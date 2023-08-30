Три попытки по прямой.

«Ред Булл» вместе с одним из спонсоров carwow постоянно устраивает безумные челленджи и гонки для ютуб-канала компании – ведь зачем еще поддерживать кучу авто- и мотогонщиков по всему миру?

На этот раз для трех заездов по прямой на четверть мили (330 метров) друг против друга собрали самую топовую технику «Ред Булл» из участвующих в шоу-заездах!

«Формулу-1» представлял чемпионский болид Феттеля RB8 с пилотом «Альфа Таури» Лиамом Лоусоном за рулем: мощность – 850 л.с. масса – 700 кг!

Главные мотогонки планеты представлял заводской байк «КТМ» RC16 под управлением трехкратного вице-чемпиона мира Дани Педросы: 270 л.с., 157 кг, тысяча «кубиков»!

От ралли-кросса делегировали чемпионский «Пежо» с чемпионом Тимми Хансеном: 600 л.с. мощности, 1300 кг массы, турбина и могучий разгон на первых метрах.

От классического ралли – «Форд» M-Sport с Адриеном Формо: 550 л.с., 1260 кг массы и электрический блок в моторе для разгона.

И экспериментальный электрический супермикроавтобус «Форд» E-Transit supervan мощностью 2040 л.с. и массой 1680 кг – за рулем Ромен Дюма, трехкратный победитель «Ле-Мана» и постоянный тестер таких штук.

Кто же победит? У ребят три попытки:

Первый сюрприз: болид «Ф-1» действительно проигрывает срыв с места всем!

Второй сюрприз: все три гонки выиграл один и тот же человек на одном и том же агрегате:

Быстрейшая техника на планете найдена?