Лучшая подиумная комната года в «Ф-1»: «Есть инвалидка?» «Сможешь поднять трофей?». Миллион просмотров за вечер!

Стендап Ферстаппена и компании.

Пару лет назад «Формула-1» ввела традицию транслировать записи из «подиумной комнаты» – места, где пилоты отдыхают и пьют воду пару минут за просмотрами повторов, пока организаторы готовят церемонию награждения.

Расшифровки разговоров гонщиков «после победы» – тоже отдельный вид действа на Гран-при – интересно же, что они обсуждают? Из-за постоянных финишей Макса Ферстаппена в топ-3 они даже начали называться «Подкастами с Максом Ферстаппеном».

И лучший «подкаст» сезона выдался на самую суровую гонку в карьере всех пилотов – Гран-при Катара. Макс Ферстаппен и пара из «Макларена» – Оскар Пиастри и Ландо Норрис – могли только сидеть в уголке, лежать в сторону телевизора и вяло подшучивать над авариями соперников и друг над другом.

Оскар: Мне нравится идея Фернандо.

Ландо: Полежать?

Оскар: Ага.

Макс: У кого-нибудь есть инвалидное кресло? Я тоже присяду. Оооох… Увидимся завтра.

Оскар: Ага.

Ландо: Ага. Ну, нет…

Оскар: На следующей неделе.

Ландо: Могу слегка тебя видеть.

Макс: Сможешь взять его? Трофей.

Ландо: Хотел бы. Сломаю, если захочешь!

Макс смеется.

Ландо: Уууф! Джордж [в аварии] ничего не мог сделать.

Оскар: А кто устроил это на старте?

Макс: Льюис слишком сильно повернул.

Ландо: То есть Джордж вообще ничего другого сделать не мог.

Оскар: Так это Джордж и Льюис столкнулись?

Ландо: Ага.

Оскар: Хаааааааа! Вау. Спасибо, «Мерседес».

Ландо: Да, упростили нам жизнь, верно? Джордж гнал весьма быстро.

Макс: Знаешь, как они это называют? Чертовой неразберихой!

Ландо: Думаю, они называют это чудесным моментом.

Оскар: Не такой красивый обгон сегодня.

Ландо: Уууу… Да просто мечта у тебя, а?

Оскар: Да, вышло идеально. Выполнить хоть немного лучше было бы невозможно. (Поворачивается к ТВ-экрану). И теперь они выключили ТВ! Вы серьезно?

Макс: О, ты повернулся!

Ландо: А какой разрыв был между тобой и нами всю гонку?

Макс: Что-то вроде от 4,5 до 8 секунд.

Миллион просмотров за один вечер!

Ничего удивительного, верно?