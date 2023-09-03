Максимум – повторить, и то не все.

Макс Ферстаппен и «Ред Булл» крушат рекорды «Формулы-1» с каждым новым уик-эндом – иногда начинает казаться, будто к концу сезона они полностью захватят все табели лучших достижений.

Но нет: некоторые рекорды перебить в принципе больше невозможно. И даже здесь Ферстаппен уже успел отметиться!

Промежуток между стартом карьеры и первым штрафом: 6 секунд

Себастьян Феттель закончил карьеру в «Формуле-1» со множеством рекордов, но навсегда должен устоять только один – самый неловкий, нелепый и необычный.

Во время дебюта на Гран-при Турции в 2006 году немец впервые тронулся на болиде «Ф-1» из гаража для первой практики и моментально превысил скорость на пит-лейн. Спустя всего шесть секунд после выезда из гаража! Пилота «БМВ-Заубера» оштрафовали, и он оформил рекорд по наименьшему промежутку между стартом карьеры и первым наказанием.

Теоретически, конечно, рекорд Себа можно превзойти – но только если гнаться за ним специально: ведь болид «Ф-1» разгоняется до «превышения» (80 или 100 км/ч) за 2 секунды. А ведь сам выезд из боксов и поворот на пит-лейн тоже занимает время! То есть претендент-новичок должен сразу давить педаль в пол и надеяться уложиться в лимит – вряд ли в нынешней «Ф-1» с подозрительным отношением к дебютантам кто-то рискнет пойти на такой фокус.

100% подиумов в сезоне – Михаэль Шумахер в 2002-м

В 2002-м Михаэль Шумахер 17 раз финишировал в топ-3 – 11 побед, 5 вторых мест и одно третье. Всего в сезоне было 17 Гран-при. Ни до него, ни после никто пока не выбивал все 100% гонок года на подиуме – хоть Ферстаппен и заехал в топ-3 18 раз в 2021-м, у него на это было 22 Гран-при. Даже в доминирующем 2022-м с 15 победами Ферстаппен оказался на подиуме только те же 17 раз – тоже на 22 этапах.

Ближе всех к Шумахеру махнули Хэмилтон в 2015-м и Феттель в 2011-м (15 подиумов из 17 гонок). И даже если тот же Макс все-так осилит в этом году финиш в топ-3 в каждой гонке, то он все равно не побьет, а только повторит результат Красного барона. Ведь достижение Михаэля – из идеальных.

Серия Шумахера эпична еще продолжительностью с предыдущего сезона – суммарно выходит нереальная последовательность из 19 финишей в топ-3 подряд. Ближе всех Хэмилтон (16 – с Гран-при Италии 2014-го до Гран-при Британии 2015-го). Алонсо – 15 подиумов подряд в 2005-2006 годах – третий.

Наибольший отрыв победителя: 5 минут. Сейчас это 2,5 круга

За 50 кругов по трассе в португальском Порту в 1958 году сэр Стилинг Мосс нарастил задел перед Майком Хоторном в «Феррари» аж до 5 минут и 12,75 секунд – при квалификационном времени круга в 2 минуты и 34 секунды. По сути, можно считать результат отрывом на 2,5 круга – причем очень длинных круга: в нынешней «Ф-1» одна петля занимает от 70 секунд до 110 секунд, а средней считается 90 секунд. То есть по нынешним меркам это был бы отрыв в 4 средних круга на среднем автодроме!

Ближе всех к рекорду подходили Джеки Стюарт на Гран-при Испании 1969-го и Дэймон Хилл на Гран-при Австралии 1995-го – они выигрывали гонки с преимуществом в 2 полных круга от второго места. Однако их результаты во времени как раз укладываются приблизительно в 3 минуты отрыва. Внушительно, но не рекордно.

В нынешнем сезоне самый большой отрыв – 33 секунды задела Макса Ферстаппена от Ландо Норриса в Венгрии, и он уже считается космически большим. Даже с супермашиной «Ред Булл» нидерландец вряд ли привезет пелотону 4 круга, если только все соперники не словят массовые технические проблемы или не самоуничтожатся в завале.

Минимальный отрыв на финише: 0,061 секунды на топ-5

На Гран-при Италии 1971 года «Формула-1» увидела самый напряженный последний круг: сразу пять машин претендовали на победу до самого клетчатого флага. Выиграл в итоге Питер Гетин на «БРМ» – привез Ронни Петерсону всего 0,01 секунды! Занявший же пятое место напарник Гетина Хауден Гэнли проиграл лидеру каких-то 0,061 секунды.

Кадры фотофиниша навсегда останутся в истории:

Сейчас такое просто невозможно: ведь для того, чтобы сразу рой машин выдал спринт под клетчатый флаг, они должны вровень или близко проехать предыдущий поворот. И тогда в «Параболику» действительно влезали много болидов – поскольку по размеру они были намного меньше:

Победный «БРМ» – 2,5 метра длиной. Нынешние болиды длиной 5,5 метров и шириной 2 метра!

