Максу светит штраф.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен – самый высокооплачиваемый действующий пилот и обладатель автопарка на несколько десятков миллионов евро.

Главной жемчужиной в его гараже остается «Валькирия» – дорожная версия гиперкара от «Астон Мартин» и «Ред Булл» (да, еще с тех времен, когда у англичан не было своей команды, и он партнерились с нынешними чемпионами), которую создавали под новый гоночный класс «24 часов Ле-Мана». Такая теперь стоит от 3 миллионов долларов, а мощность достигает сверхчеловеческих 1130 л.с. благодаря 6,5-литровому гибридному мотору от «Косуорт» (удельно вырабатывает под 1000 л.с.) и дополнительному электродвигателю от «Римака». И ее проектировал автор всех победных болидов «Ред Булл» Эдриан Ньюи!

«Валькирия» – главное транспортное средство Макса по дорогам Монако, где и живет чемпион. Из всевозможных кадров машины чемпиона в трафике уже собирается приличная видеонарезка.

Еще бы – ведь первое же впечатление от тестов поразило Макса!

«Первое впечатление – почти как сидишь в машине для «Формулы-1», – удивлялся Ферстаппен. – Это реально как болид «Ф-1» на дороге – то самое, о чем многие мечтали. Погонять на болиде «Ф-1» по дороге. В конце концов, эта машина – ближе некуда к этой мечте. Прижимной силы очень много. Было весело. На обычной дороге – будет просто безумие.

Просто невероятно, что такой агрегат вообще разрешили выпустить на обычные дороги. Она больше похожа на космический шаттл — но с колесами. И выглядит она потрясающе».

Однако недавно друг чемпиона Марк Кокс подставил чемпиона: выложил видео с пассажирского сиденья во время проезда по туннелю близ Ниццы, в котором Макс нарушает сразу несколько пунктов французского ПДД!

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Во-первых, на спидометре 124 км/ч, хотя в туннеле ограничение – 90 км/ч.

Хотя без замеров, фотофиксации и радаров оштрафовать Макса только за превышение будет немного затруднительно.

Тем не менее, есть и другие факторы: Ферстаппен рулит только левой рукой, а правой переключает опции на тачскрине, он едет по левой стороне и в наушниках (явно ради защиты от рева мотора) – однако все это запрещено французскими правилами! Повод для привлечения за опасное вождение может и найтись:

Издание Nice-Matin отмечает, что в Национальной жандармерии есть специальный отдел, который отслеживает видео в социальных сетях. Запись с пилотажем Ферстаппена посмотрели 1,5 миллиона человек. После публикации новости сайт издания обвалился.