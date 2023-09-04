23 комментария

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Фильм о создателе «Феррари» порвал Венецианский фестиваль – семь минут оваций! В центре сюжета – кризис марки

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Пьеро Феррари
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Красота и ужас.

В Венеции с триумфом состоялась самая главная кинопремьера года для всех фанатов автоспорта: режиссер Майкл Манн (четыре номинации на «Оскар», работа над «Джонни Д.», «Схваткой» и «Кибером») представил публике «Феррари» – об одном из главных кризисов в жизни создателя марки Энцо Феррари.

Основой для создания фильма стала книга Брока Йейтса «Энцо Феррари – Человек и машина».

Действие сюжета разворачивается в 1957-м году – через год после утраты семьей Феррари любимого сына Дино, скончавшегося из-за мышечной дистрофии. После трагедии отношения с женой Лаурой разладились, но на стороне у Феррари есть еще одна семья и второй сын Пьеро, о которых Лаура ничего не знает.

Кризис настиг и гоночное дитя Феррари: компания по производству спорткаров и гоночных болидов оказалась на грани банкротства. Для спасения бренда от краха Феррари решает принять участие в красивейшей, но опасной раллийной гонке на выносливость «Милле Миллья» (в переводе «Тысяча миль»)  длиной в 1500 км по самым живописным местам Италии от города Брешии на севере страны до Рима и обратно. В оригинале Mille Miglia – одна из самых легендарных гонок страны: тысяча миль по дорогам общего пользования на скорости временами в 250 км/ч (рекордная средняя – 159,65 км/ч) в эпоху, когда ремней безопасности просто не существовало. Главная цель каждого на старте –  прежде всего просто добраться до финиша, но для Энцо Феррари и его творений этого недостаточно. «На моих машинах ездят, чтобы побеждать», – гласит единственная произнесенная в трейлере к фильму фраза.

Все остальное время кадры из фильма сменяются один за другим под рев моторов, звук переключения передач и скрежет тормозов. Будто бы сравнивания жизнь великого творца с гонкой и отражая всю его сущность, что полностью принадлежит гонкам и постоянному движению вперед.

Честь сыграть Энцо Феррари выпала американскому актеру с очень звучной для фильма о гонках фамилией Адаму Драйверу (Driver – буквально «водитель», но на английском так называют сейчас практически всех пилотов, включая звезд «Ф-1»).

«Энцо был тем человеком, который жил и умер с особым гоночным мировоззрением, – рассказывает о своем персонаже Драйвер. – Он не пытался сбежать от реального мира в гонках, он был на 100% сфокусирован и находился в моменте, доверял своим инстинктам.

Но в то же время он тот, кто проживает стадию утраты. Эта роль – настоящий вызов. И когда вы играете такую великую личность, которая значит многое для большого количества людей, вы надеетесь, что сможете удовлетворить их всех, но в конце концов это не возможно. Поэтому вы просто следуете сценарию. Я считаю, что та история, которую создал Майкл, хорошо передает суть того, каким был Феррари».

Съемки фильма проходили в Модене – на родине Феррари и первом городе базирования команды с компанией. В Маранелло они переехали после бомбежек времен Второй Мировой.

А поддержать съемочную команду на Венецианском кинофестивале приехал сам Пьеро Феррари – именно его маленького и изображали в фильме. Пьеро обнимался с режиссером фильма на красной ковровой дорожке.

 
И на сцену во время презентации фильма его тоже позвали:
 

А после премьеры вместе со всем залом стоя аплодировал драме о жизни легендарного Энцо Феррари на протяжении семи с половиной минут, по замерам присутствовавших на показе. Все семь минут никто не записал, но основные моменты триумфа попали в кадр:

В этот день главные мировые издательства один за другим выпускали в свет хвалебные отзывы на работу Майкла Манна.

