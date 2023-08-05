Очень перспективный проект.

Вы знаете Тибо Куртуа как надежного вратаря «Реала» – а теперь он превращается во владельца и босса своей гоночной команды!

В начале августа испанские спортивные медиа сообщили о подготовке запуска организации «ТК Рейсинг» (TC Racing, по инициалам Тибо) в испанской «Формуле-4» в 2024-м. Официально о проекте еще не объявляли, поскольку у команды еще нет штата и базы, но издания вроде Marca и AS рассуждают о проекте как о почти готовом.

И это действительно не вызывает вопросов: Тибо – давний фанат гонок и «Формулы-1». Например, на его официальном сайте так и написано про любимые виды кроме футбола: «Я внимательно слежу за НБА и «Ф-1». Особенно просмотры матчей Луки Дончича или гонок Михаэля Шумахера заставляют меня уважать эти виды спорта больше и больше.

Мое любимое документальное шоу прямо сейчас? Я бы посоветовал Drive To Survive. Для фанатов «Ф-1» круто посмотреть, что же происходит за кулисами».

Тибо – вообще постоянный посетитель Гран-при: навещал Карлоса Сайнса в боксах еще в 2019-м:

Тогда же ходил в паддок к «Феррари» – «к хорошему другу Шарлю Леклеру»:

В 2021-м Карлос с «Феррари» как раз объединились:

И в 2022-м Тибо посещал Гран-при Испании:

А в 2023-м – уже Гран-при Монако:

Причем теперь «другом» стал еще и Макс Ферстаппен:

А еще в Монако Тибо попал в историю на предгоночном похоже комментатора Sky Sports F1 Мартина Брандла – тот принял Куртуа за испанца:

Мартин: Как испанец ты бы болел за Фернандо Алонсо и своего любимчика Карлоса Сайнса?

Тибо: Да, конечно, в Испании мы сильно болеем за победу Фернандо. Он в хорошей стартовой позиции, так что посмотрим, что случилится.

Уже после ухода Куртуа за кадр Брандл поправился «конечно, он же бельгиец, а не испанец».

Но в интервью DAZN Тибо уточнил – действительно болел за Алонсо: «Приехал с огромным желанием увидеть 33-ю победу Фернандо. Очень жаль, что в квалификации не удалось, думаю, второй сектор остался за Фернандо».

И Тибо более-менее понимает, о чем говорит, ведь не только смотрит, но и ездит сам – на симуляторе. В 2020-го в начале пандемии Куртуа первым из негоночных знаменитостей поучаствовал в самом первом «неГран-при» после отмены первого этапа года в Австралии, организованным виртуальной командой Veloce (запущена бывшим пилотом «Ф-1» и чемпионом «Формулы Е» Жаном-Эриком Вернем) на основе симулятора F1 2019. Тибо внезапно оказался весьма быстрым – проиграл профессиональному симрейсеру и вице-чемпиону виртуальной «Ф-1» Дэниэлу Березнаю 2 секунды в квалификации (сильный результат для новичка) и финишировал 11-м.

«Я стараюсь гоняться хотя бы раз в неделю», – признавался тогда Куртуа зрителям его твитч-канала.

Затем Тибо участвовал в нескольких «неГран-при» Veloce подряд, и продемонстрировал достаточно стабильный темп (редкость для начинающих) и отличную реакцию на стартах. Он несколько раз финишировал выше всех «негоночных» участников (и опережал даже Нико Хюлькенберга).

И «Формула-1» позвала его участвовать в виртуальной серии на замену реальным Гран-при – пока весь мир сидел в карантине: туда вратарь тоже подключился одним из первых «негоночных» селебрити. Итог: участие почти во всех этапах и закончил одним из самых высоких среди «негонщиков».

«Тибо, мужик, ты слишком быстр! – высказался о талантах вратаря Расселл во время вирутального Гран-при Китая под поддакивание коллег. – Очень хорош. Может, мы будем очень грубыми и попросим заменить тобой кого-то на решетке… Стролла?»

