вопросы: «что случилось с Пересом?», «не может же он столько сам проигрывать на одинаковых машинах». И терпение у «Ред Булл» обычно заканчивается раньше контракта у гонщиков со слабыми результатами — даже умно составленная сделка может и не спасти. Случится ли тогда красивое обоюдное расставание с трогательными проводами на пенсию к семье и четырем детям?

Возьмет ли Льюис Хэмилтон второе место общего зачета?

Вопрос сохранения состава в «Ред Булл», очевидно, связан со следующей интригой – сможет ли кто-то хоть где-то победить пилота чемпионской команды в итоговой таблице?

В прошлом году Шарль Леклер шел вторым почти весь год и удержал отрыв в 3 балла буквально на ленточке. Тогда Перес его догонял.

Сейчас же обратная ситуация: настигают уже мексиканца. Причем осталось не так много – Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» уже всего в 30 баллах!

Много ли это? Для сравнения: за тот же период Хэмилтон набрал 30 баллов, и это с учетом схода на первом круге Гран-при Катара из-за столкновения с напарником. Скорость сокращения разрыва впечатляет, а ведь впереди еще 5 этапов с двумя спринтами. Больше доступных очков и больше шансов на провал Переса – ведь Серхио провалил два последних спринта.

Нет, №11 не гоняется в параллельной вселенной: просто именно этот обвал результатов и подчеркивает его нынешнюю форму вместе с причинами для новых обсуждений возможного увольнения из «Ред Булл». После Гран-при Италии Серхио решил, будто более-менее разобрался с проблемами, но по возвращении на более нагруженные и пилотажные автодромы стало еще хуже.

«Мерседес» же стабилизировал износ покрышек и минимальный уровень скорости болида: сейчас даже не слишком удачный W14 выигрывает по этим показателям у всех, кроме «Ред Булл». Пока вторая сила пелотона меняется почти каждый этап, «Мерседес» стабильно остается примерно в тройке сильнейших болидов и с отличным гоночным темпом.

У Хэмилтона действительно есть шанс настигнуть Переса при сохранении той же динамики. Помешать скорее могут внутренние проблемы, чем внезапное возвращение Серхио. Или все же №11 соберется?

Отношения внутри «Мерседеса»: Расселла задвигают чересчур сильно?

Хэмилтон мог бы отыграть дальше больше очков у Переса в Катаре, но допустил ошибку: слишком рискнул на старте при реализации преимущества мягких шин, выбрал агрессивную траекторию для атаки Расселла и Ферстаппена и срезал напарника.

Реакция Джорджа сразу после столкновения – «ребят, что за ######, уже второй раз подряд!»

№63 отослал к предыдущим столкновениями в Японии – на «Сузуке» Хэмилтон выдавил напарника с трассы, а команда вообще просто пожертвовала очками и гонкой Расселла ради продвижения семикратного чемпиона.

Каждый момент вызвал искреннее непонимание происходящего у Джорджа – ведь он пытается помочь команде взять второе место в Кубке конструкторов:

«Подавлен из-за такого результата для команды. Ведь для меня этот сезон в личном зачете все равно обернулся настоящей катастрофой, – комментировал Джордж после Катара. – Осталась одна цель – помочь команде финишировать на втором месте в Кубке конструкторов. И Гран-при Катара был отличной возможностью, хотя я все равно по-прежнему верю в то, что мы сможем достичь этой цели.

У нас обоих была возможность оказаться на подиуме. Мы говорили о выборе шин на старт гонки (и о том, что Хэмилтон выбрал «софт» и у него может быть преимущество на разгоне). Я же сказал, что просто хочу, чтобы в итоге мы оба оказались на подиуме.

Ведь есть и хорошие новости – машина была быстра, я провел сильную гонку, а перед последним этапами у нас будет еще несколько небольших обновлений болида».

То же самое Расселл говорил и после заезда в Японии, поясняя предложения не бороться с Хэмилтоном или оставить напарника позади для более удобной защиты от «Феррари». Оба раза дополнительные трудности для «Мерседеса» создали именно намерения продвинуть №44 – интересно, к чему же это приведет?

Заберет ли «Мерседес» второе место Кубка конструкторов?

Пилотам немецкого бренда неспроста нужно сообща работать над набором очков: ведь сейчас они выигрывают у «Феррари» всего 28 баллов:

Один удачный Гран-при Скудерии и новая авария Расселла и Хэмилтона – теперь уже с потенциально обоюдным сходом – может запросто перевернуть расклад. А напряжение в составе восьмикратных чемпионов нарастает – сможет ли «Мерседес» довести сезон до финиша без новых осложнений, ошибок и внутренних схваток?

Давно там не было так интересно – с 2016-го и времен Нико Росберга!

Как высоко взлетит «Макларен»?

Из предыдущей таблицы вы могли увидеть, как машины цвета папайи почти достали «Астон Мартин» и сократили почти весь отрыв от «Феррари». Главное их преимущество – подиумы и очки берут стабильно оба пилота: Ландо Норрис 6 раз поднялся на подиум в 8 последних Гран-при и трижды – подряд, Оскар Пиастри дважды финишировал в топ-3 и даже выиграл катарский спринт… По командному вкладу и «Феррари», и «Мерседес», и «Астон Мартин», и «Ред Булл» не могут похвастаться такой стабильностью.

