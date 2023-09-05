Хотя не может наступать на ступню и требует пиво.

В чемпионате мира по мотогонкам MotoGP соревнуются какие-то Люди Х – то ли неуязвимые, то ли безумно смелые.

Например, действующий чемпион планеты Франческо Баньяя закончил прошлый этап – Гран-при Каталонии 3 сентября – полетом головой в асфальт:

Соперник Брэд Биндер из «КТМ» переехал ему ногу…

Гонку остановили красными флагами, Пекко отвезли в больницу на рентген и томографию, но… Не переломов не нашли – только сильные ушибы.

И Баньяя вернулся уже через 6 дней – на следующем этапе в Мизано заехал в топ-10 в практике…

На третье место в квалификации…

И на третье – в спринте!

Хотя на байк он забирался каждый раз прихрамывая:

Нога Пекко – один сплошной синяк, он не мог на нее нормально наступать:

«Мне нужно пиво. Чувствовал себя намного хуже, чем ожидал, – комментировал Пекко еще после практики. – Утром надеялся, почувствую себя лучше.

Честно говоря, я не могу пошевелить ни ногой, ни ступней из-за боли от ушиба. Утро выдалось тяжким – я не понимал, как наступать на ногу. Нажимал на тормоз и терял контроль над задней частью мотоцикла в каждом быстром повороте – было страшно. Я не могу наклоняться как обычно.

Но днем я понял, как ставить ногу. Затем мы переместили тормозной рычаг. Боль сильная, но я чувствую себя лучше, потому что мы были конкурентоспособны. Быть в топ-10 похоже на поул-позицию! Мы можем быть счастливы».

Кто бы мог подумать, что уже на следующий день он вернется в топ-3 и удержится в длительных сражениях с равными конкурентами?

«Я очень плохо, – заключил Пекко после финиша. – Я устал, очень устал. Но этого мы и ждали. Из-за шин байк еще и вел себя более нервно, больше тряски, трудно было найти ритм.

Но точно потребуется большие дозы болеутоляющих, просто чтобы лучше соображать и понимать управление, а не думать только о том, как двинуть ногой. На первых 2-3 кругах мне трудно было опереться на колено, потому что я его не разогрел. Дальше уже байк было просто трудно останавливать, но я это ждал. Я просто не могу балансировать мотоцикл и жестче тормозить – моя техника не та, что прежде, байк нестабильнее на торможениях. Это точно ограничение. И я потерял значительный угол наклона.

Повезло, что у трека высокий уровень механического сцепления, а износ покрышек не такой высокий – так что я могу поворачивать байк подгазовываниями.

Начать вновь с подиума было даже слишком важно. Я так счастлив и горд за все, чего мы добились за 6 дней».

Баньяя сохранил лидерство в общем зачете – больше 40 очков перед Хорхе Мартином (за уик-энд можно выиграть максимум 37). Герой, уже заслуживший второй титул?

Фото: Alessandro La Rocca/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/pecco63