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Киберпанк на подиуме «Ф-1»: победный кубок загорается цветами флага после поцелуя!

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Гран-при Японии
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Формула-1 Формула-1
Авто Авто

Красота Гран-при Японии.

На подиуме Гран-при Японии случилось невероятное: Макс Ферстаппен поцеловал победный кубок – и он загорелся цветами нидерландского флага!

Что же это? Недавняя инновация одного из титульных партнеров «Формулы-1» – Lenovo.

Он вдохновлен воздухозаборниками болида «Ф-1» и оформлен тиснением в форме маленьких логотипов Lenovo.

Дизайн – от автоателье Pininfarina: его основал дядя первого победителя Гран-при и чемпиона «Ф-1» Нино Фарины. Его дизайнеры обычно рисуют особые и очень дорогие модели для «Феррари», «Альфа Ромео», «Фиата», «Дженерал Моторс», «Ланчии» и «Мазерати», а также всевозможные промышленные прототипы.

Датчик поцелуя опознает владельца (поскольку все отпечатки губ разные – как отпечатки пальцев) и зажигает трофей в цветах национального флага поцеловавшего.

Lenovo планирует использовать подобные кубки на всех Гран-при со своим титульным спонсорством. Следующий в очереди – Гран-при США.

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