Американский кинокритик Оуэн Глейберман дал фильму максимальный балл на Metacritic: «Каждый момент драмы наполнен чувством ужаса перед скрывающейся на дне эмоциональной турбулентностью. Обычно мне не нравится, когда фильм описывают словами «это будто фильм из 70-х», я не доверяю таким отзывам, потому что у меня есть инстинктивное отвращение к попыткам свести качества фильмов Нового Голливуда к какому-либо бренду. Но «Феррари» действительно словно фильм из 70-х. В нем есть та сила захвата, то многослойное человеческое очарование, та очищающая честность, которые отражают реальную жизнь».

К похвале присоединяется и американский журналист и режиссер Бельге Эбири в обзоре для Vulture: «Феррари» – элегантный и тревожный фильм, вызывающий при просмотре чувство, что за каждым углом скрывается нечто ужасное. И когда режиссер направляет его камеры на машины и отправляет их в путь, картина превращается во что-то более интуитивное и хаотичное, в лихорадочный сон (или, быть может, ночной кошмар) о дыме и скорости».

Но нашлись у премьеры и недостатки. Критики хвалят актерскую игру и автомобили, но ругают диалоги и сюжет.

«Манна интересуют гонки, но это уже роковая страсть, которая пожирает полностью. Манн топит действие в лихорадочном монтаже, и чем дальше, тем меньше режиссер пытается закончить все начатые им сюжетные линии, поэтому концовка выглядит скомканной и поспешной. Такое ощущение, что Манн так и не смог до конца выбрать, о чем он хочет рассказать, и решил поговорить обо всем сразу. Но двух часов экранного времени ему не хватило. Ему явно хотелось снять суровый, пропитанный тестостероном фильм о завораживающей игре со смертью, но времена требуют и какого-то внимания к женским персонажам», – отмечает Forbes.

Выход «Феррари» в российских кинотеатрах запланирован на 21 декабря. Ждете?

Оказывается, в родном городе «Феррари» есть памятник погибшим гонщикам. Там 50 лет проводят службы в память о каждом

Гоночные суперкары «Феррари» возрастом 70 лет – 💎: на аукционах их гребут даже выгоревшими до остова. За $2 млн!

Болиды «Ф-1» на обычных дорогах – рядом с грузовиками. Да, раньше так и добирались до Гран-при!

Фото: Sutton Motorsport Images/Imagestate, IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press; facebook.com/stebonaccini; imdb.com/title/tt3758542

23 комментария

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Николай Козлов
Энцо Феррари должен был играть Месут Озил

