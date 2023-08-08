Нырок для фанатов шоу на Netflix.

Сериал Drive To Survive на Neflix предстал новым уровнем привлечения внимания незнакомых с автоспортом фанатов к «Формуле-1» – привлекательное драматичное шоу с раскрытием гонщиков и команд изнутри действительно сработало. Только в Северной Америке количество людей, относящих себя к любителям «Ф-1», увеличилось с 2019-го по 2022-й на 5 млн человек, а 53% новых зрителей начали смотреть гонки «после сериала».

Сам по себе Drive To Survive тоже переписал лекала документалок: теперь каждый чемпионат или вид спорта стремится заиметь такой же, а создатели шоу про «Ф-1» уже занимаются фильмами про «Тур де Франс», Breaking Point про теннис, Full Swing про гольф и Make or Break о серфингистах.

А что же смотреть фанатам гонок до выхода нового сезона и пока создатели занимаются другими видами спорта? Мы собрали для вас лучшие гоночные сериалы в стиле Drive To Survive для полного погружения.

Сериал о «Макларене», вдохновивший создателей Drive To Survive

Шоу на Netlix не состоялось бы без двух факторов: приветливости Даниэля Риккардо, сходу открывшегося продюсерам, и нового формата, который изменил киноиндустрию в жанре спортивной документалистики.

Второе придумали не совсем Box To Box – идея вместе с мыслью развернуть такое пришла в голову медиакоманде «Ф-1» после просмотра сериала о «Макларене» для Amazon Prime под названием Grand Prix Driver. Глава серии по производству контента Иэн Холмс рассказал: они взяли картинку сериала и показали Netflix с предложением расширить на все команды. Сработало!

Что же такое показал «Макларен» в своем сериале? В принципе действительно все то же, но про одну команду: подготовка машины, интервью гонщиков, отработка пит-стопов… Не было только драматических сюжетных линий – плейлист с тизерами лежит на ютуб-канале английской команды. Озвучивал многолетний фанат «Ф-1» и оскароносный актер Майкл Дуглас!

Собственный сериал о Фернандо Алонсо

После паузы в «Формуле-1» двукратный чемпион мира выступал в «Инди-500», побеждал в гонках на выносливость и на «Ле-Мане», атаковал на «Дакаре» и продолжал вести переговоры о возможном возвращении в Гран-при.

Всюду за ним следовали камеры съемочной команды Amazon Prime – испанец показывал, как и где живет, готовится к гонкам, ведет переговоры, к чему стремится. Вышло словно реалити-шоу с чемпионом «Ф-1» – и даже его девушка на тот момент провела долгие часы перед камерами, рассказывая о своем взгляде на его образ жизни. На самом деле, наверное, ни один другой гонщик еще не раскрывался настолько подробно – особенно потрясают моменты в ковид, когда Алонсо сам снимал себя на телефон во время недельных пандемических карантинов. Полная отдача даже этому делу!

Все его друзья и знакомые тоже рассказали, к чему стремится Фернандо, а он признавался, что, например, боится летать. Отличная вещь, если хотите погрузиться в его жизнь и познакомиться поближе.

Сhasing The Dream – сериал о юниорах «Формулы-2»

Юные пилоты часто жалуются, что им трудно привлекать спонсоров и финансировать карьеру из-за недостатка внимания к молодежным сериям – ведь «Ф-2» и «Ф-3» интересуются только самые-самые хардкорные фаны.

После успеха Drive To Survive пришло осознание: раз теперь у серии появился мощный медийный рычаг, можно подтолкнуть им и юниоров – может, тогда молодежки немного очистятся от рента-драйверов.

В итоге получился сериал Chasing The Dream – он знакомит фанатов с молодыми пилотами, их мечтами и проблемами в гонках. Выходит на официальном ютуб-канале «Ф-1» и в сервисе F1 TV.

Для примера: именно оттуда – рассказ юниора «Ред Булл» Энцо Фиттипальди о восстановлении после чудовищной аварии, перелома ноги и отека мозга – с походом за подиумами:

MotoGP: Unlimited – проект Amazon про топовых мотогонщиков

Как Drive To Survive, только про гладиаторов на двух колесах и лучше: без натужных драматичных линий и с большим количеством внутренней кухни. Можно увидеть все: от слез из-за гибели знакомых в гонках до честных признаний «мне все равно, что со мной будет».

Чуть ли не половина гонщиков – каталонцы, потому особенно интимными выглядят моменты, когда они в разговорах с семьей переходят с испанского или английского на родной локальный язык. Создается ощущение, будто они хотя бы так высказывают не предназначенные съемочной команде вещи – однако субтитры все выдают.

Marc Marquez: All In – фильм Amazon про страдания главного суперчемпиона серии последних лет

Как живется с шестью чемпионскими титулами, когда ты в последние годы постоянно травмирован и не можешь вернуться к былой скорости? Как вспоминается противостояние с Валентино Росси и напарниками? Как вообще выживать под таким давлением?