Сперва Тибо выступал за виртуальный «Ред Булл», а затем перешел в «Альфа Ромео» – и продолжил гоняться в итальянских цветах и в пост-пандмемических сериях. Причем с каждым разом все лучше и лучше: в гоночное межсезонье 2021-го «Ф-1» опять устраивала виртуальный турнир, и Куртуа забрал лучший круг в одной сессии с профи (стартовал даже пятым, а финишировал седьмым).

Также он участвовал и в последнем виртуальном Гран-при «Уильямса» после отмены Гран-при в Имоле – для сбора денег пострадавшим.

В одном из видео «Уильямса» он рассказывал, как его вдохновляют инвестиции команды в симрейсинг для расширения количества шансов для молодежи – один из юных гонщиков виртуальной программы команды даже стал его гоночным инженером и помог снять секунду с круга.

Потому когда он попробовал погоняться против Карлоса Сайнса в 2022-м, проиграл уже не так много – под комментарии №55 «Да ладно, ты же едешь против пилота «Ф-1»:

Тибо ездил не только на симуляторе: в июне 2023-го он наконец добрался и до реальных картов в мадридском центре Сайнса – и выиграл гонку:

Наверное, более увлеченного автоспортом футболиста в мире сейчас просто нет.

Что за испанская «Формула-4»? Кто будет конкурентом и сколько это стоит?

Нет, Тибо не сядет за руль сам, и нет, это не минорный чемпионат для любителей – как четвертая футбольная лига.

«Формула-4» – первый шаг в болиды с открытыми колесами, подвеской и антикрыльями после картинга. Здесь в основном гоняются самые юные пилоты 15-16 лет – на моторах мощностью 180 л.с. и вот таких моношасси (одинаковых для всех).

Одной «общей» серии «Формулы-4» (как «мировой» «Формулы-3» или «Формулы-2» в рамках Гран-при «Формулы-1») не существует – юниорские гонки разделяют по странам и регионам для сокращения бюджетов на логистику. Стоимость автоспорта и так отправилась в космос за последние несколько десятилетий, и ФИА несколько лет подряд пытается снизить цены участия хотя бы на самых первых ступенях.

Примером и стала нынешняя «Формула-4»: моторы, например, получают омологацию только при стоимости «не больше 9500 евро», шасси поставляется по централизованному контракту и стоит не более 30 тысяч евро каждое, только расходники и мелкие запчасти команды закупают сами. С гонщика предполагается брать не более 100 тысяч евро за сезон.

До недавнего времени самыми успешными и конкурентными «Формулами-4» считались немецкая и итальянская. Первая соревновалась как гонки поддержки у родной серии суперкузовов ДТМ, а вторая просто служила надстройкой над суперразвитыми картинговыми чемпионатами. Потому стартовая решетка в 28 машин за гонку считалась там «средней» за сезон – чаще даже больше.

Но немецкая закрылась из-за коллапса немецкого автоспорта, гонщики и команды перебазировались во Францию и Англию, а №2 после итальянской, кажется, перехватила именно испанская «Формула-4». Теперь она тоже добирает до 30 машин на старте за этап и аккумулирует все больше сильных локальных и европейских юниорских команд: в 2023-м в ней соревнуются «Карлин», «МП Моторспорт» и «Кампос» (есть представительства везде, вплоть до «Ф-2»), сильнейшая испанская локальная команда DriveX, крепкие гоночные академии из соседних стан (французская Saintéloc Racing и итальянская Cram Motorsport) и еще 3 частных локальных организации из разных регионов Испании.

Сама серия запустилась в 2016-м, но сперва из-за старых машин получила ограниченный успех: в ней гонялись только DriveX, «МП Моторспорт», российская «СМП Рейсинг» (управлялась финской командой «Койранен», запускавшей и собственное подразделение) и гоночной академией Фернандо Алонсо.