А еще… Ожидаемый всеми весь сезон момент произошел: в Катаре лучшим по среднему и медианному темпу оказался не Ферстаппен!

И это еще Норрису на финальном отрезке приказали удерживать позицию! В целом в гонке наблюдались несколько отрезков, когда именно две «папайи» на схожей тактике летели быстрее всех.

И даже отыгрывали время у «Ред Булл»!

Да, катарский трек почти без прямых с обилием быстрых и среднескоростных поворотов и минимумом медленных идеально подходил «Макларенам», стихший ветер в день гонки позволил использовать все возможности болида на полную, а Ферстаппен признал, что мог бы прибавить. Однако результат остается красноречивым: наконец-то в «Формуле-1» кто-то дотянулся до чемпионов по гоночной скорости.

Может, «Макларен» и не сможет дальше рубиться с Ферстаппеном на равных, но как насчет перспектив прибавить еще пару мест в Кубке конструкторов? Норрис считает, все выполнимо:

«Это осуществимо. Пару гонок назад мы отставали от «Астон Мартин» на 70 с чем-то очков. Мы здорово выступаем, и не только в плане темпа – мы провели пит-стоп за 1,8 секунды, ребята сработали впечатляюще.

«Мерседес» же очень быстр – наверное, почти так же быстр, что и мы [на Гран-при Катара], но команда продолжает ошибаться. Уверен, если она проведет чистый уик-энд, это осложнит нам жизнь».

Где же окажется «Макларен» на финише сезона после провального старта? Классная же интрига!

Может, и с будущим Ланса Стролла в «Формуле-1» все не так очевидно?

Последние 5 лет – после покупки «Форс-Индии» канадским миллиардером Лоренсом Строллом и трансфера его сына – кажется, будто место Лансу обеспечено в принципе и он продолжит гоняться, пока сам захочет и пока не постареет.

Однако после очередных квалификационных провалов на Гран-при Катара мы увидели совсем другого, невиданного ранее бушующего Ланса. Чемпион «Формулы-3» швырял дорогущий руль из болида, толкал тренера, хамил журналистам и валил все на машину – и брейкдаун произошел после очередной череды слухов о продаже команды Саудовской Аравии или китайскому концерну Geely. Стролл-младший совсем перестал выносить давление на фоне подиумов напарника, и в 2023-м обсуждения его потенциального ухода достигли невиданного накала.

Ланс в каждом интервью говорит о сохранении мотивации и полной концентрации на пилотаже, но сколько еще продержится его отец? У Лоренса образ суперуспешного бизнесмена в каждом деле, за которое бы он только ни брался, и карьера его сына в «Ф-1» – самый грандиозный его провал на данный момент. В бизнесе в таких случаях либо удваивают усилия и инвестиции, чтобы расколоть-таки непокорный орех (не сработает в «Ф-1» эпохи потолка расходов), либо списывают убыточное направление, пока урон от него не поглотил все остальное.

Какой же путь выберут Строллы?

Сарджент все-таки вылетит из «Уильямса»?

Американский новичок одного из главных аутсайдеров «Ф-1» Логан Сарджент дважды не добрался до финиша в Катаре: спринт закончил в гравии из-за ошибки на скользкой от песка трассе, а в гонке остановился на 41-м круге из-за плохого самочувствия.

Неудачный ближневосточный этап добавился к предыдущей череде аварий, вылетов и фэйлов: Логан уже набил болидов на 4 млн долларов, и в пятом Гран-при подряд у него находится серьезная ошибка новичка, списывающая серьезный кусок дистанции.

В «Уильямсе» повторяют о желании оставить парня до финала сезона и лишь после принимать решение, и позиция англичан выглядит весьма логично: при наличии американского пилота в составе глупо было бы заявлять о его увольнении перед двумя Гран-при в США. Даже если решение уже принято – в таком случае на команду просто вылилось бы море хейта от новых фанатов, недавно подключившихся к «Ф-1».

Напротив, намного умнее было бы создать задел для голливудской истории: словно парню предоставлен последний шанс на исправление именно перед домашней публикой. И действительно все так и есть: в оставшихся пяти этапах числятся Вегас, Техас, Мехико, Бразилия и Абу-Даби. «Уильямсу», кстати, по характеристикам должны подойти как минимум первая и последняя, так что шанс у Сарджента действительно остается. Но сможет ли он наконец им воспользоваться? Хватит ли у команды терпения, если Логан провалится и на домашних этапах? Появится ли в «Ф-1» последнее свободное место – и кто же тогда его займет?

Немало поводов следить до последнего круга последней гонки!

«Макларен» летит на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?

Почему «Феррари» провалилась? Кто больше виноват – команда, уровень машины или Леклер?

Похоже, «Ред Булл» не может уволить Переса. И теперь все ждут, когда он уйдет сам

Фото: Hasan Bratic, Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Bryn Lennon

2 комментария

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Михаил Пивненко
Обложка статьи намекает откуда высосаны эти "интриги"
+1
-1
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V3ttel
Единственное, что интересно, это второе место Хэмилтона. Будет забавно унизить Ред Булл. Но по окончании сезона все забудут и про это
0
0
0
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