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Что случилось на Гран-при Катара: авария «Мерседесов», страдания пилотов из-за жары, море обгонов и пит-стопов

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Труднейший заезд года.

Перед стартом Гран-при Катара в гонщиков прилетело мощное требование: ограничить каждый отрезок в заезде 18 кругами под угрозой дисквалификации. С учетом дистанции в 57 кругов новое правило гарантировало минимум 3 пит-стопа всем с огромным полем для стратегических игр, поиска возможностей для подрезок и обмана конкурентов, ведь лимит одинаков для всех составов – проблемы связаны с конструкцией шины, а не со свойствами резины.

Ограничение по длительности отрезка – результат исследования покрышек после субботнего спринта. До него производитель «Пирелли» обнаружил чрезмерные повреждения шин из-за комбинации песка, жары и длительной атаки высоких поребриков (прежде всего – дело именно в порбериках и бетонных блоках с дополнительным износом для вылетающих за пределы трека). В итоге пределы трассы срочно поменяли перед спринтерской квалификацией и усилили контроль за соблюдением границ.

Да, «Формула-1» оказалась не вполне готова к суровой катарской трассе!

А Макс Ферстаппен даже после завоевания титула в спринте сохранил намерение побеждать как можно дольше – потому особенно не праздновал: только пара стаканов минералки. «Ред Булл» даже сдвинул традиционное обливание энергетиками с пит-лейн, чтобы слишком липкий асфальт не помешал гонке и пит-стопам – чемпионы все равно собирались гоняться всерьез и реализовать поул Макса.

Его напарник Серхио Перес отправился на пит-лейн со штрафом в дальнейшей гонке, поскольку после аварии в спринте ему фактически собрали новый «Ред Булл».

А на болиде Карлоса Сайнса перед самым установочным кругом нашли утечку топлива. Пилот «Феррари» и в спринте жаловался на перебои с зажиганием, а теперь его сняли даже до начала заезда. Причина – вновь вибрации как последствия постоянных контактов днища о поребрики. Даже добраться до старта всем оказалось не так-то просто!

Несмотря на неудачный опыт в спринте, в топ-10 нашлись двое смельчаков с «софтом» на старте – Хэмилтон и Боттас. И Льюис еще до первых метров начал жаловаться «я легкая мишень».

– И в конце первой же прямой Хэмилтон в хаотичном стремлении реализовать-таки мягкие шины срезал Расселла и сошел. Джордж улетел в хвост. Пиастри обогнал Алонсо, Окон обошел Норриса. На трассу выпустили сэйфти-кар.

Мнение Хэмилтона – «выбит напарником». Мнение Расселла – «Хэмилтон вылетел из ниоткуда»:

– Боттас, Магнуссен, Лоусон и Стролл побывали в боксах. На 5-м круге произошел рестарт – все сохранили позиции.

– На 6-м круге Хюлькенберг обонал Цуноду в битве за 8-е. И тут же Нико получил 10 секунд штрафа – за неправильную стартовую позицию: забыл о сходе Сайнса и прикатил на место повыше.

– На 6-м круге Расселл обогнал Переса и поднялся на 13-е.

– Цунода отправился в боксы на 10-м круге и впустил Албона на 9-е и Расселла в топ-10.

– Окон заехал в боксы на 11-м круге – карусель пит-стопов началась. На 12-м круге свежие шины получили Алонсо и Гасли – все выехали позади первой волны времени сэйфти-кара.

– К 12-му кругу Расселл обогнал и Албона.

– На 13-м круге в боксы заехали и Пиастри с Леклером. Расселл оказался вновь третьим, Шарль оказался впереди Алонсо – но Фернандо его обогнал.

– На 14-м круге «Макларен» обслужил и Нориса – он выехал за Леклером. Расселл вернулся на 2-е.

– На 15-м круге Расселл заехал в боксы во второй раз – и вернулся позади «Альпин». Вторым оказался Албон.

– Ферстаппен дотянул отрезок почти до финального разрешенного – до 18-го круга. Однако Алекс Албон успел пересечь начальную линию первым и возглавил гонку!

– На 19-м круге Норрис обогнал Леклера и взял 6-е место.

– На 22-м круге Расселл попытался впервые атаковать «Альпин» – но его вытолкнули с трека. Пришлось атаковать еще через два круга.

