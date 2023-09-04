23 комментария

Красота и ужас.

В Венеции с триумфом состоялась самая главная кинопремьера года для всех фанатов автоспорта: режиссер Майкл Манн (четыре номинации на «Оскар», работа над «Джонни Д.», «Схваткой» и «Кибером») представил публике «Феррари» – об одном из главных кризисов в жизни создателя марки Энцо Феррари.

Основой для создания фильма стала книга Брока Йейтса «Энцо Феррари – Человек и машина».

Действие сюжета разворачивается в 1957-м году – через год после утраты семьей Феррари любимого сына Дино, скончавшегося из-за мышечной дистрофии. После трагедии отношения с женой Лаурой разладились, но на стороне у Феррари есть еще одна семья и второй сын Пьеро, о которых Лаура ничего не знает.

Кризис настиг и гоночное дитя Феррари: компания по производству спорткаров и гоночных болидов оказалась на грани банкротства. Для спасения бренда от краха Феррари решает принять участие в красивейшей, но опасной раллийной гонке на выносливость «Милле Миллья» (в переводе «Тысяча миль») длиной в 1500 км по самым живописным местам Италии от города Брешии на севере страны до Рима и обратно. В оригинале Mille Miglia – одна из самых легендарных гонок страны: тысяча миль по дорогам общего пользования на скорости временами в 250 км/ч (рекордная средняя – 159,65 км/ч) в эпоху, когда ремней безопасности просто не существовало. Главная цель каждого на старте – прежде всего просто добраться до финиша, но для Энцо Феррари и его творений этого недостаточно. «На моих машинах ездят, чтобы побеждать», – гласит единственная произнесенная в трейлере к фильму фраза.

Все остальное время кадры из фильма сменяются один за другим под рев моторов, звук переключения передач и скрежет тормозов. Будто бы сравнивания жизнь великого творца с гонкой и отражая всю его сущность, что полностью принадлежит гонкам и постоянному движению вперед.

Честь сыграть Энцо Феррари выпала американскому актеру с очень звучной для фильма о гонках фамилией Адаму Драйверу (Driver – буквально «водитель», но на английском так называют сейчас практически всех пилотов, включая звезд «Ф-1»).

«Энцо был тем человеком, который жил и умер с особым гоночным мировоззрением, – рассказывает о своем персонаже Драйвер. – Он не пытался сбежать от реального мира в гонках, он был на 100% сфокусирован и находился в моменте, доверял своим инстинктам.

Но в то же время он тот, кто проживает стадию утраты. Эта роль – настоящий вызов. И когда вы играете такую великую личность, которая значит многое для большого количества людей, вы надеетесь, что сможете удовлетворить их всех, но в конце концов это не возможно. Поэтому вы просто следуете сценарию. Я считаю, что та история, которую создал Майкл, хорошо передает суть того, каким был Феррари».

Съемки фильма проходили в Модене – на родине Феррари и первом городе базирования команды с компанией. В Маранелло они переехали после бомбежек времен Второй Мировой.

А поддержать съемочную команду на Венецианском кинофестивале приехал сам Пьеро Феррари – именно его маленького и изображали в фильме. Пьеро обнимался с режиссером фильма на красной ковровой дорожке.

И на сцену во время презентации фильма его тоже позвали:

А после премьеры вместе со всем залом стоя аплодировал драме о жизни легендарного Энцо Феррари на протяжении семи с половиной минут, по замерам присутствовавших на показе. Все семь минут никто не записал, но основные моменты триумфа попали в кадр:

В этот день главные мировые издательства один за другим выпускали в свет хвалебные отзывы на работу Майкла Манна.

Американский кинокритик Оуэн Глейберман дал фильму максимальный балл на Metacritic: «Каждый момент драмы наполнен чувством ужаса перед скрывающейся на дне эмоциональной турбулентностью. Обычно мне не нравится, когда фильм описывают словами «это будто фильм из 70-х», я не доверяю таким отзывам, потому что у меня есть инстинктивное отвращение к попыткам свести качества фильмов Нового Голливуда к какому-либо бренду. Но «Феррари» действительно словно фильм из 70-х. В нем есть та сила захвата, то многослойное человеческое очарование, та очищающая честность, которые отражают реальную жизнь».

К похвале присоединяется и американский журналист и режиссер Бельге Эбири в обзоре для Vulture: «Феррари» – элегантный и тревожный фильм, вызывающий при просмотре чувство, что за каждым углом скрывается нечто ужасное. И когда режиссер направляет его камеры на машины и отправляет их в путь, картина превращается во что-то более интуитивное и хаотичное, в лихорадочный сон (или, быть может, ночной кошмар) о дыме и скорости».

Но нашлись у премьеры и недостатки. Критики хвалят актерскую игру и автомобили, но ругают диалоги и сюжет.

«Манна интересуют гонки, но это уже роковая страсть, которая пожирает полностью. Манн топит действие в лихорадочном монтаже, и чем дальше, тем меньше режиссер пытается закончить все начатые им сюжетные линии, поэтому концовка выглядит скомканной и поспешной. Такое ощущение, что Манн так и не смог до конца выбрать, о чем он хочет рассказать, и решил поговорить обо всем сразу. Но двух часов экранного времени ему не хватило. Ему явно хотелось снять суровый, пропитанный тестостероном фильм о завораживающей игре со смертью, но времена требуют и какого-то внимания к женским персонажам», – отмечает Forbes.

Выход «Феррари» в российских кинотеатрах запланирован на 21 декабря. Ждете?

Фото: Sutton Motorsport Images/Imagestate, IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press; facebook.com/stebonaccini; imdb.com/title/tt3758542