Любые повороты такого типа подобные лимузины проезжают только так:

Теперь разборка на финише возможна только между двумя машинами – третья выйдет из поворота слишком далеко и просто не успеет нагнать. Конечно, возможны варианты вроде неожиданных поломок, отказов или завалов – но такие форс-мажоры в принципе спрогнозировать невозможно. Органически новая «Ф-1» не побьет такой рекорд, пока не откатит габариты болидов обратно.

Наименьшее количество поулов в чемпионском сезоне – 0

Два гонщика умудрились выиграть титулы без единой победы в квалификациях за весь сезон. Первым рекорд поставил Дэнни Халм на «Брэбэме» в 1967 году, а затем его достижение повторил Ники Лауда на «Макларене» в 1984-м. Теоретически квалификации специально созданы для выявления быстрейшего пилота на быстрейшей машине, так что чемпион по идее должен хоть раз за сезон выйти на старт первым – однако именно эти два случая доказывают: титул можно оформить и за счет стабильности и умного распределения сил по дистанции.

Халму противостояли быстрейшие «Лотусы» Грэма Хилла и Джима Кларка и действовавший чемпион в собственной команде Джек Брэбэм, но Дэнни просто реже сходил и чаще приезжал на подиумы.

У Ники Лауды похожая история: ветеран не мог противостоять супербыстрому на одном круге и еще молодому Алену Просту, и выбрал подход настройки болида на гонки ради сборки побед и подиумов хоть с шестых, хоть с одиннадцатых стартовых позиций. Сработало: Ники оформил третий титул с рекордно малым отрывом всего в 0,5 балла.

И если достижение по чемпионству еще можно перебить (с равными очками, но по дополнительным показателям), то выигрыш сезона с нулем поулов можно только повторить.

Самый старый чемпион и все возрастные рекорды

«Формула-1» в начале была совсем другой – меньше заводских команд и профессионализма, больше частных заявок и богатых любителей. Потому пилоты нередко гонялись пока сами считали себя способными (суперлицензий еще не было!) и позже начинали – оттого 40-летний гонщик не вызывал в 50-е и даже 60-е большого удивления.

Возрастной чемпионский рекорд принадлежит легендарному аргентинцу Хуану-Мануэлю Фанхио – он выиграл последний из пяти титулов в 1957 году в 46 лет и 41 день.

Ему же принадлежит рекорд и первому «рекордно многократному» – Фанхио выиграл третий титул в 55-м в 44 года и 23 дня.

И остальные «возрастные» рекорды впечатляют еще больше!

Луи Широн финишировал 6-м на Гран-при Монако 1955-го в 55 лет и 292 дня – рекорд самого старого участника этапа «Ф-1».

Филип Этанселин оформил очки на Гран-при Италии 1950-го в 53 года и 249 дней.

Итальянец Луиджи Фаджиоли выиграл Гран-при Франции 1951-го в 53 года и 22 дня.

Джузеппе Фарина взял поул на Гран-при Аргентины 1954-го в 47 лет и 79 дней.

Фанхио еще и лучший круг проехал на домашнем Гран-при 1958-го – в 46 лет и 209 дней!

Способен ли кто-то побить такие рекорды?

В нынешней «Формуле-1» почти не ветеранов за 40 – только Фернандо Алонсо 42 года, и его контракт позволит ему соревноваться до 44 лет. Если №14 сохранит форму, а «Астон Мартин» сделает новый шаг в топовые команды, испанец теоретически может превзойти достижение Фанхио по возрасту на момент завоевания третьего титула. Но на остальные рекорды вряд ли хватит даже титана Алонсо.

Льюису Хэмилтону сейчас 38 лет, и при обсуждении нового контракта с «Мерседесом» всплывают инсайды и обсуждения в стиле «еще максимум 5 лет». Остальные же пока не выражают желания гоняться даже до 40.

Победа с самой низкой стартовой позиции – Джон Уотсон и 22-е место

В 1983-м пилот «Макларена» Джон Уотсон прорвался на Гран-при США с 22-го во главу пелотона – и его напарник Ники Лауда повторил путь, поднявшись с 23-го на второе. То была великая эпоха «Ф-1» с 28 машинами на стартовой решетке, когда до финиша не добирались 18 из-за аварий и технических отказов. В таких случаях обладатели топовых болидов с правильными настройками имели возможность исправить любую субботнюю оплошность.

Сейчас такое в принципе невозможно, ведь в пелотоне всего 20 машин. Даже если Макс Ферстаппен внезапно окажется последним в квалификации, он все равно выдаст рывок на +19 позиций и даже близко не подберется к рекорду.

Достижение точно устоит неповторенным вплоть до 2026-го – года расширения «Формулы-1» хотя бы на еще одну команду по правилам ФИА. Но и тогда превзойти его не выйдет – придется ждать добавления 12-й команды и расширения пелотона на 24 болида. Его планируют на 2027-й, но точности и подтвержденных данных пока нет.

Наибольшее количество болидов на старте Гран-при: 34

Да,«Формула-1» на самом старте чуть не лопалась: из-за вала частных заявок череда машин на решетке простиралась даже за первый поворот. Пик настал на Гран-при Германии 1953-го – в нем на старт и вышли 34 машины.