– Пиастри заехал в боксы на 26-м круге – вместе с Леклером и Оконом.

– Алонсо побывал на пит-стопе на 27-м круге вместе с Гасли. Фернандо просил налить ему воды на сиденье – настолько ему жгло задницу – но команда ничего не придумала.

– На 28-м круге Перес получил 5 секунд штрафа за вылеты за пределы трека.

– Норрис заехал в боксы на 28-м круге, пока ехал вторым. Вернулся впереди Алонсо и позади напарника – «Астон Мартин» проиграл стратегическую битву.

– На 33-м круге Перес и Албон побывали в боксах и отправились вариться в подвал до следующей волны. На следующем круге за новыми шинами заехал Расселл – и вернулся перед Леклером на реальной 5-й позиции – Алонсо провалился из-за вылета с трека! Просто зацепил пыльную часть поребрика. Уже второй вылет за заезд!

– На 35-м круге в боксы заехал и Ферстаппен. Вернулся по-прежнему лидером.

– На 36-м круге физически перестал выдерживать очень сложную и жаркую гонку и Логан Сарджент – пожаловался на плохое самочувствие. Но отказался останавливаться – продолжил гонку на последнем месте.

– На 40-м круге Пересу прилетели еще 5 секунд за несоблюдение границ трека.

– На 41-м круге Сарджент все-таки сдался и сбросил скорость по дороге в боксы – все-таки сход. Гасли и Стролл тем временем тоже пособирали по 5 секунд штрафа за выезды за пределы трека.

– На 44-м круге «Макларен» выдал финальный пит-стоп Пиастри в 2 секунды. Следом обслужили и Леклера с Пересом.

– На 45-м круге в боксах побывал и Норрис – Пиастри все-таки оказался впереди, но Ландо остался всего в секунде! Между «Макларенами» намечается битва за второе место.

– На 46-м круге Ферстаппен обогнал Переса на круг.

– На 47-м круге Ландо передали по радио: «Удерживаем позиции». Ответ Норриса: «И почему? У нас же большой отрыв». Позиция «Макларена» – «Мы беспокоимся за Расселла, он будет наседать с 4 места в конце».

– На 48-м круге Албон получил 5 секунд. И Гасли – еще 5 секунд.

– На 50-м круге Расселл на прямой постарался немного руками загрести свежего воздуха в кокпит – настолько жарко в Катаре. И сразу заехал боксы с открытым визором – чтобы подышать. Получил «софт» и вернулся 4-м – после последнего места на первом круге!

Гонщики, оказывается, постоянно так делали по ходу прямой:

– Ферстаппен заехал на 52-м круге – и вернулся всего в 4 секундах перед «Макларенами»!

– Гасли обогнал Стролла на 53-м круге за пределами трека, ему приказали вернуть позицию – и вместе с «Астон Мартин» «Альпин» объехал и Перес! Оба лишили Пьера места в топ-10.

– На 55-м круге Строллу прилетели еще 5 секунд штрафа за расширение трека.

– На 56-м круге Гасли обогнал Переса в битве за 10-е.

В итог Ферстаппену все-таки хватило задела для победы в этой хаотичной и суровой гонке с валом пит-стопов и обгонов, где гонщики обменивались позициями на каждом круге.

Двойной подиум ушел «Макларенам», а Расселл дотянул до четвертого места!

«Альфа Ромео» из-за штрафов соперников и удачной тактики заехала в очки двумя машинами – эпичная гонка для будущей «Ауди»!

Хотя автоматически молодец – каждый, кто дотянул до финиша.

В личном зачете Норрис ворвался в схватку с пилотами «Феррари»! До топ-5 уже совсем недалеко:

В Кубке конструкторов «Альфа Ромео» нокаутировала «Хаас», а «Макларен» почти-почти достал «Астон Мартин»:

Таким вышел Гран-при Катара – и он в календаре на 10 лет!

Следующая остановка пелотона – 20 октября в Техасе на Гран-при США.

Спринт на Гран-при Катара: титул Ферстаппена, победа и море обгонов «Макларена», фотофиниш «Феррари» и «Уильямса»

«Ф-1» в Катаре – гладиаторская бойня: +40, песчаная буря, поребрики-палачи. И поул – у Ферстаппена с отрывом в полсекунды

Экскурсия по фону для «Ф-1» в Катаре: что за город, как там смотрят гонку и развлекают

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson

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