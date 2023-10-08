В «Ф-1» – невозможный мировой рекорд пит-стопов: 1,8 секунды! С утяжеленными колесами и невыносимой жарой

Браво, «Макларен»!

На Гран-при Катара «Макларен» сотворил историю: не только взял свой 500-й подиум в «Формуле-1», но и побил «вечный» рекорд скорости пит-стопа:

Да, 1,8 секунды – это не ошибка: официальный партнер «Ф-1» DHL, отвечающий за специальный зачет пит-стопов, все подтвердил:

И это лучший результат сезона: до этапа в Катаре никто, кроме «Ред Булл», в новой «Формуле-1» с тяжелыми шинами не пробивал двухсекундный отрезок:

Это вообще считалось невозможным – после смены регламента в 2022-м каждое колесо прибавило несколько килограммов. Каждое переднее колесо прибавило 2,5 кг, а каждое заднее – 3 кг за счет увеличения диска и объема «нерезиновых» внутренностей. Механикам пришлось тренироваться намного больше и фактически заново.

ФИА также внедрила автоматическую систему подтверждения установки колес и домкратов – нельзя было продолжать без получения сигнала от нее, и замедление остановок предполагалось минимум на 0,2-0,3 секунды.

«Пит-стопы станут медленнее. Сомневаюсь, что мы сможем проводить пит-стопы меньше, чем за 2 секунды. Хотя надеюсь, что результаты упадут не сильно и время пит-стопа составит 2 с небольшим секунды. Это будет хорошим результатом», – предполагал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Ему тогда верили, ведь именно его команда удерживала мировой рекорд: обслужила болид Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии 2019-го за 1,82 секунды:

И в особенности быстрые пит-стопы казались невозможными в Катаре – при ночной в жаре в +32 градуса и дикой влажности, от которой пилоты натурально теряли сознание.

Механикам тоже пришлось КРАЙНЕ сложно: из-за ограничения в 18 кругов на один комплект шин все команды перешли на 3-4 пит-стопа. «Пирелли» зарегистрировала 54 остановки – вышел один из самых нагруженных этапов года:

Но «Макларену» удалось. Браво, просто браво.

Фото: Twitter/McLarenF1