Шестикратный чемпион мира Марк Маркес сломал руку еще в 2020-м, и с тех пор операция следовала за операцией, он пропустил полный сезон и едва вернулся в 2021-м. Затем пришел сотряс от нового падения, и к каталонцу вернулась проблема «раздвоенного зрения».

Тогда он принял редкое для топовых гонок решение: пропустить часть сезона для восстановления и новой операции, чтобы вернуться в предпоследний год крупнейшего контракта с «Хондой» на 20 миллионов долларов во всеоружии. «Все в игре» – такой его подход, и об этом Марк и рассказывает в сериале.

Так близко жизнь топового чемпиона вы еще не видели – вплоть до кадров «сразу после операции», слез в паддоке и реакции родных в стиле «ох, я не думала, что и это тоже будут снимать».

Road To Le Mans Майкла Фассбендера – о попытке актера превратиться в гонщика и выиграть главный автомарафон планеты

Магнето, Стив Джобс и андроид из «Прометея» Майкл Фассбендер уже четвертый год пытается научиться гоняться как профи при поддержке «Порше» и выиграть-таки «Ле-Ман». Каждый год Фассбендер повторяет: победа на главном автомарафоне для него важнее «Оскара», но пока все успехи за 4 сезона – 2 подиума и очень популярная документалка в ютубе немецкой компании.

Первые два сезона доступны здесь, третий сезон – здесь, четвертый – здесь.

Много ли они собирают? О, да – от 1,5 до 5 млн просмотров за серию!

Фассбендер раскрывает в сериале тему «может ли человек за 40 перейти в гонщики и что для этого нужно». Обучение пилотажу, борьба за страхом, переживания после аварий, попытки подружиться с переменчивой погодой и дождем, эмоции от собственных провалов – и все по-настоящему.

«Шинная борьба» – Drive To Survive в России и о России. О российском дрифте

В RDS вместе с дрифтерами вдохновились сериалом про «Ф-1» на Netflix и сняли свой – о нюансах российского автоспорта и о том, как все меняют правила перехода на одинаковые шины.

«Это рассказ о самом крупном автоспортивном мероприятии в России. В-третьих, в сериале наглядно показана вся кухня RDS GP изнутри», – рассказывал один из участников Андрей Астапов.

«Нужно смотреть этот сериал, потому что нужно разбираться в автоспорте. Не всегда победа дается просто. Масса нюансов, когда победа зависит не только от техники и от тебя, но еще есть такое значение, как шины. Это важный момент в гонках. Наверное, один из самых важных. Каким бы маэстро ты не был, если шина не едет, придется очень тяжело. Нужна шина, чтобы и держала, и толкала, и не прилипала… Там нюансов много. Кроме того, люди должны понимать, что такое автоспорт, что всякое может произойти. Сегодня ты чемпион, а завтра ты в топ-16 проиграл. Люди должны понимать, что автоспорт – это тоже работа, это большой труд для каждого члена команды», – объяснял еще один участник и нынешний доминатор Евгений Лосев.

Сейчас снимают уже третий сезон. Первый показывали на «Матч-ТВ», второй показывают на RDS TV, а весь первый выложили на ютуб.

Ютуб-каналы половины команд «Формулы-1»

Успех документалки «Макларена» и Drive To Survive вдохновил многих на расширение присутствия в публичном поле – теперь шоу оранжевой команды называется Unboxed, выходит на их ютуб-канале и все еще показывает много кадров из жизни «за кулисами». Их ролики до сих пор никто не превзошел. Только формат сменился с дорогой документалки на мокьюментари-блог – изначально это был личный проект Ландо Норриса LandoLOG.

Ближе всего к «Макларену» по качеству закулисных документалок подошел «Астон Мартин» с I/AM Stories: зеленая команда собирает небольшие куски про работу команды на треке с каждого Гран-при и монтирует в один выпуск. В нем всегда есть центральный спикер: тренер механиков, инженер, человек из маркетинга или даже Себастьян Феттель с его бригадой.

Еще один формат – более краткая и сжатая нарезка происходящего за пределами гоночных машин. Такое делает «Феррари» – с их Full Access:

Иногда там проскальзывают интересные моменты, которые не светятся даже в соцсетях гонщиков – вроде носков «Феррари» у Леклера.

C 2023-го формат переняла и «Альпин» с выпусками Open Doors:

Теперь там просто обязан засветиться Райан Рейнольдс!

Раз в год примерно похожее выпускает и сама «Ф-1» – линейку All Access с согласившимся пилотом. Эпизоды с Риккардо и Расселлом пробивали 1,5 млн просмотров, а вот последние с Боттасом и гонщиками «Альфа Таури» пока на уровне пары сотен тысяч.

С другой стороны зашли в «Альфа Ромео» – будущий «Ауди-Заубер» решил прежде всего раскрыть нюансы создания машин и работы гонщиков в короткометражках:

Если вам не терпится посмотреть что-то из паддока до нового сезона Drive To Survive и надоели срежиссированные драматические линии, можно просто подписаться на все. Правда, все кадры проходят через тщательный корпоративный фильтр – шпионской съемки вроде легендарных «Мы выглядим кучкой дрочил» здесь точно не услышите.

Фото: imdb.com