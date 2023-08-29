Трудно поверить, что в спорте так бывает.

Гран-при Каталонии в MotoGP можно называть абсолютно чудесным – в произошедшее там на первом круге трудно поверить.

Действующий чемпион мира и лидер главных мотогонок мира Франческо Баньяя стартовал первым, начал отрываться, а дальше с ним случился его фирменный момент периодической внезапной потери концентрации и контроля над байком. «Дукати» проскользила колесом по треку, Пекко подбросило в воздух – и если раньше он обычно следовал после такого в гравий, то теперь упал точно под колеса Брэду Биндеру из «КТМ».

Брэд проехал по ногам чемпиона, и гонку тот же остановили красными флагами Баньяя увезли в Главный гопиталь Каталонии для дополнительных проверок и обследований – он находился в сознании и передвигался самостоятельно, но после таких аварий всегда включается режим «на всякий случай».

Причем, как после признался в интервью Биндер, до головы Пекко оставались считанные сантиметры – произошел худший кошмар любого гонщика:

«Когда я увидел байк Пекко, я сделал все, чтобы увернуться, но не смог. Было страшно – худший кошмар для нас нанести травму другому. Самая сложная часть – просто вновь газовать после этого и продолжать ехать. Хорошо, что я увидел, как он двигается, и я так сразу понял, что просто задел ногу – или ноги, не знаю – но понял, что хотя бы не раздавил его целиком. Это кошмар – даже смотреть со стороны страшно, а стать тем, кто наезжает, вообще дерьмово, если честно.

Но когда я увидел Пекко, он внезапно выглядел целым и в порядке! На все 100 процентов.

Я поговорил с ним в медцентре, чтобы узнать, как он себя чувствует – увидел, что он в сознании и совсем не так плох, как я ожидал. Я просто очень рад, что он выглядел в порядке!

Без понятия, что у него может быть с ногой или ногами, но когда я пришел в медцентр, то вообще не ожидал увидеть его просто отдыхающим».

Да, уже после первого рентгена на треке стало ясно: карьера Баньяя точно не закончена!

«Пекко в порядке, – рассказал в эфире DAZN главный медик MotoGP Анхель Чарте. – У него обнаружена сложная политравма, ведь мотоцикл наехал на него в области бедра и большеберцовой кости. Но рентген показал только небольшие повреждения в этой области – пока мы даже не знаем, новое оно или уже старое. Шейный, грудной и брюшной отделы в порядке.

После аварии Пекко находился в сознании и отвечал на вопросы медиков. Обычный рентген не позволяет прояснить до конца наличие или отсутствие переломов в такой ситуации, потому мы отправим Пекко на компьютерную томографию».

Ее Баньяя и прошел в тот же вечер – и «Дукати» опубликовала вердикт: переломов нет, только много серьезных ушибов. Чемпион уже вылетел с командой обратно в Италию для подготовки к следующему Гран-при в Мизано, запланированному на 10 сентября!

Сам Франческо тоже запостил радостное фото себя целого с подписью «Сегодня могу только поблагодарить»:

И у себя же в трансляции он анонсировал и возвращение на следующей гонке:

«Давайте думать о Мизано, не могу дождаться!»

Из чего же сделаны эти люди?