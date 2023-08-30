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Болид «Ф-1» выставили против крутейшего мотоцикла, электроавтобуса на 2040 л.с. и раллийников. Кто же выиграл?

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Три попытки по прямой.

«Ред Булл» вместе с одним из спонсоров carwow постоянно устраивает безумные челленджи и гонки для ютуб-канала компании – ведь зачем еще поддерживать кучу авто- и мотогонщиков по всему миру?

На этот раз для трех заездов по прямой на четверть мили (330 метров) друг против друга собрали самую топовую технику «Ред Булл» из участвующих в шоу-заездах!

«Формулу-1» представлял чемпионский болид Феттеля RB8 с пилотом «Альфа Таури» Лиамом Лоусоном за рулем: мощность – 850 л.с. масса – 700 кг!

Главные мотогонки планеты представлял заводской байк «КТМ» RC16 под управлением трехкратного вице-чемпиона мира Дани Педросы: 270 л.с., 157 кг, тысяча «кубиков»!

От ралли-кросса делегировали чемпионский «Пежо» с чемпионом Тимми Хансеном: 600 л.с. мощности, 1300 кг массы, турбина и могучий разгон на первых метрах.

От классического ралли – «Форд» M-Sport с Адриеном Формо: 550 л.с., 1260 кг массы и электрический блок в моторе для разгона.

И экспериментальный электрический супермикроавтобус «Форд» E-Transit supervan мощностью 2040 л.с. и массой 1680 кг – за рулем Ромен Дюма, трехкратный победитель «Ле-Мана» и постоянный тестер таких штук.

Кто же победит? У ребят три попытки:

Первый сюрприз: болид «Ф-1» действительно проигрывает срыв с места всем!

Второй сюрприз: все три гонки выиграл один и тот же человек на одном и том же агрегате:

Быстрейшая техника на планете найдена?

В мотогонках новый рекорд скорости – 366 км/ч! Нынешняя MotoGP – быстрейшая в истории, среди райдеров эпидемия переломов

Кто быстрее – болид «Ф-1», электрокар на 1914 л.с. или рекордный гиперкар на 1000 л.с. с вентилятором под днищем? Есть ответ!

«ВАЗ» мощностью 1400 л.с. разогнался до 304 км/ч – и побил рекорд Европы. Во второй раз подряд!

5 комментариев

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Федуниньо
Все это ерунда. Всех дружно выводим, например, на Сильверстоун и смотрим результат.
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anat0lievich
Почему, блин, болид Ф1 не настраивают на на максималку в подобных заездах? Позор какой-то для королевы автоспорта.
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solevator
Ну, построили шоу-кар с электромотором. А на озере Бонневиль рекорды скорости ставят с авиационными турбинами...:)
Баловство одно эти электрокары.
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couture39
Ответ anat0lievich
Почему, блин, болид Ф1 не настраивают на на максималку в подобных заездах? Позор какой-то для королевы автоспорта.
Да ну, какой позор - по прямой на 400 метров, мотоцикл действительно быстрее, а главное преимущество Ф1 в поворотах. Зато на любой гоночной трассе, болид Ф1 выиграет у мотоцикла по 20-30 секунд на круге.
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couture39
Ответ Федуниньо
Все это ерунда. Всех дружно выводим, например, на Сильверстоун и смотрим результат.
Особенно интересно будет посмотреть на этот электро-бульдозер на трассе.
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