Рывок принесла пандемия: испанская «Формула-4» оказалась одной из немногих, где можно было тестироваться и гоняться. Европейские пилоты распробовали удобную логистику и очень разнообразные местные автодромы («Барселона-Каталония» – тестовая база всех серий и всех команд «Ф-1», у арагонского «Моторлэнда» в наличии куча сложных поворотов всех возможных скоростей и радиусов, трек Наварры позволяет отточить сложные торможения и разгоны, валенсийкий «Рикардо Тормо» очень похож на трассу для Гран-при Бразилии, легендарный «Херес» раньше тоже использовался для тестов и Гран-при), а еще в календарь с 2021-го добавили и бельгийский «Спа-Франкошрам» вместе с португальскими треками (или «Эшторил», или «Альгавре» – оба техничные и с обилием медленных поворотов).

В 2021-м же серия обновила и шасси – и с учетом не слишком больших по меркам остальной Европы годовых трат на команду в 350 тысяч евро (средний бюджет на 3 машины) случилось быстрое суперконкурентное расширение. Настолько быстрое и обвальное, что испанские гонщики вместе с командой Алонсо переместились в «Региональную Формулу» (переходная между «Ф-4» и «Ф-3»), а на иберийской решетке осталось всего 4 локальных пилота. Остальные 20+ – австралийцы, аравийцы, мексиканцы, бразильцы, тайцы, французы, перуанцы, датчане, итальянцы, колумбийцы, японцы и даже индусы с россиянами. Настоящая сборная мира.

Наверное, на планете прямо сейчас нет лучшего места для не самого дорого первого шага в автоспорте и для пилотов, и для владельцев команд. Не нужно сразу вкладывать десятки миллионов и можно сразу понять, насколько затягивает.

В конце концов, 350 тысяч евро Куртуа легко зарабатывает за неделю с небольшим: по данным Capology, его зарплата – 288 тысяч евро в неделю.

В советниках у Тибо – бывший пилот «Ф-1» и главный путешественник современного автоспорта

Сейчас команда ищет механиков, инженеров и пилотов – и, конечно, вратарь не занимается скаутингом самостоятельно. Фактически структуру «под ключ» для него создает Роберто Мери – главный путешественник современного автоспорта, гонявшийся в «Ф-1» часть сезона 2015 года за «Марусю» на пару миллионов от Испанского королевского автоклуба.

Роберто где только ни ездил: выигрывал европейскую «Ф-3» в 2011-м, затем гонялся в ДТМ, участвовал в «Формуле-Рено 3,5» (быстрее «Ф-2» в тот момент) и брал третье место в 2014-м, затем совмещал ее с «Ф-1», переходил в гонки на выносливость после Гран-при, мелькал уже в самой «Формуле-2» за «Кампос» и «МП Моторспорт», вновь уходил в гонки на выносливость, уезжал в Австралию в местную серию гонок на открытых колесах S5000 и брал там второе место, переходил в японскую «Супер ГТ» и «Формулу Е»…

Да, парень поездил всюду. Не везде и не всегда выигрывал, но ценили его не только за неплохую среднюю скорость, но прежде всего за нереальную адаптивность и сильнейшее понимание техники. Потому он стал практически первым выбором в качестве «запасного» для любой серии – так-то особенных спонсоров у него нет, но он способен сходу разобраться в поведении машин, их слабостях и лучших настройках. За то его и возвращали в «Ф-2» на короткий отрезок еще в прошлом сезоне – в 31 год!

Мери – один из лучших в мире менторов на данный момент. Он видел и пробовал практически все машины, практически везде в итоге ехал относительно в топе и претендовал на подиумы. Он знает, как настраивать любой болид, у него море знакомств в мире автоспорта. Тибо выбрал отличного партнера – в молодежных сериях для обучения юниоров и работе с болидами его навыки здорово пригодятся.

В «Формуле-4» решают прежде всего люди и их знания: какого инженера или механика нанять, в каких условиях провести тесты, какие расходники или партию деталей выбрать, когда их лучше поменять, что в машине лучше подкрутить и как все технические аспекты подружить с обучением пилотов. Мери же после огромного объема путешествий к 32 годам, наверное, обратился в чемпиона Испании по гоночным связям. С ним у Куртуа есть все шансы основать очень успешную организацию.

Фото: instagram.com/thibautcourtois; Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press