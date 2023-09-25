Мастер драмы.

Фернандо Алонсо начал Гран-при Японии как настоящий самурай: реализовал преимущество в покрышках (самый мягкий «софт» против «медиума») и обогнал 4 машины в трех первых поворотах – включая оба «Мерседеса» и «Ред Булл» Серхио Переса.

Так двукратный чемпион мира стал шестым – а дальше его гонка, казалось бы, должна пойти еще лучше. «Астон Мартин» применил агрессивную стратегию с ранним пит-стопом на 11-м круге, и Фернандо «подрезал» обе «Феррари» – оказался впереди них после конца первой волны остановок в боксах!

Правда, защитить новую позицию оказалось невозможно: шины слишком перегревались и теряли сцепление, и Леклер быстро вернул позицию:

Еще через круг то же проделал и Сайнс, а затем на испанца насели «Мерседесы». И Алонсо вышел на связь с командой по радио с воплем: «Вы бросили меня львам такой ранней остановкой, дружище! Невероятно!»

И Льюис Хэмилтон тут же нагло атаковал бывшего напарника по внутренней в быстрейшем и адреналиновом повороте 130R:

Более того, у Фернандо не получалось достать с DRS даже Окона на «харде» 20-круговой давности – и №14 вновь вышел на связь с командой:

«Он отрывается на прямой, так что… Придумайте ЧТО-ТО»!

Команда придумала новый пит-стоп – Алонсо остановился через круг, получил новый «хард» и доехал до финиша, отбившись от «Альпин».

Его радиопереговоры прозвучали не слишком дружелюбно, но после финиша Алонсо отмел любые предположения о разногласиях с «Астон Мартин» – и разнес режиссуру «Ф-1»:

«Нет, я не злился. Это обычное дело, классическая тактика ФОМ (Formula One Management – компания-владелец коммерческих прав на «Ф-1», она и создает международную картинку для трансляции – Sports.ru) – давать в эфир комментарии, полностью вырывая их из контекста.

Даже не знаю, что говорят другие гонщики, когда оказываются на трассе позади более медленной машины, но эта машина начинает от тебя отрываться, несмотря на то, что ты используешь DRS. Не знаю, может они говорят что-то вроде: «Я в порядке, у меня все хорошо, я рад быть позади».

Лично я предпочитаю быть мотивированным, стараться обгонять соперников. На трассе, как я и сказал, я был медленнее машины соперника, даже с открытым DRS. Поэтому я решил поменять стратегию, мы провели еще один пит-стоп, и в итоге победили соперников. Вот как мы поступаем. Мы побеждаем на трассе, даже если самым ярким событием делают переговоры по радио.

Хорошая гонка. Я отлично стартовал и на первом круге сумел прорваться на шестую позицию. А затем мы демонстрировали неплохой гоночный темп».

Однако немного критики в адрес команды Фернандо Все-таки себе позволил:

«Вероятно, мы слишком рано поехали в боксы на первый пит-стоп, что в итоге повлияло на конечный результат. Как только я перешел на шины «хард», у меня начались проблемы, а вот на втором комплекте «харда» я оказался вполне конкурентоспособным. В итоге мне удалось остановить ребят из «Альпин» и не дать им себя обогнать.

Думаю, текущее положение команды немного лучше, чем можно судить по сегодняшнему результату. После такого старта возможно, может быть, было и шестое место. Вот седьмое место точно было возможным».

Что же вообще пошло не так тогда? Ведь стратегия вроде бы себя оправдывала, а второй отрезок на «харде» Алонсо удался?

Все объясняет этот график от производителя шин «Пирелли»:

Перед стартом гонки на «Сузуке» внезапно повысилась температура асфальта на 10 градусов – никто этого не ждал, все рассчитывали стратегии на основе «от 40 до 36 градусов», к которой она и полетела… Как раз с 25-го круга.

Весь первый отрезок же она держалась на уровне 43 градусов – хотя колебаний температуры воздуха не было. Вся гонка проходила в середине дня при одинаковой солнечной погоде.

Однако более высокие температуры вызвали дисбаланс в настройках машины под рабочие окна резины, и она быстрее перегревалась и изнашивалась. Особенно трудно пришлось Алонсо – которому предполагалось и на первом, и на втором отрезке атаковать, чтобы подняться немного выше (когда Окон, например, распределял ресурс покрышек равномернее). Его второй отрезок явно пошел не по плану – оттого и вопль «придумайте что-то»: сложившиеся обстоятельства явно не обсуждались перед гонкой.

Но Фернандо, очевидно, узнал все это только на послегоночном брифинге – и немного сбавил накал недовольства перед камерами.

Увидим ли мы еще довольного Алонсо в этом году?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson