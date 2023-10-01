Байк для Гран-при едва не убил мотогонщика в аварии – месяц без движения! Почему же он вернулся через страх и продолжает ездить?

Безумие или зависимость?

Этот сезон в чемпионате мира по мотогонкам MotoGP – настоящая битва на выживание: больше половины пелотона уже либо ломали какие-то кости, либо вообще пропускали этапы из-за серьезных травм.

Но ни одна авария и последствия до сих пор не могут сравниться с крэшем Пола Эспаргаро во второй практике первого Гран-при сезона в Португалии. Причем не на быстром круге, а на прогревочном, после выезда из боксов:

Да, нынешние байки MotoGP настолько опасные и нестабильные, но больше всего Полу не повезло с отсутствием обязательной решетки-поглотителя энергии за шинным барьером. Авария привела к жутким последствиям: ушиб легкого и восемь переломов: три – в ребрах, два – в шее, один – грудного позвонка и еще один – в челюсти, месяц без движения на больничной койке!

«4 недели я лежал, не мог есть и разговаривать, на диете из жидкой пищи потерял много массы. С 66 кг – до 58 кг. Один из позвонков потерял половину длины. Я не узнал мое тело Возвращение в «гоночную» физическую форму заняло 1,5 месяца.», – рассказывал Пол после обретения способности говорить и тренироваться.

И да, в итоге Пол вернулся на трассу – 6 августа на Гран-при Великобритании, после нескольких тестов в Барселоне. И даже приехал шестым в спринте на Гран-при Австрии – хотя, казалось бы, сам признал: норовистый байк его чуть не убил.

«Может, это звучит слишком громко, но так и было: я оказался крайне близок к гибели. Никогда не думаешь о том, что это может случиться именно с тобой. Ни один гонщик не размышляет: «Может, завтра я врежусь в стену – и чао, смерть».

Даже когда твой друг с тех же гонок получает серьезную травму, ты просто осознаешь, насколько же сложная и каверзная у тебя работа. Но момент проходит, все продолжается, спорт все еще лучший в мире.

Ты осознаешь такую возможность, когда это случается. И когда это случается, и ты возвращаешься на байк, ты такой: «ммм, да это правда может произойти». С возрастом, мне кажется, такие размышления немного тебя замедляют или заставляют реагировать в моменте по-другому.

Что я почувствовал, когда впервые вернулся в гонки на Гран-при Британии? Слово «страх» подходящее. Я был напуган. Особенно на круге возвращения, когда едешь в боксы на использованных шинах.

Мы знаем, насколько трудны в управлении эти байки. Мы видели даже, как Икер Лекуона попал в аварию на установочном круге в Барселоне.

Эти байки – реально сложные в управлении во множестве моментов, не только когда атакуешь на полной скорости. Но когда еще и атакуешь, причем так, чтобы прогреть именно заднюю шину… Очень каверзная работа. Ты должен рисковать.

Иногда я пытаюсь еще ускориться, а мозг отвечает: «пока не надо, не сейчас».

Физическая форма тоже ставит свой предел. Единственный способ полностью восстановиться и вернуться – выжимать 100% из байка и выносить все, что он выдает».

Почему же тогда старший Эспаргаро вернулся? Почему не остановился? Все-таки ему 32 года, он взял титул чемпиона мира в Moto2, брал три поула и 8 подумов в Гран-при – вполне достойная карьера для мотогонщика эпохи Марка Маркеса, Хорхе Лоренсо, Валентино Росси и Пекко Баньяя, где выцепить редкую победу или титул – форменный героизм.

Семья, наверное, вообще была бы счастлива?

«Думал много раз, – ответил Пол на этот вопрос в эксклюзиве для Autosport. – Но возвращение того стоило. Начинаешь восстанавливаться и осознаешь: ты дома с дочерьми, ты нереально счастлив. И я самый счастливый человек в мире. Но чего-то не хватает.

Ты счастлив, но не так, как раньше. И даже я сам не осознавал, чего именно мне не хватает, но люди вокруг меня… Моя жена – мы вместе с моих 18 лет и ее 17 лет – поняла ситуацию лучше, чем я. И она сказала: «Мужик, ты несчастлив здесь. То есть ты счастлив с семьей, но в твоей жизни чего-то не хватает».

И я осознал: только Я должен решать, когда мне нужно остановиться. Только в тот момент, когда я сам пойму: я закончился, я больше ничего из себя не выжму, со мной покончено. До того момента отойти от гонок будет слишком сложно».

Вот насколько гонщики MotoGP зависимы от гонок – даже жены это видят и ничего не могут поделать!

Фото: Gettyimages.ru/Mirco Lazzari gp; instagram.com/polespargaro; instagram.com/carlotabertran