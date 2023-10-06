«Кто не ценит наше доминирование – не настоящие фанаты «Ф-1». Вот что сам Макс Ферстаппен думает о рекордном сезоне

Слово трехкратному чемпиону мира.

26-летний Макс Ферстаппен – трехкратный чемпион «Формулы-1»!

После обновления рекорда по победам подряд (10 у Макса и 15 у команды) и суммарных 11 побед за сезон поход за новым титулом нидерландца можно смело называть одним из самых доминирующих в истории.

Уничтожение пелотона оказалось настолько оглушительным, что даже на корпоративных инвесторских созвонах «Ф-1» владельцы серии шутили в стиле «интерес может упасть, но единственный способ остановить Макса – сломать ему ногу».

Но что же сам Макс думает о таком доминировании? Как относится к своим успехам, критикам и тому, как просто все выглядит со стороны? За сезон у него много раз спрашивали обо всем этом – ведь и возможностей было немало. Собрали для вас все основные пункты воззрений нового трехкратного.

Ферстаппен о самом доминировании: это намного труднее, чем кажется со стороны, но Максу очень нравится

Необходимо очень стабильно выступать по ходу сезона, фактически ты не можешь допускать неудачных уик-эндов. Ты должен постоянно показывать уровень, все время.

Это не всегда просто. Порой уик-энды начинаются тяжело, и важно выбираться из трудных ситуаций

Мне нравится побеждать, доминировать в чемпионате . Мне нравится работать с людьми в нашей команде, я отлично провожу время. Сейчас я получаю больше удовольствия, чем в сезоне-2021, например.

Людям кажется, что мне скучно вот так выигрывать, находясь впереди всех . Но это не так. На самом деле это то, чего мне всегда хотелось .

Чувствую ли я себя неуязвимым? Нет. Я просто хочу показывать свой максимум. Но я не считаю себя неуязвимым. Любого можно победить , я сам прекрасно это знаю. Так что нужно продолжать работать с инженерами, чтобы стараться добиться максимума. Чтобы я знал, что мне не в чем себя обвинить. Вот и все.

Ферстаппен зависим от доминирования и побед? Конец побед его пугает?

Я тот человек, который говорит: «Что ж, посмотрим, что случится». Я пытаюсь наслаждаться моментом и не беспокоюсь по поводу того, что предстоит.

Каждый человек работает по-своему: если что-то подходит мне, не значит, что это подойдет кому-то еще. В этом и красота спорта и жизни в целом, так ведь? Есть столько разных людей, которые работают по-разному. Но в конечном счете они могут достичь очень схожих целей

Я знал, что однажды день конца побед придет, так что все нормально . Для успеха все должно быть идеальным. Про нас часто говорили: «Ой, посмотрите как они доминируют, как легко им все дается». Но на самом деле ничего легкого в этом нет.

Я люблю свою работу, но не схожу по ней с ума. И не задаю себе слишком много вопросов. Я воспринимаю вещи такими, как они есть.

Я не вижу смысла думать о таких вещах, как оценка себя. Я просто хочу выступать на максимуме своих возможностей каждый раз, когда оказываюсь за рулем болида. И если это значит, что со временем я побью парочку рекордов – ну, отлично, но это в любом случае для меня не главное. Для меня важнее знать, что я выжимаю максимум из каждой ситуации. Но в конечном счете моей главной целью всегда будет успешная защита титула.

Команда проводит просто потрясающий сезон. Мне все равно, где я выиграю. Речь не о том, чтобы победить с запасом в пять гонок или на последнем Гран-при.

Этот сезон мне очень нравится, ведь мы выступаем на очень высоком уровне. К тому же я знаю, как быстро все может измениться. Мы можем быть довольны достигнутым успехом, но я прекрасно осознаю, что наша успешная серия рано или поздно закончится.

Я не боюсь проигрывать. Я ненавижу поражения, но понимаю, что это часть «Ф-1». Другое дело, как спортсмен ты хорошо понимаешь, что проигрываешь ты гораздо чаще, чем выигрываешь . Люди сейчас говорят о том, что у меня так много выигранных гонок. Но проигранных гонок у меня намного больше. А также я уже прошел через фазу, когда понимал, что наша команда в данный момент не способна побеждать. И это заставляет тебя еще больше ценить победные времена.

Послание критикам доминирования

Я не думаю о том, что хорошо для «Ф-1» и не считаю происходившее плохим – мы просто были лучше всех остальных. Если люди не ценят это доминирование, они не настоящие фанаты , но что есть, то есть.

Они не ценят доминирование и то, что люди выполняют свою работу. Тут нет ничего нового для «Формулы-1», и я мало что могу сделать с такими комментариями.

Беспокоит ли это меня? Нет. Пожалуй, было бы хуже, если бы они говорили о чем-то другом. Я наслаждаюсь своим делом и, надеюсь, продолжу этим заниматься еще какое-то время. Я не хочу останавливаться. Считаю, могу выиграть каждую гонку.

Дело не в признании, ведь я знаю, насколько это тяжело. Будь это легко, больше пилотов выигрывали бы девять Гран-при подряд , больше команд, но мы такого не видим. Это непросто.