Пришлось выстроить их по четыре в ряд!

И это еще 6 заявленных гонщиков не добрались до начала Гран-при из-за аварий или травм.

Примерно в то же время установили и рекорд наибольшего прорыва: на «Инди-500» 1957-го (когда американская гонка еще входила в календарь «Ф-1») Джим Рэтман прорвался с 32-го на 2-е.

Вообще и 30 машин на старте – очень много: в нынешних молодежных сериях стараются больше не пускать, потому что иначе старты превращаются в вал хаотичных аварий. В «Ф-1» тоже достаточно быстро сделали выводы и ввели ограничение на количество стартующих машин в 26 штук – с розыгрышем мест в «пред-квалификации» и правилом 107% (не попавших в этот промежуток времени поула до старта не допускали).

Ограничение на пелотон в 26 машин действует и сейчас – вряд ли в обозримом будущем его отменят.

Самая долгая гонка «Формулы-1»: Гран-при Канады 2011-го

Победа Дженсона Баттона под дождем в Монреале запомнилась фанатам как одна из самых зрелищных: на пути к первому месту пилот «Макларена» успел столкнуться с напарником Льюисом Хэмилтоном, заработал прокол, штраф в виде проезда по пит-лейн и еще 4 раза приезжал в боксы за новыми шинами – суммарно накопилось аж шесть остановок в боксах! Затем проследовал превосходный прорыв через пелотон и сенсационный обгон Себастьяна Феттеля на последнем круге. В итоге Баттон оформил одну из самых драматичных побед в истории «Формулы-1» – и никто из обладателей первых мест за все 69 лет не совершил больше пит-стопов по дороге к финишной черте.

Но этот рекорд теоретически можно повторить, а вот тайминг самой гонки – уже нет: Гран-при официально продлился 4 часа и 4 минуты, более двух часов – в режиме красных флагов из-за дождя. Теперь же такое просто невозможно: после скандала с дождевым Гран-при Бельгии 2021-го время на гонку ограничили тремя часами после первого круга.

Самый юный пилот в «Ф-1» – в официальной сессии, на старте гонки и с очками

Макс Ферстаппен бил рекорды с первого же дня в «Формуле-1» – одно его появление в первой практике на Гран-при Японии 2014-го в болиде «Торо Россо» сделало его самым юным пилотом в истории в топовом болиде. Будущий двукратный чемпион выехал на трек спустя всего 3 дня после 17-го дня рождения!

В начале следующего сезона Макс получил постоянное место в «Ф-1» и стартовал в гонке на Гран-при Австралии в 17 лет и 166 дней. Через две недели в Малайзии – в 17 лет и 180 дней – он финишировал 7-м и установил новый рекорд самого юного обладателя очков. На тот момент у юноши даже не было водительских прав, а по факту ему запрещалось и пить подиумное шампанское!

Сейчас такое больше невозможно: именно из-за случая Ферстаппена ФИА пересмотрела правила суперлицензии: теперь допуск в Гран-при выдается только достигшим 18-летия и получившим обычные гражданские водительские права. Все три рекорда Ферстаппена останутся вечными.

Максимальный штраф на стартовой решетке: 70 позиций Дженсону Баттону на Гран-при Мексики 2015-го

Сейчас в «Формуле-1» достаточно запутанная система штрафов со сложной для понимания очередностью их получения и отбытия. Даже гонщики часто не понимают, кто где будет стартовать после очередной волны смен моторов или коробок передач – наказания за перерасход варьируются от автоматической отправки на пит-лейн до 5-10 мест за компонент с лимитом в 15.

Но так было не всегда: сложную и запутанную систему придумали для замены совсем абсурдной накопительной, впечатлявшей огромными наказаниями в начале турбоэры. Тогда и 30-40 позиций штрафа за новый мотор в одной гонке (которые никогда до конца не отбыть, конечно же) не выглядели выдающимся количеством.

Но чемпионом и рекордсменом, конечно, стал альянс «Макларена» с вернувшейся «Хондой». Первая версия японского двигателя вышла крайне неудачной – детали приходилось менять каждые 2-3 Гран-при из-за износа и отказов. Наказания на 40-50 позиций выглядели новой нормой, но на Гран-при Мексики Дженсону Баттону выписали аж 70!

Что же в них вошло? 25 мест за новый ДВС и различные дополнительные компоненты сверх разрешенных по сезону, еще 25 мест за дозамену тех же деталей во время практик, 10 мест за новое турбо, 5 позиций за контролирующую электронику и еще 5 – за гибридный рекуператор тепловой энергии MGU-H. Легендарно!

Сегодня вся структура правил по формированию наказаний направления на предотвращение повторения таких нереальных штрафных показателей – ведь их, к тому же, нереально отбыть до конца. Еще один вечный рекорд!

Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts, Paul Gilham, Dean Mouhtaropoulos, Clive Rose, Mike Powell/AllsportExpress, Mike McLaren/Central Press/Hulton Archive; East News/LEHTIKUVA / AFP; Motorsport Images; commons.wikimedia.org