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Mr.Alien
Ответ solevator
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Если "Гонка" дурацкая, а "Форд против Феррари" посредственный, то, боюсь, хороших фильмов о гонках нет
+35
-3
+32
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i-volk
Ответ Mr.Alien
Если "Гонка" дурацкая, а "Форд против Феррари" посредственный, то, боюсь, хороших фильмов о гонках нет
Тачки )
+21
0
+21
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Илья Ганин
Адам Драйвер перехайплен. Очередная роль не для него.
Адам Драйвер один из лучших актёров своего поколения (и я бы не сказал, что вокруг его имени есть хоть какая-либо шумиха). По моему мнению, его исполнение в фильме Баумбаха «Брачная история» было лучшим в том году (N.B.: смотреть фильм только в оригинале или с субтитрами), но Оскар тогда дали Хоакину Фениксу за Джокера, и это при том, что – опять же, это только мои мысли – а) сценарий его явно подвёл и б) это не лучшая роль в его карьере – в «Мастере» Пола Томаса Андерсона он был на голову сильнее; как по мне, та роль стоит в одном ряду с выдающимся выступлением Дэниела Дэй-Льюиса в «Нефти».
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Товарищ Наркотик
Ответ Lionel Andres Messi 10
«Феррари» открывал Венецианский кинофестиваль – вот и причина продолжительных аплодисментов (так все картины – если это только не откровенное убожество – встречают), а качество фильма так себе: на Rotten Tomatoes 74% положительных рецензий при рейтинге 6.2, на Metacritic рейтинг 74. И это еще фильм посмотрели менее 40 критиков, при 200-300 он еще сильнее откатится. Так что однозначно можно сказать, что он пролетит мимо сезона наград.
На Rotten Tomatoes “Чёрная Пантера» 99% положительных рецензий имела. Доверять ему вообще не стоит
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Интересно, у нас покажут под названием «Жигули»?
+9
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theDoctor
Ответ Илья Ганин
Адам Драйвер перехайплен. Очередная роль не для него.
Да ну, он крайне хорош
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Илья Ганин
Адам Драйвер перехайплен. Очередная роль не для него.
+10
-6
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Kranmeister
Ответ strelnik.nik.1990@icloud.com
Интересно, у нас покажут под названием «Жигули»?
Москвич.Возвращение легенды - 2.
+4
0
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Lionel Andres Messi 10
«Феррари» открывал Венецианский кинофестиваль – вот и причина продолжительных аплодисментов (так все картины – если это только не откровенное убожество – встречают), а качество фильма так себе: на Rotten Tomatoes 74% положительных рецензий при рейтинге 6.2, на Metacritic рейтинг 74. И это еще фильм посмотрели менее 40 критиков, при 200-300 он еще сильнее откатится. Так что однозначно можно сказать, что он пролетит мимо сезона наград.
+6
-3
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Ocelot
Кайло Рен сменил световой меч на гоночную машину)) как по мне вообще неудачный выбор на роль Энцо...но фильм все равно посмотрю
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Fonbaron
Ответ Mr.Alien
Если "Гонка" дурацкая, а "Форд против Феррари" посредственный, то, боюсь, хороших фильмов о гонках нет
Плюсанул, но так и есть. Гонка и Форд на посмотреть только один раз. Посредственные фильмы, удивительно такие высокие оценки на Кинопоиске. Нет отличных фильмов об автогонках, это факт
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Павел Зюзин
Ответ Mr.Alien
Если "Гонка" дурацкая, а "Форд против Феррари" посредственный, то, боюсь, хороших фильмов о гонках нет
Ну давно не секрет , что сами гонки в данных фильмах показаны очень казуально ,как в форсаже ,и не имеют ни чего общего с физикой, но от них вроде этого и не требуется .
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solevator
Ответ Mr.Alien
Если "Гонка" дурацкая, а "Форд против Феррари" посредственный, то, боюсь, хороших фильмов о гонках нет
Лучше "Гран При" Франкенхаймера так ничего и не сняли, увы.
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achrustalev
Кстати, насчет семи минут оваций. Почему-то на крупных фестивалях, типа Венеции и Канн, принято считать продолжительность аплодисментов после премьеры. Этот показатель, конечно, не влияет ни на что. Семь минут — это так, обычное дело. Средний показатель — 13-14 минут. А рекорд принадлежит «Лабиринту Фавна» — фильму Гильермо Дель Торо в 2006 году аплодировали 22 минуты.
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гилберт
А у нас ещё тамошние фильмы показывают?
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Tony_Montana
Прям в ожидании просмотра данного фильма!
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aleksandkise
Ответ Fonbaron
Плюсанул, но так и есть. Гонка и Форд на посмотреть только один раз. Посредственные фильмы, удивительно такие высокие оценки на Кинопоиске. Нет отличных фильмов об автогонках, это факт
Гонка Рона Ховарда неплохой фильм. Из классики оч нравится Ле Ман с Маккуином
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Роман Ширин
Ответ Mr.Alien
Если "Гонка" дурацкая, а "Форд против Феррари" посредственный, то, боюсь, хороших фильмов о гонках нет
"ЛеМан", "Мужчина и женщина"...
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Роман Ширин
Ответ strelnik.nik.1990@icloud.com
Интересно, у нас покажут под названием «Жигули»?
"Жигало" ;)
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Da prozecutor
Могли бы и "Последний из Могикан" вспомнить. Манн - крутейший режиссер!
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Da prozecutor
Ответ гилберт
А у нас ещё тамошние фильмы показывают?
да полным полно
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