В Сингапуре нас был плохой уик-энд. Конечно, затем люди начали говорить, мол, «все из-за технических директив». Думаю, они могут пойти полизать шары.

Я не напрягаюсь по этому поводу. Мы выступили плохо, другие сработали лучше и заслужили победу. Они не должны выигрывать только из-за мнения, что наши победы – это скучно.

Послание боссу «Мерседеса» Тото Вольффу за высказывание «эти рекорды – для Википедии, которую никто не читает»

Возможно, в тот момент Тото еще был зол после неудачной для его команды гонки. Хотя меня такие комментарии несколько расстраивают, потому что стоит отдавать должное успехам твоих соперников.

Мне кажется, что после стольких лет постоянных успехов «Мерседесу» просто трудно смириться с поражением сейчас.

Но в какой-то момент вы должны начать смотреть на вещи как реалисты – и отдавать должное соперникам, если они оказались лучше. Мы делали это, когда доминировал «Мерседес», и тоже признавали ситуацию, говоря: «Да, нам нужно работать усерднее, потому что сейчас мы недостаточно хороши.

Они могут продолжать кричать о том, что в том, чего мы добились, нет ничего особенного… Но в первую очередь нужно смотреть на себя.

Зачем Ферстаппен вообще гоняется, если рекорды его не интересуют?

Я выступаю в гонках с четырехлетнего возраста и в какой-то момент я пойму, что с меня хватит. У меня нет цели выиграть семь, восемь, девять титулов. На самом деле после первого чемпионства дальше принципиально уже ничего не меняется

Я выступаю в «Формуле-1» не ради того, чтобы доказать, что тоже вхожу в число всех этих великих пилотов. Я здесь просто ради того, чтобы просто делать все, что в моих силах, и побеждать как можно чаще, когда мне представляется такая возможность.

Я просто получаю большое удовольствие от управления нашим болидом . При этом каждый Гран-при не может проходить гладко – каждый раз есть что-то, к чему нужно адаптироваться, какие-то вещи нужно оптимизировать.

Макс больше не хочет возвращаться даже в середину пелотона – с него достаточно борьбы

Скучно ли так побеждать? На самом деле не скучно. Я здесь за этим. Я хочу быть в таком положении. Я хочу побеждать. Быть впереди. Сейчас приезжать на гоночный уик-энд гораздо приятнее. Если знаешь, что не можешь победить, что у тебя нет шансов – вот что для меня скучно.

Мне нравится гоняться в одиночестве. Для спорта лучше, когда есть напряжение, но лично я предпочитаю, чтобы отрыв от соперников увеличивался. Я не против борьбы, но уже достаточно это делал по ходу карьеры и не обязательно должен желать ее.

Я много проигрывал до победы в «Формуле-1». Я прошел через стадию, когда не мог победить, и теперь наслаждаюсь моментом.

Я не вижу себя три года подряд гоняющим где-то в середине пелотона. Я лучше останусь дома и займусь чем-то другим.

Люди могут подумать: «На что он жалуется? Ведь он зарабатывает кучу денег». Но дело в вашем благополучии – в том, что вы чувствуете, а не в том, сколько зарабатываете.

Мне кажется, что я вынужден заниматься столь многими вещами (в «Ф-1»), что из-за этого упускаю многие вещи (которые мне нравятся). И порой я действительно задумываюсь – а стоит ли оно того?

Ферстаппен никогда не останавливался

В середине сезона – прямо посреди рекордной победной серии на Гран-при Великобритании – Макса спросили, возможно ли улучить его превосходный болид. Ответ сразу вошел в мемы – Ферстаппен тут же высказался о необходимости прибавлять:

«Лобовое сопротивление, низкие, средние, высокие скорости, эффект DRS, износ шин… Во всех этих областях. Мы работаем над этим! Еще эффективность тормозов. Да, я не шучу».

Кажется, тогда ему не поверили.

Реакция Ферстаппена на главный мем о постоянных подиумах

Лучше всего отношение Макса к постоянным победам характеризует его реакция на шутку в подиумной комнате Гран-при Японии.

За долгий рекордный победный сезон чемпион постоянно попадал в топ-3 – и постоянно сидел и обсуждал что-то с другими пилотами. В итоге про традиционные видеозаписи из подиумной комнаты начали шутить как про «подкасты с Максом Ферстаппеном», а друг нидерландца Ландо Норрис из «Макларена» даже подхватил волну и сам делал мемы о каждом своем появлении в кадре:

Ландо: «Лучший эпизод!» Оскар Пиасти: «Забронируйте мне местечко в следующем!»

Они реально обсуждали это в той самой комнате под камерами:

Ландо: Ну что там следующее в подкасте Макса? Два пилота «Макларена»?

Оскар: Здесь новичок!

Макс: Да я даже не люблю подкасты!

Зато доминировать Ферстаппен точно любит. Третий титул подряд – повторение супердостижения Фанхио, Шумахера, Феттеля и Хэмилтона. Все-таки история!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson / Staff, Robert Cianflone / Staff, Clive Mason / Staff